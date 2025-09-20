Укр
Ракета попала в многоэтажку в Днепре, вспыхнул пожар: детали об атаке по Украине

Алёна Воронина
20 сентября 2025, 07:42обновлено 20 сентября, 08:18
Во время ночного удара вражеская ракета попала в жилой многоэтажный дом. Стало известно о погибших.
Удар по Украине
Ракета попала в многоэтажку в Днепре, вспыхнул пожар/ коллаж: Главред, фото: Киевская ОВА, Днепропетровская ОВА

Кратко:

  • Российские оккупанты ударили по Украине ракетами и дронами в ночь на 20 августа
  • В Днепре ракета попала в жилую многоэтажку, там вспыхнул пожар
  • Также были попадания в Павлограде, под атакой тоже были Николаев и западные области

Российские захватчики в ночь на субботу, 20 сентября, атаковали Украину ракетами и дронами. Во время атаки было попадание в многоэтажку в Днепре, там вспыхнул пожар.

Также известно о попадании в Павлограде Днепропетровской области. Кроме этого, оккупанты атаковали Николаев и западные области.

Удар по Днепру

В Днепре во время ночного удара оккупанты попали ракетой в жилую многоэтажку. Об этом сообщил мэр города Борис Филатов.

"Всю ночь не сплю. Оккупанты попали ракетой в жилую многоэтажку. Подробности от военной администрации", - отметил Филатов.

В Днепропетровской ОВА показали фото последствий удара по Днепру и области. Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, по предварительным данным, погиб один человек, 13 пострадали. Глава ОВА отметил, что в Днепре большинство пострадавших госпитализированы в состоянии средней тяжести, один человек "тяжелый".

В Днепре и районе возникло несколько пожаров. Повреждены многоэтажки, частные дома, хозяйственные постройки, гаражи. Есть разрушения на территории предприятий.

Также было повреждено предприятие в Павлограде, там был пожар после удара.

По Никопольщине оккупанты били FPV-дронами и артиллерией. Попали по райцентру и Покровской общине. Загорелся частный дом.

  • Последствия удара по многоэтажке в Днепре в ночь на 20 сентября 2025 года
    Последствия удара по многоэтажке в Днепре в ночь на 20 сентября 2025 года Днепропетровская ОВА
  • Последствия удара по многоэтажке в Днепре в ночь на 20 сентября 2025 года
    Последствия удара по многоэтажке в Днепре в ночь на 20 сентября 2025 года Днепропетровская ОВА
  • Последствия удара по многоэтажке в Днепре в ночь на 20 сентября 2025 года
    Последствия удара по многоэтажке в Днепре в ночь на 20 сентября 2025 года Днепропетровская ОВА
  • Последствия удара по многоэтажке в Днепре в ночь на 20 сентября 2025 года
    Последствия удара по многоэтажке в Днепре в ночь на 20 сентября 2025 года Днепропетровская ОВА
  • Последствия удара по многоэтажке в Днепре в ночь на 20 сентября 2025 года
    Последствия удара по многоэтажке в Днепре в ночь на 20 сентября 2025 года Днепропетровская ОВА
  • Последствия удара по многоэтажке в Днепре в ночь на 20 сентября 2025 года
    Последствия удара по многоэтажке в Днепре в ночь на 20 сентября 2025 года Днепропетровская ОВА

Удар по Николаеву

Также российские оккупанты били по Николаеву. Как сообщил мэр города Александр Сенкевич, захватчики атаковали город дронами и ракетами.

"Предварительно пострадавших нет. И это самое главное. Наши коммунальные службы проверяют на повреждения жилой сектор", - отметил городской голова.

Удар по Киевской области

Как сообщил председатель Киевской ОВА Николай Калашник, сегодня была еще одна неспокойная ночь для Киевщины. Враг ночью атаковал ударными дронами и ракетами, под ударом были мирные населенные пункты области.

"На утро последствия вражеской атаки фиксируем в Бучанском, Бориспольском и Обуховском районах. В Бориспольском районе повреждено около 10 гаражных помещений. В Обуховском районе в результате вражеской атаки возник пожар частного жилого дома. На месте работают спасатели ГСЧС. В Бучанском районе в результате падения обломков сбитой цели произошло возгорание 5 легковых автомобилей. Сейчас пожар ликвидирован", - рассказал Калашник.

В ГСЧС сообщили, что сегодня утром в с.Софиевская Борщаговка Бучанского района ликвидировано возгорание пяти легковых автомобилей на парковке рядом с многоквартирным жилым домом.

Также отмечается, что в Обуховском районе возник пожар и частичное разрушение частного жилого дома.

"Информация о погибших и пострадавших не поступала", – сообщили в ГСЧС.

  • Последствия удара по Киевской области в ночь на 20 сентября 2025 года
    Последствия удара по Киевской области в ночь на 20 сентября 2025 года Киевская ОВА, ГСЧС Украины
  • Последствия удара по Киевской области в ночь на 20 сентября 2025 года
    Последствия удара по Киевской области в ночь на 20 сентября 2025 года Киевская ОВА, ГСЧС Украины
  • Последствия удара по Киевской области в ночь на 20 сентября 2025 года
    Последствия удара по Киевской области в ночь на 20 сентября 2025 года Киевская ОВА, ГСЧС Украины
  • Последствия удара по Киевской области в ночь на 20 сентября 2025 года
    Последствия удара по Киевской области в ночь на 20 сентября 2025 года Киевская ОВА, ГСЧС Украины
  • Последствия удара по Киевской области в ночь на 20 сентября 2025 года
    Последствия удара по Киевской области в ночь на 20 сентября 2025 года Киевская ОВА, ГСЧС Украины
  • Последствия удара по Киевской области в ночь на 20 сентября 2025 года
    Последствия удара по Киевской области в ночь на 20 сентября 2025 года Киевская ОВА, ГСЧС Украины
  • Последствия удара по Киевской области в ночь на 20 сентября 2025 года
    Последствия удара по Киевской области в ночь на 20 сентября 2025 года Киевская ОВА, ГСЧС Украины
  • Последствия удара по Киевской области в ночь на 20 сентября 2025 года
    Последствия удара по Киевской области в ночь на 20 сентября 2025 года Киевская ОВА, ГСЧС Украины
  • Последствия удара по Киевской области в ночь на 20 сентября 2025 года
    Последствия удара по Киевской области в ночь на 20 сентября 2025 года Киевская ОВА, ГСЧС Украины

Удары РФ ракетами и дронами по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, под ударом в ночь на пятницу, 19 сентября, были шесть областей - Главред рассказал, что известно о последствиях ночной атаки дронов РФ. Украина согласилась на мирные инициативы США. Однако Россия продолжает обстрелы, подчеркнул Зеленский.

Также сообщалось, что после ночной атаки РФ в Киеве нашли неразорвавшийся дрон. В Шевченковском районе обломки сбитого дрона упали на проезжую часть.

Напомним, сообщалось, что РФ готовится к новым ударам по Украине - Зеленский сказал, какие объекты под угрозой. Украина готовит удары по РФ в ответ на безжалостные атаки.

