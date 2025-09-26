Укр
Читать на украинском
Венгерские дроны проникли в воздушное пространство Украины: Зеленский назвал их цель

Руслана Заклинская
26 сентября 2025, 17:23обновлено 26 сентября, 18:04
Президент Украины провел совещание с командованием ВСУ.
Венгрия могла запускать разведывательные дроны над Украиной / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, Сухопутные войска ВСУ

Ключевые тезисы Зеленского:

  • Дроны Венгрии нарушили воздушное пространство Украины
  • Они могли разведывать промышленный потенциал в приграничных районах
  • В рамках Добропольской операции ВСУ освободили 168,8 км²

Украинское воздушное пространство нарушили дроны-разведчики, которые вероятно принадлежат Венгрии. Беспилотники могли вести разведку промышленного потенциала в приграничных районах Украины. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам президента, он провел военное совещание с участием главнокомандующего ВСУ Александра Сирского, начальника Генштаба Андрея Гнатова, министра обороны Дениса Шмыгаля и заместителя руководителя ОП Павла Палисы. Главнокомандующий доложил о "недавних инцидентах" с дронами на украинско-венгерской границе.

видео дня

"Украинские военные зафиксировали заходы в наше воздушное пространство дронов-разведчиков, и это, вероятно, венгерские дроны. Предварительно они могли вести разведку относительно промышленного потенциала в украинских приграничных районах. Поручил проверить все имеющиеся данные и безотлагательно доложить по каждому зафиксированному факту", - рассказал глава государства.

Ответ Венгрии

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отреагировал на заявление об инциденте с дронами на украинско-венгерской границе. Он заявил, что президент Украины "теряет рассудок из-за своей антивенгерской одержимости".

"Он начинает видеть то, чего на самом деле нет", - написал Сийярто в X.

Контрнаступление под Добропольем

Во время совещания также обсуждалась ситуация на фронте, в частности Добропольская операция. По состоянию на этот день украинские войска освободили 168,8 км² территории и зачищено от российских диверсантов еще 187,7 км².

"Общие потери россиян только в рамках этой нашей операции уже почти 3 тысячи человек, и большинство - это безвозвратные потери. Продолжается и пополнение обменного фонда для Украины. Спасибо всем нашим подразделениям, которые привлечены к проведению операции", - отметил Зеленский.

Подробно рассматривались также события в Купянске, Харьковской и Донецкой областях.

Ликвидация Су-34 в Запорожской области

Отдельно глава государства сообщил о сбитии российского Су-34 в Запорожье. По словам Зеленского, россияне применяли этот самолет вместе с другими для ударов авиабомбами по Запорожью и другим населенным пунктам.

"Будем и в дальнейшем вполне справедливо уничтожать российскую военную авиацию в ответ на удары по нашим городам, по нашим людям. Работаем с партнерами и для того, чтобы дополнительно укрепить нашу защиту неба", - подчеркнул он.

Атаки на нефтепровод "Дружба" - новости по теме

Как сообщал Главред, в августе в Унече Брянской области украинские дроны атаковали нефтеперекачивающую станцию на нефтепроводе "Дружба". Из-за повреждения и пожара поставки сырой нефти в Венгрию остановлены. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что это уже третья атака на этот участок трубопровода за короткое время и назвал такие действия угрозой энергетической безопасности страны.

Во время пресс-конференции с премьер-министром Канады президент Зеленский заявил, что Украина всегда поддерживала дружбу с Венгрией, но существование трубопровода "Дружба" зависит от позиции Будапешта. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в ответ обвинил Зеленского в угрозах и призвал прекратить атаки на энергетическую безопасность Венгрии.

Кроме этого, Сийярто заявил, что отношения с Украиной за последние 10 лет значительно ухудшились. Он утверждает, что Венгрия не вредила украинцам и готова налаживать сотрудничество, но успех зависит от действий Киева.

Как атаки на нефтепровод "Дружба" влияют на РФ

Эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар в комментарии для Главреда отметил, что удары по нефтепроводу "Дружба" не станут критическими для России с точки зрения общих нефтяных доходов. По его словам, нынешняя экспортная структура РФ отличается от начала 2000-х, когда "Дружба" была одним из ключевых экспортных каналов, так что нынешние повреждения хотя и ощутимы, но не разрушительны для экономики в целом.

В то же время Гончар подчеркнул, что такие удары очень болезненны для Москвы. Они создают логистические проблемы, подрывают репутацию надежного поставщика и усиливают энергетическую неопределенность у партнеров.

"В любом случае это для России очень чувствительно. Но чтобы стало по-настоящему критично - нужно было бы разнести в пух и прах их главные экспортные терминалы: в Приморске, в Усть-Луге и Новороссийске. Вот тогда был бы настоящий "гаплык", - отметил Гончар.

Об источнике: Офис президента Украины

Офис президента Украины (ОПУ) - постоянный орган, образованный президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация президента Украины (1991-2005, 2010-2019), Секретариат президента Украины (2005-2010), пишет Википедия.

война в Украине Венгрия Владимир Зеленский дроны новости Венгрии
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
