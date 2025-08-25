Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Политика

Киев и Будапешт обменялись колкими заявлениями из-за "Дружбы"

Анна Ярославская
25 августа 2025, 09:34
444
Петер Сийярто и Андрей Сибига поспорили в Сети из-за шутки Зеленского.
Сибига, Сийярто, Зеленский
​ Петер Сийярто и Андрей Сибига поспорили в Сети из-за шутки Зеленского / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ОП ​

Вы узнаете:

  • Что Зеленский сказал об отношениях Киева и Будапешта
  • В чем Венгрия обвиняет Украину

После шутки президента Владимира Зеленского о нефтепроводе "Дружба" министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил главу Украины в угрозах и "атаках против суверенитета".

Ему ответил глава украинского внешнеполитического ведомства Андрей Сибига.

видео дня

Что сказал Зеленский о нефтепроводе "Дружба"

Во время пресс-конференции 24 августа президент Владимир Зеленский отвечая на вопрос заявил, что Украина всегда поддерживала "дружбу" между странами.

Однако теперь существование нефтепровода "Дружба", как и политическая "дружба" Украины и Венгрии, будут связаны с позицией Будапешта.

"Мы всегда поддерживали дружбу с Венгрией, но теперь существование "Дружбы" зависит от позиции Будапешта", - сказал Зеленский.

Смотрите видео - Зеленский пошутил об отношениях Украины и Венгрии:

Скриншот

Реакция Венгрии

В Будапеште расценили. шутку Зеленского как "угрозу". В частности, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что президент Украины "использовал национальный праздник Украины, чтобы угрожать Венгрии".

"Мы решительно отвергаем запугивание со стороны президента Украины. <...> В последние дни Украина совершила серьезные атаки на наше энергоснабжение. Атака на энергетическую безопасность является атакой на суверенитет. Война, к которой Венгрия не имеет никакого отношения, никогда не сможет оправдать нарушение нашего суверенитета. Призываем президента Зеленского прекратить угрозы Венгрии и безрассудные атаки на нашу энергетическую безопасность!", - написал Сийярто в соцсети Х.

Скриншот поста Сийярто в соцсети Х

Как ответил Киев на слова Сийярто

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на слова своего венгерского коллеги Петера Сийярто.

"Не надо указывать украинскому президенту, что ему делать, что говорить и когда. Он президент Украины, а не Венгрии. Энергетическая безопасность Венгрии в ваших собственных руках. Диверсифицируйтесь и станьте независимыми от России, как остальная Европа", - написал Сибига в Х.

Скриншот

Атаки на трубопровод "Дружба" - что известно

Как писал Главред, 13 и 18 августа ВСУ нанесли удары дронами по нефтепроводу "Дружба". В результате атаки на объекте возник пожар, из-за чего россияне полностью прекратили перекачку нефти по этому трубопроводу в Европу.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто публично обвинил Украину в нападении на нефтепровод. В связи с этим, по его словам, Будапешт теперь угрожает Киеву отключением света.

нефтепровод
Нефтепровод "Дружба" / Инфографика: Главред

Ночью 22 августа в российском городе Унеча из-за атаки дронов произошел крупный пожар на нефтеперекачивающей станции трубопровода "Дружба".

После атаки министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил о прекращении поставок нефти и назвал это "атакой на энергетическую безопасность" Венгрии. Сийярто также обвинил Украину в "попытке втянуть" Венгрию в войну.

Тем временем премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратился с официальным письмом к президенту США Дональду Трампу после удара ВСУ по нефтепроводу "Дружба".

Другие новости:

О персоне: Петер Сийярто

Петер Сийярто - венгерский консервативный политик, Министр иностранных дел и внешней торговли с 23 сентября 2014 года, имеет степень магистра в области международных отношений, был членом Национального собрания с 2002 года, пишет Википедия.

Как и Орбан, Сийярто распространяет евроскептицизм а также российскую пропаганду в вопросах относительно Украины и Грузии.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Владимир Зеленский Петер Сийярто новости Украины новости Венгрии нефтепровод "Дружба" Андрей Сибига
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Украина сама вредит": Словакия угрожает перекрыть Киеву поставки дизеля

"Украина сама вредит": Словакия угрожает перекрыть Киеву поставки дизеля

09:57Экономика
Киев и Будапешт обменялись колкими заявлениями из-за "Дружбы"

Киев и Будапешт обменялись колкими заявлениями из-за "Дружбы"

09:34Политика
В РФ заговорили о модернизации ядерного щита из-за "колоссальных угроз" - СМИ

В РФ заговорили о модернизации ядерного щита из-за "колоссальных угроз" - СМИ

09:26Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Первый снег и морозы в августе: какие регионы Украины уже засыпало

Первый снег и морозы в августе: какие регионы Украины уже засыпало

Карта Deep State онлайн за 25 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 25 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп на сентябрь 2025: в жизни одного знака произойдут судьбоносные события

Гороскоп на сентябрь 2025: в жизни одного знака произойдут судьбоносные события

Китайский гороскоп на сегодня 25 августа: Петухам - проблемы в отношениях, Обезьянам - загруженность

Китайский гороскоп на сегодня 25 августа: Петухам - проблемы в отношениях, Обезьянам - загруженность

Неожиданная находка в Днестре: рыбак поймал редкую рыбу, которая удивила сеть

Неожиданная находка в Днестре: рыбак поймал редкую рыбу, которая удивила сеть

Последние новости

10:56

Длинный Нептун бьет на 1000 км: первые кадры новой крылатой ракеты Украины

10:49

Львов замерз: градусники показали экстремальный минимум

10:48

Какие вещи покойного не стоит оставлять дома - приметы и мнение священниковВидео

09:57

"Украина сама вредит": Словакия угрожает перекрыть Киеву поставки дизеля

09:54

Что с собой делает предательница Ани Лорак на самом деле - детали

У Украины появились два козыря, способные изменить ход войны – ОгрызкоУ Украины появились два козыря, способные изменить ход войны – Огрызко
09:34

Киев и Будапешт обменялись колкими заявлениями из-за "Дружбы"

09:26

В РФ заговорили о модернизации ядерного щита из-за "колоссальных угроз" - СМИ

09:05

"Немало активов на оккупированных территориях": вскрылась правда о Софии Ротару

09:01

Москва отвергла мирные инициативы Трампа: Лавров озвучил требования Путина

Реклама
09:00

Новый учебный год, выплаты учителям и повестки под камеру: что изменится для украинцев с 1 сентября

08:45

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 25 августа (обновляется)

08:44

"Не будет мира никогда": Наталья Сумская сделала громкое публичное заявление

08:24

Карта Deep State онлайн за 25 августа: что происходит на фронте (обновляется)

08:10

Гороскоп на завтра 26 августа: Близнецам - неудача, Львам - радостные новости

07:26

Около 30 стран готовы поддержать Украину: Германия настаивает на расширении гарантий

06:45

Около 10 "прилетов", горят дома: РФ нанесла массированный удар дронами по Сумщине

06:10

Бои за Доброполье: россияне меняют тактику, ВСУ сорвали политическую составляющую наступления врагамнение

05:55

Мощный шторм накрыл страну: когда закончится магнитная буря

05:30

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 3 секунды найти букву V

05:09

Украина смогла спрятать одну стратегическую ядерную ракету - где она сейчасВидео

Реклама
04:30

"Машина почти не ездила": как проверить авто на скрученный пробег

03:45

На пороге перемен: жизнь 4 знаков зодиака осенью перевернется с ног на голову

01:30

"Очень агрессивно": кум и экс-бойфренд Каменских рассказал, за что невзлюбил Потапа

01:03

Были в полной информационной изоляции: Хилюк рассказал о том, что происходило в пленуФотоВидео

24 августа, воскресенье
23:41

Контрнаступление ВСУ на Донбассе: военные раскрыли детали продвижения

23:03

Гороскоп на сентябрь 2025: один знак зодиака получит огромный бонус от вселеннойВидео

22:09

В Венгрии возмущены заявлением Зеленского в День Независимости: в чем причина

21:59

Сентябрь 2025 откроет Близнецам новые горизонты: гороскоп на месяцВидео

21:05

Самая глубокая точка на Земле - тайны Марианского желоба и жизнь в бездне

20:46

Гороскоп на сентябрь 2025: в жизни одного знака произойдут судьбоносные событияВидео

20:45

Украинские бойцы пошли в наступление: освобожден еще один населенный пунктВидео

20:20

Сергей Притула впервые показал трехнедельного сына

20:19

Настоящие звезды: три знака зодиака рождены быть в центре внимания

19:38

Эксперты советуют класть монету в морозилку: когда и зачем это нужно

19:27

На регионы налетит настоящая холодина: где влупит +3 градуса

19:22

Закрыть небо - миф современной войны или реальная стратегия защиты

19:02

Гордон не сдержался: Максим Галкин взволновал фанатов юным видом

18:37

Москва впервые "дала заднюю" - в США назвали точную дату окончания войны в Украине

18:34

Бермудский треугольник: тайна или развенчанный миф

18:18

Когда может закончиться война в Украине: в США сделали новый прогноз

Реклама
18:07

За три года изменился до неузнаваемости: из российского плена освободили экс-мэра ХерсонаВидео

18:00

Не только День независимости: София Ротару заговорила о важном

17:41

Гороскоп на сегодня 25 августа: Овнам - подстава, Стрельцам - крупная прибыль

17:28

Откуда английский язык: как язык одного острова покорил мир

17:21

Контратаковали и освободили три населенных пункта: ВСУ имеют успехи на фронте

16:52

Исчезновение пчел: ждет ли человечество катастрофу

16:50

Украина бьет по РФ дальнобойными ракетами, США разрешения не давали - Зеленский

16:42

Корреспондент информационного агентства УНИАН Дмитрий Хилюк вернулся домой из российского плена

16:39

Украина и Россия провели новый обмен пленными - кто вернулся домой

16:38

С известной украинской блогершей произошел несчастный случай в горах

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять