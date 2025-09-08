"Судьба решена": Орбан заявил о разделе Украины на три части после войны

Распад Украины будет представлять угрозу и для Венгрии, считает Орбан.

Виктор Орбан заявил о разделе Украины после войны / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/orbanviktor, pixabay.com, ОП

Главные тезисы Орбана:

Судьба Украины якобы уже "решена"

Распад Украины может угрожать Венгрии

Орбан предлагает Европе вместо "походов в Вашингтон" заключить сделку с РФ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что судьба Украины якобы "решена", а после завершения войны страна будет разделена на три "зоны" - российскую, демилитаризованную и западную.

При этом, по его словам, разделение уже началось, а "российская зона" существует уже сейчас.

"Российская зона уже существует, сегодня дебаты идут только о том, сколько областей она должна включать", — сказал Виктор Орбан 7 сентября, передает Magyar Nemzet.

Он добавил, что распад соседней страны будет представлять угрозу и для Венгрии.

"Мы не антиукраинские, мы хотим будущего и перспектив для Украины", — сказал Орбан.

Орбан выступил за заключение с РФ соглашения о безопасности

Венгерский премьер в очередной раз заявил, что вступление Украины в Европейский Союз приведет к втягиванию стран-членов в войны с РФ и "разрушит союз экономически".

Орбан добавил, что европейские страны "не должны стучать в двери Вашингтона". Вместо этого, по его мнению, нужно заключить соглашение о безопасности с Россией, которое исключит членство Украины в ЕС и Североатлантическом альянсе (НАТО) и позволит стратегическое сотрудничество с Москвой.

Виктор Орбан - что о нем известно / Главред, инфографика

Отношения Венгрии и Украины - последние новости

Как писал Главред, правительство Венгрии подало иск в Генеральный суд ЕС в Люксембурге, чтобы обжаловать решение Совета Европейского Союза об использовании доходов от замороженных российских активов на поддержку Украины. Формальным поводом для обжалования этого механизма помощи Украине является тот факт, что решение принималось без участия Венгрии.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил президента Украины Владимира Зеленского в "открытых нападках и угрозах".

В частности, Орбан начал угрожать Зеленскому тем, что его слова "не останутся без последствий" для Украины. Его заявление прозвучало на фоне новостей о перекрытии потока нефти РФ в Венгрию.

Как известно, в августе ВСУ нанесли удары дронами по нефтепроводу "Дружба". В результате атаки на объекте возник пожар, из-за чего россияне полностью прекратили перекачку нефти по этому трубопроводу в Европу.

После атаки министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил о прекращении поставок нефти и назвал это "атакой на энергетическую безопасность" Венгрии. Сийярто также обвинил Украину в "попытке втянуть" Венгрию в войну.

Позже Киев и Будапешт обменялись колкими заявлениями из-за "Дружбы".

