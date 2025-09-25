Польша готовится сбивать российские цели в небе над Украиной - СМИ раскрыли детали

Польша готовит изменения в закон о развертывании войск за рубежом, чтобы позволить своим военным без согласования с НАТО или ЕС сбивать российские цели.

Польша готовится сбивать российские цели в небе над Украиной

Польша планирует внести изменения в закон о развертывании своих войск за рубежом, чтобы позволить сбивать российские дроны и другие объекты над территорией Украины без необходимости предварительного согласования с НАТО или ЕС. Об этом сообщает Gazeta Wyborcza, передает Euractiv.

Министерство обороны подало соответствующий проект еще в июне, и его должны рассмотреть в ускоренном порядке.

"Сначала закон позволял президенту санкционировать развертывание войск по просьбе правительства в таких случаях, как вооруженный конфликт, миротворческая деятельность, борьба с терроризмом или эвакуация. Но в 2022 году - за день до полномасштабного вторжения России - правительство PiS внесло в него поправки, которые требуют одобрения НАТО, ЕС и иностранного государства, на территории которого будут действовать польские вооруженные силы", - напомнили в издании.

В то же время комиссия по расследованию российского влияния выступила против изменений, отметив, что они фактически лишили Польшу возможности действовать самостоятельно против беспилотников, которые пересекают границу из Украины или Беларуси.

Нынешняя правящая коалиция намерена снять эти ограничения, применив принцип "сначала действуй, а потом спрашивай", чтобы предоставить военным больше свободы в реагировании на угрозы.

"Польша сбила подозрительные российские беспилотники, которые вторглись в ее воздушное пространство в начале сентября. Это первый случай, когда член НАТО открыл огонь по российским объектам во время конфликта", - отметили в Euractiv.

Реально ли создать бесполетную зону над Украиной - мнение эксперта

Как писал Главред, после инцидента с российскими дронами, нарушившими воздушное пространство Польши, власти страны предложили союзникам по НАТО ввести бесполетную зону над Украиной и помогать в уничтожении дронов типа "Шахед". В то же время даже в случае принятия такого решения встанет вопрос эффективности этой поддержки, отметил авиационный эксперт, бывший инженер-испытатель КБ "Антонов" Константин Криволап.

По его словам, Европа практически не имеет надлежащих средств для противодействия "Шахедам" - они есть только у Украины, поэтому ее возможности в этом вопросе значительно превышают европейские.

"Использовать для этого самолеты-истребители - полная глупость. Ведь сбивать "Шахеды" дорогими ракетами, которые доступны в Европе и стоят от 350-400 тыс. долларов за единицу (например, Sidewinder последних версий), или пулеметами, когда скорость их работы часто меньше скорости "Шахеда", - малоэффективно", - пояснил Криволап.

Вторжение российских дронов в Польшу - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, после того, как Россия нарушила воздушное пространство нескольких государств ЕС, среди европейских лидеров активно обсуждается инициатива создания так называемой "стены дронов". Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил, что уже в течение года ЕС сможет существенно усилить способности по обнаружению беспилотников. В то же время для полноценного запуска оборонной системы как на суше, так и на море понадобится больше времени.

РФ нанесла удары дронами по Польше и Румынии, и, по оценке аналитиков Института изучения войны (ISW), эти атаки являются сознательным шагом Кремля на эскалацию. В странах-членах НАТО отмечают, что такие вторжения не могли быть случайными и подчеркивают их опасный характер.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в свою очередь назвал проникновение российских дронов в воздушное пространство Польши неприемлемым, хоть и прогнозируемым.

