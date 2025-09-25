Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Рютте жестко "проехался" по Лаврову, вспомнив Иисуса Христа и помощь Украине

Юрий Берендий
25 сентября 2025, 17:16
185
Генсек НАТО Марк Рютте прокомментировал заявления российского МИДа и заверил в непрерывных поставках американского оружия в Украину.
Рютте жестко
Рютте жестко ответил Лаврову и вспомнил Украину / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

О чем сказал Рютте:

  • Лавров на посту главы МИД России от рождения Иисуса Христа
  • Украина будет получать американское оружие непрерывно
  • Страны НАТО должны сбивать российские самолеты в своем воздушном пространстве "если это необходимо"

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал не обращать внимание на заявления главы МИД России Сергея Лаврова и рассказал о поставках американского оружия в Украину. Соответствующие заявления он сделал в интервью программе "Fox & Friends" телеканала Fox News.

Рютте о Лаврове

"Лавров является министром иностранных дел России со времен рождения Иисуса Христа, и из его уст никогда не выходило ничего полезного. Не стоит уделять ему слишком много внимания", - сказал Рютте.

видео дня

Смотрите видео заявления Рютте:

Рютте жестко
/ Фото: скриншот

Поставки оружия в Украину

Рютте подчеркнул, что поставки американского вооружения в Украину будут происходить непрерывно, а расходы на эти поставки будут покрывать союзники США.

"Вы увидите постоянный поток американского оружия в Украину, оплаченный их союзниками", - сказал он.

Он также отметил, что не уверен, изменил ли Дональд Трамп свою позицию относительно ситуации на поле боя.

Сбивание российских самолетов в воздушном пространстве НАТО

Генсек НАТО прокомментировал слова Трампа о том, что страны-члены Альянса должны сбивать российские дроны и самолеты в случае вторжения в их воздушное пространство.

"Если это необходимо. Поэтому я полностью согласен с президентом Трампом: если это необходимо", - сказал Рютте.

Он добавил, что военные НАТО обучены оценивать угрозы и определять, стоит ли сопровождать российские самолеты за пределы территории союзников или прибегать к другим действиям.

Какие цели провокаций Путина против НАТО - мнение эксперта

Как сообщал Главред, российский диктатор и военный преступник Владимир Путин стремится вернуть России ту же самую роль, которую имел Советский Союз после Второй мировой войны, однако игнорирует тот факт, что мир коренным образом изменился и это уже невозможно. Об этом заявила политический аналитик Ольга Курносова.

Она напомнила о требованиях, которые Путин выдвигал Западу еще до начала полномасштабного вторжения в Украину. По ее словам, до тех пор, пока он остается у власти, ситуация будет только ухудшаться и Путин в дальнейшем будет испытывать готовность НАТО к обороне и наращивать военную силу.

"Что он говорил? Чтобы НАТО убралось к границам 1997 года. В этом смысле он уже тогда давал понять, что это не столько война против Украины, и уж тем более не за конкретные территории, сколько война против НАТО", - говорится в сообщении.

Война России против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия может устроить новые провокации против стран НАТО, причем такие инциденты могут произойти ближе ко дню рождения Путина 7 октября, считает военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан.

Польша планирует изменить закон о развертывании своих войск за рубежом, чтобы получить право сбивать российские дроны и другие цели над территорией Украины без предварительного согласования с НАТО или ЕС.

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что если Россия не прекратит войну против Украины, кремлевские чиновники должны знать, где расположены ближайшие бомбоубежища.

Другие новости:

Об источнике: Fox News

Fox News Channel - американский консервативный информационный канал, который впервые вышел в эфир 7 октября 1996 года. Он является основным информационным каналом США. Об этом сообщает Википедия. Канал рекламирует себя как тот, что нейтрально освещает события. Однако, канал придерживается консервативной ориентации, близок к Республиканской партии США

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине НАТО Марк Рютте Сергей Лавров
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Если войска собьют самолет": посол РФ злобно пригрозил НАТО войной

"Если войска собьют самолет": посол РФ злобно пригрозил НАТО войной

17:35Мир
Рютте жестко "проехался" по Лаврову, вспомнив Иисуса Христа и помощь Украине

Рютте жестко "проехался" по Лаврову, вспомнив Иисуса Христа и помощь Украине

17:16Война
РФ может что-то готовить на 7 октября: Свитан предупредил о новых провокациях

РФ может что-то готовить на 7 октября: Свитан предупредил о новых провокациях

15:57Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 25 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 25 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Сигнал, который нельзя игнорировать: почему кот поднимает задницу когда видит хозяина

Сигнал, который нельзя игнорировать: почему кот поднимает задницу когда видит хозяина

Звезды точно на их стороне: каким ТОП-4 знакам зодиака скоро улыбнется судьба

Звезды точно на их стороне: каким ТОП-4 знакам зодиака скоро улыбнется судьба

Почему Путин начал полномасштабную войну против Украины - названа реальная причина

Почему Путин начал полномасштабную войну против Украины - названа реальная причина

Гороскоп Таро на октябрь 2025: Весам - деньги, Скорпионам - прорыв

Гороскоп Таро на октябрь 2025: Весам - деньги, Скорпионам - прорыв

Последние новости

18:05

Украинская актриса в Гарри Поттере: какого персонажа она воплотит в сериале

18:00

"Мама расстроилась": известный украинский актер мобилизовался в ВСУ

17:35

"Если войска собьют самолет": посол РФ злобно пригрозил НАТО войной

17:24

Эксперты назвали самые надежные и худшие телефоны: результаты исследования

17:16

Рютте жестко "проехался" по Лаврову, вспомнив Иисуса Христа и помощь УкраинеВидео

Если в 2027 году война будет продолжаться, ГИА в 4 классах не будет обязательным - Татьяна ВакуленкоЕсли в 2027 году война будет продолжаться, ГИА в 4 классах не будет обязательным - Татьяна Вакуленко
17:15

Верке Сердючке нашли задачу на фронте: Данилко запостил интересные кадры

16:54

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с медсестрой за 31 секунду

16:43

Окна перестанут запотевать: одно бытовое средство спасет авто от конденсатаВидео

16:22

Почему коты трутся о голову хозяина - появилось неожиданное объяснениеВидео

Реклама
16:08

Джамала пригласила на Нацотбор известную украинскую певицу - что она ответила

15:57

РФ может что-то готовить на 7 октября: Свитан предупредил о новых провокацияхВидео

15:51

Птицы атакуют людей: девушка вынуждена вешать белье во дворе в шлеме, спасаясь от сорок

15:20

Страховой стаж под угрозой: как не потерять годы работы и сохранить пенсию

15:15

Золото, а не рецепт: как приготовить идеальный картофель в духовкеВидео

15:12

Оккупанты атаковали Чернигов, под ударом критическая инфраструктура - детали

15:09

Польша готовится сбивать российские цели в небе над Украиной - СМИ раскрыли детали

15:03

Происходят ли ваши предки с Волыни: фамилия укажет на особые корни всего родаВидео

14:55

В Киеве открылся Одесский международный кинофестиваль: программа киносмотра

14:32

"Однозначно непросто": Никитюк рассказала правду об отношениях с возлюбленным

14:18

Угроза ядерной войны: назван "спусковой крючок" для КремляВидео

Реклама
14:12

Назло Пугачевой: Киркоров показательно закрутил роман с известной певицейВидео

14:09

Война против НАТО - не главная цель: известно, о чем действительно мечтает ПутинВидео

13:54

Сложная загадка на внимательность: только самые умные увидят 95 на картинке

13:52

Как отрастить густые волосы: секрет в масле

13:47

Почему 26 сентября нельзя много работать: какой церковный праздник

13:21

Европа "закрывает двери" для украинских беженцев: кому придется вернуться домой

12:58

Заморозки накроют ряд областей: где следует готовиться к похолоданию

12:45

В Кремле могут искать бомбоубежища: Зеленский сказал, что разрешил ТрампВидео

12:42

Елена Зеленская гневно высказалась об известной певице - что случилось

12:39

"Украинцы, вы неблагодарный народ": Олег Винник разозлил фанатов своим видеоВидео

12:32

Загадка тысячелетия: археологи приблизились к открытию Эдемского сада

12:25

Зеленский сказал, когда уйдет в отставку и попросит Раду объявить выборы президента

12:08

Национальная платежная система РФ "упала": хакеры ГУР провели масштабную атаку

12:00

Война выйдет за пределы Украины и перебросится на другие страны, в Европе пахнет порохом – ЗолотаревВидео

11:59

Можно ли давать вещи после захода солнца: священник ответилВидео

11:48

Китайский гороскоп на завтра 26 сентября: Драконам - стресс, Козлам - буллинг

11:45

Лунный календарь стрижек на октябрь 2025

11:36

Затхлый шкаф — не приговор: эффективные способы вернуть свежестьВидео

11:36

Хуже любого кошмара: женщина описала то, что увидела в аду после смертиВидео

10:53

Гороскоп на октябрь 2025: Весам - лучший месяц в году, Рыбам - новые возможности

Реклама
10:31

Аттестация после начальной школы: раскрыты детали ГИА для четвероклассников

10:27

Путина в РФ могут отстранить: стало известно, кто мог бы это сделатьВидео

10:12

Звезда "Зачарованных" оказалась на операционном столе — что произошло

10:08

Рейд "призраков" в Крыму: спецназовцы сожгли два российских самолета Ан-26

09:59

Новый шаг: Кучеренко с чемоданом показалась в компании мужчин

09:54

Карта Deep State онлайн за 25 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

09:35

Гороскоп Таро на завтра 26 сентября: Весам - победа, Рыбам - все новое

09:35

Боеспособность врага снижена: Атеш сообщил о дерзкой операции на военной базе РФ

09:24

Все решил один звонок: в Politico узнали, кто резко изменил позицию Трампа

09:20

Минус 20 килограммов: Диана Зиброва похудела до неузнаваемости и раскрыла секрет

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять