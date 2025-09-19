Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

В карман Путину: какие страны ЕС до сих пор покупают газ у России

Сергей Кущ
19 сентября 2025, 22:12
1176
Сразу 8 стран-членов ЕС продолжают закупать российский газ.
Какие страны покупают российский газ
Какие страны покупают российский газ / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

  • Какие страны покупают газ у РФ
  • Какие объемы

Целый восемь стран Европейского Союза все еще продолжают импортировать российский газ. При чем как трубопроводный, так и сжиженный (СПГ).

В то же время у руководства Евросоюза нет данных о том, где этот газ фактически используется, сообщила представитель Еврокомиссии по энергетике Анна-Кайса Итконен, пишет The Guardian.

видео дня

По ее словам, этими странами являются: Бельгия, Франция, Греция, Венгрия, Нидерланды, Португалия, Словакия и Испания.

При этом подчеркивается: сразу 8 стран-членов ЕС продолжают закупать российский газ, несмотря на требование президента США Дональда Трампа к ЕС и НАТО полностью прекратить энергопоставки из России. А также вопреки его "растущему недовольству" по поводу того, что это не происходит. В частности, ранее он заявил, что таким образом Европа финансирует войну против Украины.

По информации Reuters, крупнейшим импортером российского СПГ в Европе является Франция, которая в январе-августе 2025 года приобрела около 4 млн тонн этого топлива. Далее следуют:

  • Бельгия – 2,3 млн тонн;
  • Испания – 1,8 млн тонн;
  • Нидерланды – около 1 млн тонн.
Газопроводы из россии в Европу, газ, инфографика
Газопроводы из россии в Европу, газ, инфографика / Инфографика: Главред

Ранее сообщалось о европейском плане по отказу от нефти и газа из РФ. Публикацию плана откладывали из-за пошлин со стороны президента США Дональда Трампа против стран ЕС.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Украина планирует закупать большие объемы американского газа. Из общего объема импорта через Европу до половины будет приходиться на СПГ, поставляемый на европейские терминалы.

Как ранее сообщал Главред, в Сенате США представили законопроект, который предусматривает введение 500% пошлин на товары из стран, импортирующих российские нефть и газ.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Евросоюз газ
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Это не случайность": Зеленский отреагировал на вторжение самолетов РФ в Эстонию

"Это не случайность": Зеленский отреагировал на вторжение самолетов РФ в Эстонию

22:15Мир
В карман Путину: какие страны ЕС до сих пор покупают газ у России

В карман Путину: какие страны ЕС до сих пор покупают газ у России

22:12Мир
Россиян ждут талоны, не только на бензин, - Новак

Россиян ждут талоны, не только на бензин, - Новак

21:29Война
Реклама

Популярное

Ещё
Что делать со святой водой, которой много лет: священник ответил

Что делать со святой водой, которой много лет: священник ответил

Поцелуй фортуны: трем знакам зодиака невероятно повезет 19 сентября

Поцелуй фортуны: трем знакам зодиака невероятно повезет 19 сентября

Под ударом были шесть областей: что известно о последствиях ночной атаки дронов РФ

Под ударом были шесть областей: что известно о последствиях ночной атаки дронов РФ

Зеленский и Навроцкий впервые встретятся: где и когда пройдут переговоры

Зеленский и Навроцкий впервые встретятся: где и когда пройдут переговоры

Гороскоп на завтра 20 сентября: Водолеям - конфликт, Девам - большая радость

Гороскоп на завтра 20 сентября: Водолеям - конфликт, Девам - большая радость

Последние новости

22:50

Что положить в лунки к озимому чесноку: селекционер раскрыл секрет

22:15

"Это не случайность": Зеленский отреагировал на вторжение самолетов РФ в Эстонию

22:12

В карман Путину: какие страны ЕС до сих пор покупают газ у России

21:31

В роду были священнослужители - какие украинские фамилии связаны с церковью

21:29

Россиян ждут талоны, не только на бензин, - НовакВидео

Будет ли в Украине снег в сентябре: синоптик Птуха рассказала подробный прогноз для УкраиныБудет ли в Украине снег в сентябре: синоптик Птуха рассказала подробный прогноз для Украины
21:29

Угроза ракетного удара РФ: что известно о подготовке стратегической авиации врага

