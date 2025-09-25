Оккупанты атаковали Чернигов, под ударом критическая инфраструктура - детали

Коротко:
- Россия атаковала Чернигов дронами
- Удар пришелся по критической инфраструктуре города
- Жителей призвали сделать запасы воды
Страна-агрессор Россия днем в четверг, 25 сентября, нанесла дроновой удар по критической инфраструктуре города Чернигов. Об этом сообщил начальник Черниговской МВА Дмитрий Брижинский.
Он написал, что Чернигов находится под атакой.
"Враг атакует объекты критической инфраструктуры города. Находитесь в безопасных местах", - говорится в сообщении.
В то же время в Черниговводоканал призвали жителей города сделать запасы воды.
Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко также сообщил, что россияне атакуют критическую инфраструктуру Чернигова.
Стоит добавить, что в 13:15 Воздушные силы предупредили об угрозе дронов для Чернигова и окрестностей. Там также призвали местных находиться в укрытии. Через час об опасности для города предупредили повторно.
Перебои со светом в Чернигове
В Черниговоблэнерго заявили, что после 14 часов враг атаковал Чернигов.
Отмечается, что сейчас без электроснабжения около 29 тысяч потребителей города и частично Черниговского района.
"Последствия повреждений и объем необходимых восстановительных работ уточняются, а энергетики начинают оперативное перезаживлення", - говорится в сообщении.
Удары РФ по энергетике
Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что россияне будут пытаться поразить объекты энергетической инфраструктуры Украины.
По его словам, сценарий "энергетического давления" на Украину оккупанты не исключают.
"Они (россияне, - ред.) будут пытаться масштабировать удары именно с помощью дронов. Однако Украина уже адаптировалась к этому виду угрозы, поэтому масштабные энергетические удары не имеют таких разрушительных последствий", - отметил он.
Российские атаки - последние новости Украины
Как сообщал Главред, в ночь на 24 сентября российская оккупационная армия ударила по Украине с воздуха. В Харьковской и Запорожской областях вспыхнули пожары. В результате вражеской атаки на Запорожье два человека погибли, пятнадцать - ранены.
Вечером во вторник, 23 сентября, Харьков подвергся атаке вражеских беспилотников. По известной информации, обстрел повлек последствия для городской инфраструктуры и населения.
Кроме того, российские захватчики в ночь на субботу, 20 сентября, атаковали Украину ракетами и дронами. Во время атаки было попадание в многоэтажку в Днепре, там вспыхнул пожар.
О персоне: Андрей Коваленко
Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.
По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.
"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.
