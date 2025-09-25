В Кремле могут искать бомбоубежища: Зеленский сказал, что разрешил Трамп

Зеленский рассказал, что Трамп поддерживает идею ответных ударов по России.

Зеленский об ударах по РФ / коллаж: Главред, фото: Офис президента, kremlin.ru

Главное из заявления президента:

Трамп разрешил отвечать на удары РФ по энергетике

Украина может получить новую систему вооружения, которая заставит Путина сесть за стол переговоров

Чиновники РФ должны остановить войну или искать бомбоубежища

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если страна-агрессор Россия не прекратит войну против Украины, то чиновники в Кремле должны убедиться, что знают, где находится ближайшее бомбоубежище. Об этом он сказал в интервью Axios.

По его словам, президент США Дональд Трамп разрешил отвечать на удары РФ, если оккупанты будут бить по украинской энергетике.

"Если они будут атаковать нашу энергетику, президент Трамп поддерживает идею, что мы можем ответить по энергетике", - отметил он.

Зеленский добавил, что Украина уже имеет дроны, которые могут наносить удары вглубь России, но также есть дополнительная система вооружения, которую он хотел бы получить, чтобы ускорить окончание войны.

"Президент Трамп знает, я вчера сказал ему, что нам нужно, одна вещь. Нам это нужно, но это не значит, что мы будем это использовать, потому что если мы это получим, я думаю, это будет дополнительным давлением на Путина, чтобы он сел за стол переговоров", - говорится в сообщении.

Президент отметил, что Украина не будет бомбить гражданское население, потому что "мы не террористы", но намекнул, что центры российской власти, такие как Кремль, вполне могут стать мишенями.

"Они (кремлевские чиновники, - ред.) должны знать, где находятся бомбоубежища. Им это нужно. Если они не остановят войну, то им это понадобится в любом случае. Они должны знать, что мы в Украине ежедневно будем отвечать. Если они атакуют нас, мы им ответим", - подчеркнул Зеленский.

Зеленский сказал, что Трамп разрешил ответные удары по РФ - видео:

Удары по территории России

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний рассказал, что Украина уже наносит успешные удары по России, в частности, по НПЗ и энергетическим объектам.

Он считает, что когда начнутся удары по системам обеспечения нефтью и газом Подмосковья, москвичи почувствуют всю прелесть момента.

Удары по РФ - последние новости

Как сообщал Главред, украинские дроны атаковали российские нефтяные порты на побережье Черного моря. Это парализовало ключевые нефтяные порты РФ на Черном море. После атак были приостановлены загрузки танкеров в двух нефтяных портах возле Новороссийска.

В ночь на 23 сентября беспилотники атаковали сразу несколько регионов России. Во время атаки были задействованы неизвестные аэростаты, которые дезориентировали российскую ПВО. Пролеты аэростатов фиксировали в Московской области, Москве, Чувашии, Татарстане, Ярославской и Тверской областях.

Кроме того, в ночь на 20 сентября украинские дроны остановили работу ряда нефтеперекачивающих станций на территории страны-агрессора России.

Об источнике: Axios Axios - американский новостной сайт. Основан в 2016 году, начал работу в 2017-м. Ресурс запустили бывшие журналисты Politico Джим Вандехеем, Майк Аллен и Рой Шварц. Большинство статей - короче 300 слов и содержат маркированные списки. Также сайт выпускает периодические информационные бюллетени, пишет Википедия.