21:08

В Украине резко изменится погода: новый прогноз от синоптиков

20:54

Без лишнего: Кучеренко показала шикарную фигуру и показала, что ее делает такой

20:31

Мощный удар дронов ВСУ: взорвана переправа россиян, танки и гаубицы РФВидео

Реклама
20:10

Нужно быть сильной: Джиджи Хадид поделилась душераздирающими фото из больницы

19:54

Украина будет экспортировать оружие, идут наступательные действия ВСУ - Зеленский

19:53

"Коврам" придет конец: как вывести портулак из огорода без химииВидео

19:40

"Мы достигли прогресса": Трамп и Си Цзиньпин обсудили прекращения войны

19:29

Коммуналка под контроль: простые приёмы — и платёжки заметно уменьшатсяВидео

19:11

Преодолевает до 2000 километров: в Украине показали новый дрон TOLOKA, детали

19:10

Как удары по нефтехимическим объектам РФ отражаются на Кремлемнение

18:48

"Потом невозможно забрать средства!": клиенты ПриватБанка бьют тревогу

18:33

Зависть: муж-путинист Королевой заговорил про брак сына

18:30

Завершение войны в Украине: в США назвали вероятные условия мирного соглашения

18:17

Сохранится цвет и вид: какую одежду можно не стирать неделямиВидео

Реклама
18:17

Российские истребители МиГ-31 вторглись в Эстонию - НАТО немедленно отреагировало

18:10

Осеннее блюдо, которое станет изюминкой на столе: невероятный рецепт тыквенного супаВидео

17:50

"Путин откусил больше, чем может проглотить": глава MI6 сделал громкое заявление

17:27

РФ может начать новую войну: раскрыт вероятный сценарий и главное условиеВидео

17:21

Ради жизни дочери: беременная жительница Покровска выехала из города на велосипеде

17:02

Макияж в стиле 90-х захватил тренды: как сделать модный осенний мейкапВидео

16:49

Даты, которые влияют на судьбу: сколько будет браков по дате рожденияВидео

16:41

Курс доллара растет третий день подряд: сколько будет стоить валюта 22 сентября

16:40

Выезд за границу могут разрешить мужчинам, которым больше 22 лет: названо условие

16:34

Помогают достичь успеха: какое ваше "число ангела" по месяцу рождения

16:26

Для Украины придумали альтернативу вступлению в НАТО: СМИ обнародовали детали

16:14

Когда в Украину придет бабье лето: синоптик назвала даты резкой жары

16:07

Как сделать отношения крепче: два ключа к вечному браку от психолога

15:36

"Речь идет уже не о годах": Новак назвал сроки окончания войны в УкраинеВидео

15:33

Можно купить за копейки: в Украине обвалилась цена на базовый продукт

15:31

Плесень в ванной исчезнет после одного простого средства: даже тереть не придется

15:31

"Ко мне разное отношение": Иван Дорн объяснил решение петь на русском языке

15:30

Почему коты сталкивают вещи со стола: ученые наконец-то объяснили "хулиганство"

15:06

В ОП назвали два фактора, которые надо убрать для прекращения войны в Украине

14:55

ВСУ отбросили россиян на востоке: в DeepState раскрыли направление

Реклама
14:52

Освободили 7 сел и готовят 3 "котла" для РФ: ВСУ пошли в крутое контрнаступление

14:49

Протирать больше не придется: загадочная кнопка может облегчить рутину водителейВидео

14:48

Участник группы "Аква Вита" сообщил о смерти дочери - что случилось

14:32

Мадяр отчитался об успехах СБС за 100 дней в должности командующего: количество уничтоженных врагов выросло в 4 раза

14:32

Против криптовалют и банков: согласован 19-ый пакет антироссийских санкций

14:17

США могут добить экономику РФ: раскрыт сценарий "медленного удушения"Видео

14:03

"Путин ведет РФ к пропасти": известно, кто может организовать дворцовый переворотВидео

14:01

Невероятно вкусная рыба в кляре: рецепт проще простого

13:51

Скоро будет не по карману: стратегический продукт резко подскочил в цене на 35%

13:44

До 1000 атак в день: оккупанты увеличат удары по Украине - Умеров

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Рецепты
НапиткиПраздничное менюПростые блюдаЗакускиЛегкие десертыСалаты
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять