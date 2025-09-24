Укр
Читать на украинском
Украинские дроны парализовали нефтяные порты: удивительные подробности атаки на РФ

Ангелина Подвысоцкая
24 сентября 2025, 22:57обновлено 24 сентября, 23:30
Взрывы прогремели в ключевых нефтяных портах РФ на Черном море.
удары по РФ
Украинские дроны парализовали нефтяные порты / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Что известно:

  • Украинские дроны атаковали нефтяные порты РФ
  • Парализована работа ключевых нефтяных портов на Черном море

Украинские дроны атаковали российские нефтяные порты на побережье Черного моря. Это парализовало ключевые нефтяные порты РФ на Черном море, пишет Bloomberg.

После атак были приостановлены загрузки танкеров в двух нефтяных портах возле Новороссийска. Речь идет о терминале Каспийского трубопроводного консорциума и нефтеперевалочном комплексе Шесхарис.

Они экспортируют на мировые рынки более двух миллионов баррелей российской и казахстанской нефти в день. Известно, что после атак также был поврежден офис КТК.

В Сети разлетелось видео, на котором видно момент атаки на нефтяной терминал Туапсинского нефтеперерабатывающего завода. Морской дрон быстро мчался к терминалу и ударил прямо по пирсу, где отгружали мазут, вакуумный газойль и дизель.

Смотрите видео с моментом удара по терминалу:

удар по РФ
Удар по РФ / фото: скриншот

Удары по РФ - детали от Генштаба ВСУ

В Генеральном штабе В СУ сообщали, что в ночь на 24 сентября были поражены ряд объектов на территории РФ. Силы обороны дарили по территории нефтеперерабатывающего предприятия "Газпром-Нефтехим-Салават" в Башкортостане. На заводе начался пожар. Там была поражена установка первичной переработки нефти ЭЛОУ-АТ-6. Это предприятие перерабатывало до 10 млн тонн нефти в год и было ключевым производителем жидкого ракетного топлива в России.

Также были удары по нефтеперекачивающей станции "Кузьмич-1" в Волгоградской области. Она является частью транспортной системы для сырой нефти в южные регионы РФ.

"Кроме того, поражена нефтеперекачивающая станция "Зензеватка", которая обеспечивает транспортировку нефти через магистральный нефтепровод "Куйбышев-Тихорецк", - говорится в сообщении.

Украинские дроны парализовали нефтяные порты: удивительные подробности атаки на РФ
Карта российских НПЗ / Главред

Также украинские силы ударили по производству беспилотников в населенном пункте Валуйки в Белгородской области РФ.

22 сентября дальнобойными средствами Силы обороны Украины задали удары по Астраханскому газоперерабатывающему заводу, который является одним из крупнейших в мире газохимических комплексов и главным производителем серы для взрывчатки в РФ. Он обеспечивал до 66% российского производства.

"Годовой объем переработки нефтепродуктов на Астраханском ГПЗ составляет до 3,2 млн тонн в год", - говорится в сообщении.

Удары по России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 16 сентября подразделения Сил специальных операций ВСУ вместе с другими силами обороны осуществили удар по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу. По данным Генштаба, в районе предприятия были зафиксированы взрывы и пожар.

Президент Владимир Зеленский отметил, что удары украинских защитников по нефтеперерабатывающим заводам, терминалам и нефтебазам России существенно ограничили ее нефтяную отрасль, которая имеет критическое значение для оккупантов.

Ранее, в ночь на 7 сентября, взрывы также раздавались на территории России. По сообщениям местных СМИ, дроны атаковали Ильский НПЗ в Краснодарском крае.

Об источнике: Bloomberg

Bloomberg - американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

У Трампа может лопнуть терпение, РФ ждут проблемы - вице-президент США

Украинские дроны парализовали нефтяные порты: удивительные подробности атаки на РФ

Безумная сумма: стало известно, какую финансовую поддержку готовит Европа для Украины

Карта Deep State онлайн за 24 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 24 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

"Испортил жизнь детям и Алле": что произошло с Максимом Галкиным

"Испортил жизнь детям и Алле": что произошло с Максимом Галкиным

Гороскоп на сегодня 25 сентября: Весам - приятная встреча, Водолеям - выигрыш, Водолеям - выигрыш

Гороскоп на сегодня 25 сентября: Весам - приятная встреча, Водолеям - выигрыш, Водолеям - выигрыш

Украина в границах 1991 года: Sky News назвал четыре причины смены риторики Трампа

Украина в границах 1991 года: Sky News назвал четыре причины смены риторики Трампа

Умные от рождения: пять знаков зодиака, которые не похожи на остальных

Умные от рождения: пять знаков зодиака, которые не похожи на остальных

Три простых запрета, которые уберегут от бед: строгие приметы на 25 сентября

18:33

Созданы для побед: четыре знака зодиака, обречённые на успех

18:24

Женщина наткнулась на фото кошки в архиве и поразила Сеть: что скрывает снимок

18:16

Кремль начал бояться Герасимова на фоне слухов об отставке - в чем причина

17:41

Нефтепроводы, завод БпЛА и ГПЗ: Генштаб заявил об ударах по пяти объектам в РФ

17:39

Золотое правило крепкого сна: почему нужно переворачивать матрас дважды в месяцВидео

17:27

Почему в Канаде не ремонтируют машины, а покупают сразу новые: неожиданный ответ

17:21

Зеленский раскритиковал ООН и предупредил Европу о новой угрозе от ПутинаВидео

17:11

Не замечали более 100 лет: в логотипе Coca-Cola нашли скрытый символ

16:50

Одна валюта прытко полетела вверх: когда изменится курс доллара, евро и злотого

16:45

"До границ 1991-го и дальше": раскрыт новый план Трампа по войне и роль США

16:34

Удар по кошелькам: в Украине неожиданно выросли цены на популярный продукт

16:28

Увеличивает риск ДТП в 20 раз: патрульные назвали опасную привычку водителей

16:12

Вышел трейлер ремейка хоррора "Рука, качающая колыбель"Видео

15:59

Вкуснятина из простых продуктов: рецепт бюджетного ужина из курицы

15:57

Ракеты попали по укрытию, есть жертвы: в ВСУ раскрыли детали удара РФ по полигону

15:47

Православный календарь на октябрь: когда обязательно идти в церковь

15:38

Спина перестала болеть: испанка уже 10 лет передвигается на четвереньках

15:24

Не в курсе даже шопоголики: какую одежду никогда не стоит покупать в секонд-хенде

15:24

Выход Украины на границы 1991 года - в Кремле сделали неожиданное заявление о войне

15:23

Украинцы будут получать от 4000 грн: что изменит новая пенсионная система

15:22

Наступление на важном направлении провалилось: названа причина отхода оккупантов

14:49

Жил на $1 в день: глава успешной компании отказался от миллиардов

14:37

Через год после похорон: муж Заворотнюк ошарашил своим внешним видом

14:35

Чем отличаются две девушки: только люди с "зрением орла" найдут три детали

14:28

Централизованного отопления скоро не будет: украинцев ждут важные изменения

14:27

Как заставить орхидею цвести чаще: эксперты назвали единственную формулу

14:25

Черноморский флот под прицелом: дроны атаковали Новороссийск, есть поврежденияВидео

14:05

Копия Квиткова: Джессика Альба опубликовала интересное фото

13:44

Громадный дрон "Толока" может разгромить Крымский мост и порты РФ – Forbes

