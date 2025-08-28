Венгрия готова пересмотреть блокаду членства Украины в ЕС: названо условие

Глава МИД Венгрии Левенте Мадяр подчеркнул, что Будапешт ждет конкретных действий, а не новых обещаний.

https://glavred.info/politics/vengriya-gotova-peresmotret-blokadu-chlenstva-ukrainy-v-es-nazvano-uslovie-10693388.html Ссылка скопирована

Левенте Мадяр и Тарас Качка провели переговоры / Коллаж: Главред, фото: ОП, facebook.com/levente.magyar.mfat

Кратко:

Венгрия может пересмотреть блокаду переговоров Украины с ЕС

Основная претензия Будапешта касается положения закарпатских венгров

Венгрия ждет конкретных действий, а не новых обещаний

Заместитель главы МИД Венгрии Левенте Мадяр заявил, что Будапешт может пересмотреть свою позицию по блокаде переговоров Украины с Евросоюзом, если украинская сторона пойдет на "реальные шаги". О каких конкретно шагах идет речь, он рассказал после встречи с вице-премьером Украины по вопросам евроинтеграции Тарасом Качкой.

По словам Мадяра, они обсудили с Качкой причины венгерской позиции, из-за которых Будапешт отказывает в поддержке членства Украины в ЕС – "с особым акцентом на положении закарпатских венгров".

видео дня

"Вице-премьер пообещал, что лично присоединится к двустороннему процессу, цель которого – совместно найти решение по вопросам, вызывающим споры в сфере прав меньшинств. Мы готовы к продолжению, но от украинской стороны ожидаем наконец реальных шагов", – написал глава венгерского МИД в Facebook.

Мадяр предостерег от того, чтобы новые заверения Киева остались лишь еще одним невыполненным обещанием.

"Их мы уже слышали столько за последнее десятилетие, что ими можно было бы перегородить даже реки больше, чем Дунай", – написал венгерский чиновник.

Позиция Венгрии в отношениии членства Украины в ЕС

В июле 2025 года министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не поддерживает членство Украины в Европейском Союзе. По его словам, новые члены должны укреплять ЕС, а не ослаблять его. Сийярто считает, что из-за войны на территории Украины ее вступление в ЕС является рискованным.

"Украина точно не сделает Европейский Союз сильнее, наоборот. Страна, которая ведет войну, импортирует саму войну в Европейский Союз, чего мы не хотим. Текущее состояние Украины практически ослабит Европейский Союз", - заявил министр.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан аргументировал то, что Украина не должна вступать в ЕС тем, что членство страны приведет к экономической катастрофе.

Виктор Орбан / Инфографика: Главред

Отношения Украины и Венгрии - последние новости

Как писал Главред, в августе ВСУ нанесли удары дронами по нефтепроводу "Дружба". В результате атаки на объекте возник пожар.

После атаки министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил о прекращении поставок нефти и назвал это "атакой на энергетическую безопасность" Венгрии. Сийярто также обвинил Украину в "попытке втянуть" Венгрию в войну.

В связи с атакой Будапешт угрожал Киеву отключением света.

Тем временем премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратился с официальным письмом к президенту США Дональду Трампу после удара ВСУ по нефтепроводу "Дружба".

Во время пресс-конференции 24 августа президент Владимир Зеленский заявил, что существование нефтепровода "Дружба", как и политическая "дружба" Украины и Венгрии, будут связаны с позицией Будапешта.

После этого заявления главы МИД Украины и Венгрии обменялись колкими заявлениями.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред