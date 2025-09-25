Оккупанты атаковали Чернигов, под ударом критическая инфраструктура - детали

Жителей города призвали находиться в безопасных местах.

https://glavred.info/ukraine/okkupanty-atakovali-chernigov-pod-udarom-kriticheskaya-infrastruktura-detali-10701206.html Ссылка скопирована

Атака дронов на Чернигов / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 23 отдельная механизированная бригада

Коротко:

Россия атаковала Чернигов дронами

Удар пришелся по критической инфраструктуре города

Жителей призвали сделать запасы воды

Страна-агрессор Россия днем в четверг, 25 сентября, нанесла дроновой удар по критической инфраструктуре города Чернигов. Об этом сообщил начальник Черниговской МВА Дмитрий Брижинский.

Он написал, что Чернигов находится под атакой.

видео дня

"Враг атакует объекты критической инфраструктуры города. Находитесь в безопасных местах", - говорится в сообщении.

В то же время в Черниговводоканал призвали жителей города сделать запасы воды.

Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко также сообщил, что россияне атакуют критическую инфраструктуру Чернигова.

Стоит добавить, что в 13:15 Воздушные силы предупредили об угрозе дронов для Чернигова и окрестностей. Там также призвали местных находиться в укрытии. Через час об опасности для города предупредили повторно.

Перебои со светом в Чернигове

В Черниговоблэнерго заявили, что после 14 часов враг атаковал Чернигов.

Отмечается, что сейчас без электроснабжения около 29 тысяч потребителей города и частично Черниговского района.

"Последствия повреждений и объем необходимых восстановительных работ уточняются, а энергетики начинают оперативное перезаживлення", - говорится в сообщении.

Удары РФ по энергетике

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что россияне будут пытаться поразить объекты энергетической инфраструктуры Украины.

По его словам, сценарий "энергетического давления" на Украину оккупанты не исключают.

"Они (россияне, - ред.) будут пытаться масштабировать удары именно с помощью дронов. Однако Украина уже адаптировалась к этому виду угрозы, поэтому масштабные энергетические удары не имеют таких разрушительных последствий", - отметил он.

Российские атаки - последние новости Украины

Как сообщал Главред, в ночь на 24 сентября российская оккупационная армия ударила по Украине с воздуха. В Харьковской и Запорожской областях вспыхнули пожары. В результате вражеской атаки на Запорожье два человека погибли, пятнадцать - ранены.

Вечером во вторник, 23 сентября, Харьков подвергся атаке вражеских беспилотников. По известной информации, обстрел повлек последствия для городской инфраструктуры и населения.

Кроме того, российские захватчики в ночь на субботу, 20 сентября, атаковали Украину ракетами и дронами. Во время атаки было попадание в многоэтажку в Днепре, там вспыхнул пожар.

Читайте также:

О персоне: Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред