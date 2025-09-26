Укр
"Кремлевский лакей": Сибига жестко поставил на место охамевшего Сийярто

Алексей Тесля
26 сентября 2025, 20:29
Налицо лицемерие и моральная деградация правительства Венгрии, убежден Андрей Сибига.
Сийярто
В МИД жестко осадили Петера Сийярто / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Instagram/peter_szijjarto

Главное из заявлений Сибиги:

  • Налицо моральная деградация правительства Венгрии
  • Будапешт выполняет роль кремлевского лакея

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о моральной деградации правительства Венгрии и его сотрудничестве с РФ вопреки интересам Европы.

Так он прокомментировал в соцсети Х заявления со стороны министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто о якобы антивенгерской политике Украины и перспективах ее евроинтеграции.

"Мы начинаем видеть многое, Петер, в частности лицемерие и моральную деградацию вашего правительства, его открытую и скрытую работу против Украины и остальной Европы, его роль кремлевского лакея. Никакое количество ваших нападок на нашего президента не изменит того, что мы - и все остальные - видим", - написал Сибига.

Что было ранее

Ранее в пятницу глава венгерского внешнеполитического ведомства прокомментировал запрет на въезд в Украину для трех высокопоставленных венгерских военных чиновников в ответ на запрет Венгрией въезда для украинского военного командира, обвинением в адрес Украины в том, что та якобы проводила антивенгерскую политику в течение десяти лет.

"Венгерскую общину на Закарпатье лишили прав, венгра забили до смерти во время принудительного призыва, нефтепровод, необходимый для безопасного энергоснабжения Венгрии, был атакован, а теперь венгерским военным лидерам запрещен въезд в Украину. А взамен они ожидают нашей поддержки их членства в ЕС?" - написал Сийярто.

Перед тем Сибига сообщил о введении запрета на въезд для трех высокопоставленных венгерских военных чиновников. "Мы ввели запрет на въезд для трех высокопоставленных венгерских военных чиновников. Наш зеркальный ответ на предыдущий безосновательный запрет на въезд Венгрией для наших военных чиновников", - написал он в Х, добавив, что "на каждый акт неуважения со стороны Венгрии будет предоставлен адекватный ответ, особенно на неуважение к нашим военным".

Антиукраинские шаги Венгрии: важное

В июле правительство Венгрии запретило въезд на территорию страны трем украинским военным высокого ранга, которых официальный Будапешт называет якобы ответственными за принудительную мобилизацию, которая, как считают венгерские чиновники, привела к смерти мобилизованного венгра, который является гражданином Украины и, как утверждают в Будапеште, гражданином Венгрии.

Ранее Сийярто заявил, что венгерское правительство запретило въезд в стану Командующему Силами беспилотных систем Вооруженных сил Украины Роберту Бровди, этническому венгру, из-за атак по нефтепроводу "Дружба". Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел выяснить все факты относительно решения Венгрии и реагировать соответственно.

До удара по "Дружбе" Сийярто заявлял, что причиной ухудшения украино-венгерских отношений является нарушение прав венгерского этнического меньшинства в Украине в течение десяти последних лет.

Трамп "ломает" Орбана: СМИ узнали детали

Президент США Дональд Трамп связался по телефону с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном вскоре после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским и рядом европейских лидеров. Темой разговора стало возможное вступление Украины в Европейский союз.

Как сообщается, Трампа попросили задействовать своё влияние на Орбана, чтобы убедить венгерского популиста смягчить свою позицию и отказаться от сопротивления членству Украины в ЕС.

Напомним, Главред писал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что судьба Украины якобы "решена", а после завершения войны страна будет разделена на три "зоны" - российскую, демилитаризованную и западную.

После удара по нефтеперекачивающей станции в Брянской области Сийярто заявил, что такие события представляют угрозу энергетической безопасности его страны и, по его мнению, являются попыткой Украины втянуть Будапешт в войну.

Напомним, ранее Орбан обвинил Владимира Зеленского в "угрозах" и заявил, что его слова будут иметь последствия для Украины. Он связал остановку работы нефтепровода "Дружба" с позицией Будапешта относительно вступления Украины в ЕС, подчеркнув, что Киев "не сможет попасть в Евросоюз путем шантажа и угроз".

О персоне: Андрей Сибига

Андрей Сибига - министр иностранных дел, украинский дипломат, родился 1 января 1975 года в городе Зборов, Тернопольской области.

С 2016 по 2021 год Андрей Сибига был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, где играл ключевую роль в укреплении украинско-турецких отношений.

В 2021 году он был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины, а с апреля 2024 года - первым заместителем министра иностранных дел Украины, говорится в материале Главреда.

Петер Сийярто новости Венгрии Андрей Сибига
