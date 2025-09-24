Украинские дроны парализовали нефтяные порты: удивительные подробности атаки на РФ

Взрывы прогремели в ключевых нефтяных портах РФ на Черном море.

Украинские дроны парализовали нефтяные порты / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Что известно:

Украинские дроны атаковали нефтяные порты РФ

Парализована работа ключевых нефтяных портов на Черном море

Украинские дроны атаковали российские нефтяные порты на побережье Черного моря. Это парализовало ключевые нефтяные порты РФ на Черном море, пишет Bloomberg.

После атак были приостановлены загрузки танкеров в двух нефтяных портах возле Новороссийска. Речь идет о терминале Каспийского трубопроводного консорциума и нефтеперевалочном комплексе Шесхарис.

Они экспортируют на мировые рынки более двух миллионов баррелей российской и казахстанской нефти в день. Известно, что после атак также был поврежден офис КТК.

В Сети разлетелось видео, на котором видно момент атаки на нефтяной терминал Туапсинского нефтеперерабатывающего завода. Морской дрон быстро мчался к терминалу и ударил прямо по пирсу, где отгружали мазут, вакуумный газойль и дизель.

Смотрите видео с моментом удара по терминалу:

Удар по РФ / фото: скриншот

Удары по РФ - детали от Генштаба ВСУ

В Генеральном штабе В СУ сообщали, что в ночь на 24 сентября были поражены ряд объектов на территории РФ. Силы обороны дарили по территории нефтеперерабатывающего предприятия "Газпром-Нефтехим-Салават" в Башкортостане. На заводе начался пожар. Там была поражена установка первичной переработки нефти ЭЛОУ-АТ-6. Это предприятие перерабатывало до 10 млн тонн нефти в год и было ключевым производителем жидкого ракетного топлива в России.

Также были удары по нефтеперекачивающей станции "Кузьмич-1" в Волгоградской области. Она является частью транспортной системы для сырой нефти в южные регионы РФ.

"Кроме того, поражена нефтеперекачивающая станция "Зензеватка", которая обеспечивает транспортировку нефти через магистральный нефтепровод "Куйбышев-Тихорецк", - говорится в сообщении.

Карта российских НПЗ / Главред

Также украинские силы ударили по производству беспилотников в населенном пункте Валуйки в Белгородской области РФ.

22 сентября дальнобойными средствами Силы обороны Украины задали удары по Астраханскому газоперерабатывающему заводу, который является одним из крупнейших в мире газохимических комплексов и главным производителем серы для взрывчатки в РФ. Он обеспечивал до 66% российского производства.

"Годовой объем переработки нефтепродуктов на Астраханском ГПЗ составляет до 3,2 млн тонн в год", - говорится в сообщении.

Удары по России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 16 сентября подразделения Сил специальных операций ВСУ вместе с другими силами обороны осуществили удар по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу. По данным Генштаба, в районе предприятия были зафиксированы взрывы и пожар.

Президент Владимир Зеленский отметил, что удары украинских защитников по нефтеперерабатывающим заводам, терминалам и нефтебазам России существенно ограничили ее нефтяную отрасль, которая имеет критическое значение для оккупантов.

Ранее, в ночь на 7 сентября, взрывы также раздавались на территории России. По сообщениям местных СМИ, дроны атаковали Ильский НПЗ в Краснодарском крае.

Об источнике: Bloomberg Bloomberg - американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

