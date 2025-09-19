В карман Путину: какие страны ЕС до сих пор покупают газ у России

Вы узнаете:
- Какие страны покупают газ у РФ
- Какие объемы
Целый восемь стран Европейского Союза все еще продолжают импортировать российский газ. При чем как трубопроводный, так и сжиженный (СПГ).
В то же время у руководства Евросоюза нет данных о том, где этот газ фактически используется, сообщила представитель Еврокомиссии по энергетике Анна-Кайса Итконен, пишет The Guardian.
По ее словам, этими странами являются: Бельгия, Франция, Греция, Венгрия, Нидерланды, Португалия, Словакия и Испания.
При этом подчеркивается: сразу 8 стран-членов ЕС продолжают закупать российский газ, несмотря на требование президента США Дональда Трампа к ЕС и НАТО полностью прекратить энергопоставки из России. А также вопреки его "растущему недовольству" по поводу того, что это не происходит. В частности, ранее он заявил, что таким образом Европа финансирует войну против Украины.
По информации Reuters, крупнейшим импортером российского СПГ в Европе является Франция, которая в январе-августе 2025 года приобрела около 4 млн тонн этого топлива. Далее следуют:
- Бельгия – 2,3 млн тонн;
- Испания – 1,8 млн тонн;
- Нидерланды – около 1 млн тонн.
Ранее сообщалось о европейском плане по отказу от нефти и газа из РФ. Публикацию плана откладывали из-за пошлин со стороны президента США Дональда Трампа против стран ЕС.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Украина планирует закупать большие объемы американского газа. Из общего объема импорта через Европу до половины будет приходиться на СПГ, поставляемый на европейские терминалы.
Как ранее сообщал Главред, в Сенате США представили законопроект, который предусматривает введение 500% пошлин на товары из стран, импортирующих российские нефть и газ.
Вам может быть интересно:
- В августе тарифы на газ и свет могут вырасти: кому придется платить больше
- Реальная альтернатива газу из РФ: эксперт раскрыл новый маршрут для Украины
- Венгрия и Словакия могут отказаться от газа из РФ: названо главное условие
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред