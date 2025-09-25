Укр
Оккупанты атаковали Чернигов, под ударом критическая инфраструктура - детали

Мария Николишин
25 сентября 2025, 15:12обновлено 25 сентября, 15:48
Жителей города призвали находиться в безопасных местах.
Оккупанты атаковали Чернигов, под ударом критическая инфраструктура - детали
Атака дронов на Чернигов / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 23 отдельная механизированная бригада

  • Россия атаковала Чернигов дронами
  • Удар пришелся по критической инфраструктуре города
  • Жителей призвали сделать запасы воды

Страна-агрессор Россия днем в четверг, 25 сентября, нанесла дроновой удар по критической инфраструктуре города Чернигов. Об этом сообщил начальник Черниговской МВА Дмитрий Брижинский.

Он написал, что Чернигов находится под атакой.

"Враг атакует объекты критической инфраструктуры города. Находитесь в безопасных местах", - говорится в сообщении.

В то же время в Черниговводоканал призвали жителей города сделать запасы воды.

Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко также сообщил, что россияне атакуют критическую инфраструктуру Чернигова.

Стоит добавить, что в 13:15 Воздушные силы предупредили об угрозе дронов для Чернигова и окрестностей. Там также призвали местных находиться в укрытии. Через час об опасности для города предупредили повторно.

Перебои со светом в Чернигове

В Черниговоблэнерго заявили, что после 14 часов враг атаковал Чернигов.

Отмечается, что сейчас без электроснабжения около 29 тысяч потребителей города и частично Черниговского района.

"Последствия повреждений и объем необходимых восстановительных работ уточняются, а энергетики начинают оперативное перезаживлення", - говорится в сообщении.

Удары РФ по энергетике

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что россияне будут пытаться поразить объекты энергетической инфраструктуры Украины.

По его словам, сценарий "энергетического давления" на Украину оккупанты не исключают.

"Они (россияне, - ред.) будут пытаться масштабировать удары именно с помощью дронов. Однако Украина уже адаптировалась к этому виду угрозы, поэтому масштабные энергетические удары не имеют таких разрушительных последствий", - отметил он.

Российские атаки - последние новости Украины

Как сообщал Главред, в ночь на 24 сентября российская оккупационная армия ударила по Украине с воздуха. В Харьковской и Запорожской областях вспыхнули пожары. В результате вражеской атаки на Запорожье два человека погибли, пятнадцать - ранены.

Вечером во вторник, 23 сентября, Харьков подвергся атаке вражеских беспилотников. По известной информации, обстрел повлек последствия для городской инфраструктуры и населения.

Кроме того, российские захватчики в ночь на субботу, 20 сентября, атаковали Украину ракетами и дронами. Во время атаки было попадание в многоэтажку в Днепре, там вспыхнул пожар.

Читайте также:

О персоне: Андрей Коваленко

Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.

По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.

"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

атака дронов
