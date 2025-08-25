Киев и Будапешт обменялись колкими заявлениями из-за "Дружбы"

Петер Сийярто и Андрей Сибига поспорили в Сети из-за шутки Зеленского.

​ Петер Сийярто и Андрей Сибига поспорили в Сети из-за шутки Зеленского / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ОП ​

Что Зеленский сказал об отношениях Киева и Будапешта

В чем Венгрия обвиняет Украину

После шутки президента Владимира Зеленского о нефтепроводе "Дружба" министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил главу Украины в угрозах и "атаках против суверенитета".

Ему ответил глава украинского внешнеполитического ведомства Андрей Сибига.

Что сказал Зеленский о нефтепроводе "Дружба"

Во время пресс-конференции 24 августа президент Владимир Зеленский отвечая на вопрос заявил, что Украина всегда поддерживала "дружбу" между странами.

Однако теперь существование нефтепровода "Дружба", как и политическая "дружба" Украины и Венгрии, будут связаны с позицией Будапешта.

"Мы всегда поддерживали дружбу с Венгрией, но теперь существование "Дружбы" зависит от позиции Будапешта", - сказал Зеленский.

Реакция Венгрии

В Будапеште расценили. шутку Зеленского как "угрозу". В частности, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что президент Украины "использовал национальный праздник Украины, чтобы угрожать Венгрии".

"Мы решительно отвергаем запугивание со стороны президента Украины. <...> В последние дни Украина совершила серьезные атаки на наше энергоснабжение. Атака на энергетическую безопасность является атакой на суверенитет. Война, к которой Венгрия не имеет никакого отношения, никогда не сможет оправдать нарушение нашего суверенитета. Призываем президента Зеленского прекратить угрозы Венгрии и безрассудные атаки на нашу энергетическую безопасность!", - написал Сийярто в соцсети Х.

Как ответил Киев на слова Сийярто

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на слова своего венгерского коллеги Петера Сийярто.

"Не надо указывать украинскому президенту, что ему делать, что говорить и когда. Он президент Украины, а не Венгрии. Энергетическая безопасность Венгрии в ваших собственных руках. Диверсифицируйтесь и станьте независимыми от России, как остальная Европа", - написал Сибига в Х.

Атаки на трубопровод "Дружба" - что известно

Как писал Главред, 13 и 18 августа ВСУ нанесли удары дронами по нефтепроводу "Дружба". В результате атаки на объекте возник пожар, из-за чего россияне полностью прекратили перекачку нефти по этому трубопроводу в Европу.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто публично обвинил Украину в нападении на нефтепровод. В связи с этим, по его словам, Будапешт теперь угрожает Киеву отключением света.

Нефтепровод "Дружба" / Инфографика: Главред

Ночью 22 августа в российском городе Унеча из-за атаки дронов произошел крупный пожар на нефтеперекачивающей станции трубопровода "Дружба".

После атаки министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил о прекращении поставок нефти и назвал это "атакой на энергетическую безопасность" Венгрии. Сийярто также обвинил Украину в "попытке втянуть" Венгрию в войну.

Тем временем премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратился с официальным письмом к президенту США Дональду Трампу после удара ВСУ по нефтепроводу "Дружба".

О персоне: Петер Сийярто Петер Сийярто - венгерский консервативный политик, Министр иностранных дел и внешней торговли с 23 сентября 2014 года, имеет степень магистра в области международных отношений, был членом Национального собрания с 2002 года, пишет Википедия. Как и Орбан, Сийярто распространяет евроскептицизм а также российскую пропаганду в вопросах относительно Украины и Грузии.

