Рютте жестко "проехался" по Лаврову, вспомнив Иисуса Христа и помощь Украине

Генсек НАТО Марк Рютте прокомментировал заявления российского МИДа и заверил в непрерывных поставках американского оружия в Украину.

https://glavred.info/war/ryutte-zhestko-proehalsya-po-lavrovu-i-vspomnil-iisusa-hrista-i-pomoshch-ukraine-10701239.html Ссылка скопирована

Рютте жестко ответил Лаврову и вспомнил Украину / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

О чем сказал Рютте:

Лавров на посту главы МИД России от рождения Иисуса Христа

Украина будет получать американское оружие непрерывно

Страны НАТО должны сбивать российские самолеты в своем воздушном пространстве "если это необходимо"

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал не обращать внимание на заявления главы МИД России Сергея Лаврова и рассказал о поставках американского оружия в Украину. Соответствующие заявления он сделал в интервью программе "Fox & Friends" телеканала Fox News.

Рютте о Лаврове

"Лавров является министром иностранных дел России со времен рождения Иисуса Христа, и из его уст никогда не выходило ничего полезного. Не стоит уделять ему слишком много внимания", - сказал Рютте. видео дня

Смотрите видео заявления Рютте:

/ Фото: скриншот

Поставки оружия в Украину

Рютте подчеркнул, что поставки американского вооружения в Украину будут происходить непрерывно, а расходы на эти поставки будут покрывать союзники США.

"Вы увидите постоянный поток американского оружия в Украину, оплаченный их союзниками", - сказал он.

Он также отметил, что не уверен, изменил ли Дональд Трамп свою позицию относительно ситуации на поле боя.

Сбивание российских самолетов в воздушном пространстве НАТО

Генсек НАТО прокомментировал слова Трампа о том, что страны-члены Альянса должны сбивать российские дроны и самолеты в случае вторжения в их воздушное пространство.

"Если это необходимо. Поэтому я полностью согласен с президентом Трампом: если это необходимо", - сказал Рютте.

Он добавил, что военные НАТО обучены оценивать угрозы и определять, стоит ли сопровождать российские самолеты за пределы территории союзников или прибегать к другим действиям.

Какие цели провокаций Путина против НАТО - мнение эксперта

Как сообщал Главред, российский диктатор и военный преступник Владимир Путин стремится вернуть России ту же самую роль, которую имел Советский Союз после Второй мировой войны, однако игнорирует тот факт, что мир коренным образом изменился и это уже невозможно. Об этом заявила политический аналитик Ольга Курносова.

Она напомнила о требованиях, которые Путин выдвигал Западу еще до начала полномасштабного вторжения в Украину. По ее словам, до тех пор, пока он остается у власти, ситуация будет только ухудшаться и Путин в дальнейшем будет испытывать готовность НАТО к обороне и наращивать военную силу.

"Что он говорил? Чтобы НАТО убралось к границам 1997 года. В этом смысле он уже тогда давал понять, что это не столько война против Украины, и уж тем более не за конкретные территории, сколько война против НАТО", - говорится в сообщении.

Война России против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия может устроить новые провокации против стран НАТО, причем такие инциденты могут произойти ближе ко дню рождения Путина 7 октября, считает военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан.

Польша планирует изменить закон о развертывании своих войск за рубежом, чтобы получить право сбивать российские дроны и другие цели над территорией Украины без предварительного согласования с НАТО или ЕС.

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что если Россия не прекратит войну против Украины, кремлевские чиновники должны знать, где расположены ближайшие бомбоубежища.

Другие новости:

Об источнике: Fox News Fox News Channel - американский консервативный информационный канал, который впервые вышел в эфир 7 октября 1996 года. Он является основным информационным каналом США. Об этом сообщает Википедия. Канал рекламирует себя как тот, что нейтрально освещает события. Однако, канал придерживается консервативной ориентации, близок к Республиканской партии США

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред