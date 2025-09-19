В карман Путину: какие страны ЕС до сих пор покупают газ у России

Сразу 8 стран-членов ЕС продолжают закупать российский газ.

Какие страны покупают российский газ

Целый восемь стран Европейского Союза все еще продолжают импортировать российский газ. При чем как трубопроводный, так и сжиженный (СПГ).

В то же время у руководства Евросоюза нет данных о том, где этот газ фактически используется, сообщила представитель Еврокомиссии по энергетике Анна-Кайса Итконен, пишет The Guardian.

По ее словам, этими странами являются: Бельгия, Франция, Греция, Венгрия, Нидерланды, Португалия, Словакия и Испания.

При этом подчеркивается: сразу 8 стран-членов ЕС продолжают закупать российский газ, несмотря на требование президента США Дональда Трампа к ЕС и НАТО полностью прекратить энергопоставки из России. А также вопреки его "растущему недовольству" по поводу того, что это не происходит. В частности, ранее он заявил, что таким образом Европа финансирует войну против Украины.

По информации Reuters, крупнейшим импортером российского СПГ в Европе является Франция, которая в январе-августе 2025 года приобрела около 4 млн тонн этого топлива. Далее следуют:

Бельгия – 2,3 млн тонн;

Испания – 1,8 млн тонн;

Нидерланды – около 1 млн тонн.

Газопроводы из россии в Европу, газ, инфографика / Инфографика: Главред

Ранее сообщалось о европейском плане по отказу от нефти и газа из РФ. Публикацию плана откладывали из-за пошлин со стороны президента США Дональда Трампа против стран ЕС.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Украина планирует закупать большие объемы американского газа. Из общего объема импорта через Европу до половины будет приходиться на СПГ, поставляемый на европейские терминалы.

Как ранее сообщал Главред, в Сенате США представили законопроект, который предусматривает введение 500% пошлин на товары из стран, импортирующих российские нефть и газ.

