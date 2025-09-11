"Киев полностью несет ответственность": в Венгрии сделали скандальное заявление

В Венгрии считают, что в ухудшении отношений между странами виновата Украина.

Сийярто затронул тему венгерско-украинских отношений / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, consilium.europa.eu

Что заявил Сийярто:

Отношения между Украиной и Венгрией ухудшились за последние годы

В ухудшении отношений Венгрия обвиняет Украину

Венгрия готова работать над улучшением отношений между странами

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвиняет Киев в том, что система отношений между его страной и Украиной прошла через чрезвычайное ухудшение в течение последних 10 лет.

Об этом он написал в Facebook. Политик заявил, что может это утверждать "с чистой совестью". При этом Сийярто утверждает, якобы Венгрия готова наладить систему отношений.

В чем Венгрия обвиняет Украину

Сийярто утверждает, что Венгрия не отбирала права у украинских меньшинств, не подвергала опасности энергетическую безопасность украинцев и не хотела втягивать их в войну. При этом он намекнул, что от противоположных действий со стороны Киева якобы страдает Венгрия.

Как Сийярто предлагает наладить отношения между странами

Венгерский политик соглашается, что система отношений между странами очень непростая и выразил искренние надежды, что она будет развиваться в следующие 10 лет лучше, чем в предыдущие.

При этом он цинично заявил, что Венгрия готова к любым позитивным изменениям, но "надо объяснить, что это зависит исключительно от Киева и Украины".

Сийярто не впервые бросается с претензиями на Украину

Главред писал, что министр иностранных дел Венгрии недавно публично обвинил Украину в нападении на нефтепровод, по которому его страна получает российскую нефть. Из-за этого он пригрозил, что Будапешт угрожает Киеву отключением света.

Скандальные заявления венгерских политиков - последние новости

Напомним, Главред писал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что судьба Украины якобы "решена", а после завершения войны страна будет разделена на три "зоны" - российскую, демилитаризованную и западную.

После удара по нефтеперекачивающей станции в Брянской области Сийярто заявил, что такие события представляют угрозу энергетической безопасности его страны и, по его мнению, являются попыткой Украины втянуть Будапешт в войну.

Премьер Орбан также был возмущен ударом и обратился с официальным письмом к президенту США Дональду Трампу. В обращении он отметил, что трубопровод является критически важным для двух стран, которые не имеют альтернативных путей поставки нефти.

О персоне: Петер Сийярто Петер Сийярто - венгерский консервативный политик, Министр иностранных дел и внешней торговли с 23 сентября 2014 года, имеет степень магистра в области международных отношений, был членом Национального собрания с 2002, пишет Википедия. Как и Орбан, Сийярто распространяет евроскептицизм а также российскую пропаганду в вопросах относительно Украины и Грузии.

