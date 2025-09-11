Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Политика

"Киев полностью несет ответственность": в Венгрии сделали скандальное заявление

Анна Косик
11 сентября 2025, 16:24
2090
В Венгрии считают, что в ухудшении отношений между странами виновата Украина.
Сийярто, Украина и Венгрия
Сийярто затронул тему венгерско-украинских отношений / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, consilium.europa.eu

Что заявил Сийярто:

  • Отношения между Украиной и Венгрией ухудшились за последние годы
  • В ухудшении отношений Венгрия обвиняет Украину
  • Венгрия готова работать над улучшением отношений между странами

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвиняет Киев в том, что система отношений между его страной и Украиной прошла через чрезвычайное ухудшение в течение последних 10 лет.

Об этом он написал в Facebook. Политик заявил, что может это утверждать "с чистой совестью". При этом Сийярто утверждает, якобы Венгрия готова наладить систему отношений.

видео дня

В чем Венгрия обвиняет Украину

Сийярто утверждает, что Венгрия не отбирала права у украинских меньшинств, не подвергала опасности энергетическую безопасность украинцев и не хотела втягивать их в войну. При этом он намекнул, что от противоположных действий со стороны Киева якобы страдает Венгрия.

Как Сийярто предлагает наладить отношения между странами

Венгерский политик соглашается, что система отношений между странами очень непростая и выразил искренние надежды, что она будет развиваться в следующие 10 лет лучше, чем в предыдущие.

При этом он цинично заявил, что Венгрия готова к любым позитивным изменениям, но "надо объяснить, что это зависит исключительно от Киева и Украины".

Сийярто не впервые бросается с претензиями на Украину

Главред писал, что министр иностранных дел Венгрии недавно публично обвинил Украину в нападении на нефтепровод, по которому его страна получает российскую нефть. Из-за этого он пригрозил, что Будапешт угрожает Киеву отключением света.

Скандальные заявления венгерских политиков - последние новости

Напомним, Главред писал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что судьба Украины якобы "решена", а после завершения войны страна будет разделена на три "зоны" - российскую, демилитаризованную и западную.

После удара по нефтеперекачивающей станции в Брянской области Сийярто заявил, что такие события представляют угрозу энергетической безопасности его страны и, по его мнению, являются попыткой Украины втянуть Будапешт в войну.
Премьер Орбан также был возмущен ударом и обратился с официальным письмом к президенту США Дональду Трампу. В обращении он отметил, что трубопровод является критически важным для двух стран, которые не имеют альтернативных путей поставки нефти.

Больше новостей:

О персоне: Петер Сийярто

Петер Сийярто - венгерский консервативный политик, Министр иностранных дел и внешней торговли с 23 сентября 2014 года, имеет степень магистра в области международных отношений, был членом Национального собрания с 2002, пишет Википедия.

Как и Орбан, Сийярто распространяет евроскептицизм а также российскую пропаганду в вопросах относительно Украины и Грузии.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Петер Сийярто новости Украины новости Венгрии
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Пилот не выжил: на Запорожском направлении разбился украинский Су-27

Пилот не выжил: на Запорожском направлении разбился украинский Су-27

16:55Война
РФ запустила сценарий Крыма в Польше: какова цель атаки и что это меняет для Украины

РФ запустила сценарий Крыма в Польше: какова цель атаки и что это меняет для Украины

16:28Мир
Лукашенко освободил более 50 политзаключенных: что взамен приготовили США

Лукашенко освободил более 50 политзаключенных: что взамен приготовили США

15:07Политика
Реклама

Популярное

Ещё
На трех знаков зодиака свалятся большие деньги уже вот-вот: список счастливчиков

На трех знаков зодиака свалятся большие деньги уже вот-вот: список счастливчиков

"Помоги Филиппчику": Пугачева растоптала брак с Киркоровым в новом интервью

"Помоги Филиппчику": Пугачева растоптала брак с Киркоровым в новом интервью

Почему на самом деле Россия ударила по Польше - раскрыт скрытый замысел Кремля

Почему на самом деле Россия ударила по Польше - раскрыт скрытый замысел Кремля

Кармическое перерождение: каким ТОП-4 знакам зодиака повезет до конца сентября

Кармическое перерождение: каким ТОП-4 знакам зодиака повезет до конца сентября

Карта Deep State онлайн за 11 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 11 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

