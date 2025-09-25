РФ может что-то готовить на 7 октября: Свитан предупредил о новых провокациях

НАТО должно быть готово к новым провокациям уже через несколько недель.

РФ может что-то готовить на 7 октября

Основные тезисы Свитана:

РФ может готовить новые провокации против стран НАТО

Такие провокации могут произойти ближе ко дню рождения Путина 7 октября

Страна-агрессор Россия может устроить новые провокации против стран Североатлантического альянса.

Такие провокации могут произойти ближе ко дню рождения Путина 7 октября. Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан в интервью Главреду.

"Я думаю, к 7 октября, ближе ко дню рождения Путина (Россия может предпринять попытки новых провокаций против стран НАТО - ред.) Ближе к этой дате что-то будет", - отметил Свитан.

Эксперт подчеркнул, что россияне хотят отмечаться в информационном поле и привлекать к себе внимание.

"Россияне без этого не могут, им нужно отметиться в информационном поле, чтобы привлечь внимание. Поэтому через несколько недель странам НАТО нужно быть готовыми к новым российским провокациям", - сказал Свитан.

Смотрите видео, в котором Роман Свитан рассказал, чем опасна беззубая реакция НАТО на провокации России против европейских стран, и почему новые атаки РФ будут более кровавыми:

Провокация с российскими дронами в Польше - последние новости

Как ранее сообщал Главред, Россия в ночь на 10 сентября атаковала Польшу - Туск созвал экстренное заседание, объявлен вызов резервистов. Заседание польского правительства запланировано на 9 часов утра по киевскому времени.

Также ранее сообщалось, что НАТО активировало 4 статью Альянса из-за вторжения дронов РФ в Польшу. НАТО официально активировало 4 статью Североатлантического Альянса после атаки российских дронов на Польшу, продолжаются консультации, сообщили в правительстве Польши.

Напомним, Зеленский ответил, почему РФ запустила дроны в Польшу. Во время налета дронов в Польшу Россия хотела увидеть, на что готово НАТО.

О персоне: Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