17:25

Чем отличаются две картинки: за 8 секунд только самый внимательный даст ответ

17:05

В вашу жизнь ворвется счастье: что нужно сделать 12 сентября, приметы

17:04

Штрафа не будет: когда можно остановить авто на пешеходном переходеВидео

16:59

Хитрость советских хозяек: для чего в сахарницу кладут лавровый лист

16:55

Пилот не выжил: на Запорожском направлении разбился украинский Су-27

Что готовит Россия в Донецкой области и чего ждать в других регионах: интервью со СнегиревымЧто готовит Россия в Донецкой области и чего ждать в других регионах: интервью со Снегиревым
16:28

РФ запустила сценарий Крыма в Польше: какова цель атаки и что это меняет для Украины

16:24

"Киев полностью несет ответственность": в Венгрии сделали скандальное заявление

16:01

С ними стоит быть осторожными: рейтинг самых мстительных знаков зодиака

16:00

Охомутала женатого: путинистка Лолита закрутила новый роман

Реклама
15:59

В Турции Валерию и Пригожина ограбил таксист: путинистов лишили огромной суммы

15:39

Как сложить одежду в шкаф, чтобы защитить от моли: действенный и простой лайфхакВидео

15:07

Лукашенко освободил более 50 политзаключенных: что взамен приготовили США

14:58

Пара приобрела дом и была шокирована находкой в саду: что обнаружили новые хозяева

14:34

Чем отличаются две феи: только самый внимательный найдет отличия за 15 секунд

14:31

Во сколько обошлось сбитие дронов над Польшей: Bild назвал огромную сумму

14:27

"Слезы мешают": Марта Адамчук поделилась, какой совет Тины Кароль ей помогает

14:25

"Очень похоже на Путина": Зеленский ответил, почему РФ запустила дроны в ПольшуВидео

14:19

О старых ценах придется забыть: в Украине изменится стоимость молочных продуктов

14:02

Водители заметили в авто загадочный шарик возле лобового стекла: зачем он нужен

13:57

Звезда "Медового месяца" рассказал, как разочаровался в профессии

Реклама
13:51

Евро спрыгнул с пьедестала: стоит ли украинцам скупать валюту с понедельника

13:33

Гости будут поражены, как это вкусно: рецепт салата за 5 минут

13:29

"Я должна успеть": Пугачева заговорила о смерти при детях

13:17

Купянск уже в полуокружении, на окраинах города идут бои – Снегирев

13:02

Подорожает хлеб и не только: Марчук рассказал, каких цен на продукты ждать до конца года

12:48

Температура упадет до +16: какие области Украины накроют дожди и похолодание

12:43

Зеленская в роскошном костюме покорила саммит первых леди

12:38

Почему Польша не применила 5 статью НАТО: эксперт объяснил хитрость Кремля

12:08

Почему 12 сентября запрещено переедание: какой церковный праздник

12:04

Нина Матвиенко не стерпела: Мирзоян раскрыл, за что получал от звездной тещи

12:02

Более 60 тыс. целей за месяц: Сырский раскрыл масштабы дроновых ударов ВСУ

11:54

До 40 дронов в час: эксперт сказал, как сбивать Шахеды на подлёте к Киеву

11:36

Гороскоп Таро на сегодня 12 сентября: Тельцам - финансовое предупреждение, Девам - новое

11:26

"Редкий случай": мужчина ожил в морге после официальной смерти

11:21

После космической цены резкое падение: в Украине подешевел популярный овощ

11:06

Наши предки боялись встречи с ними: невероятные мифологические существа УкраиныВидео

10:48

Китайский гороскоп на завтра 12 сентября: Обезьянам помогут, Козам - перемены

10:38

Силы обороны провели зачистку в важном городе в Донецкой области - военный

10:36

"Серьёзный тест для Запада": эксперт объяснил цель атаки дронов РФ на Польшу

10:31

Жена больного Брюса Уиллиса шокировала решением о браке - детали

Реклама
10:04

Конгресс США может восстановить поправку, которая запретит торговлю с РФ

09:53

Россия готовится к новой войне: в ISW сообщили о четком сигнале Кремля

09:37

Пять признаков того, что Вселенная дарит вам лучшее будущее

09:33

У РФ всего четыре таких корабля: в Черном море ГУР вывело из строя судно за $60 млн

09:33

Когда сценарий очевиден: почему война РФ обречена расползатьсямнение

09:19

"Времени мало": "Мадяр" обратился к полякам после вторжения "Шахедов"

09:06

Бритни Спирс ошарашила видео своего грязного, в собачих экскриментах, дома

08:32

Диверсия в Туле: пылает башня связи возле важного для оборонки РФ завода

08:24

Атака на Польшу: Путин и дальше будет наносить удары по Европе - Sky News

08:16

Карта Deep State онлайн за 11 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Культура
Откуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали Луцкой
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Новости шоу бизнеса
Настя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим Галкин
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять