Во сколько обошлось сбитие дронов над Польшей: Bild назвал огромную сумму

Виталий Кирсанов
11 сентября 2025, 14:31
338
В Польше были задействованы истребители F-35 из Нидерландов и системы ПВО Patriot из Германии.
Bild узнало, сколько денег потратило НАТО на сбитие дронов
Bild узнало, сколько денег потратило НАТО на сбитие дронов / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Стоимость одного дрона РФ - несколько тысяч евро
  • Пилоты истребителей сбивали дроны с помощью ракет типа AIM-9 Sidewinder

НАТО потратило не менее 1,2 миллиона евро на сбитие дешевых российских дронов, которые залетели на территорию Польши в ночь на 10 сентября. Об этом сообщает Bild.

Отмечается, что в Польше для защиты воздушного пространства были задействованы, в частности, современные истребители F-35 из Нидерландов и системы противовоздушной обороны Patriot из Германии. В НАТО установили, что три российских дрона были уничтожены двумя истребителями F-35. В отношении четвертого российского дрона еще проводится проверка.

видео дня

Пилоты истребителей сбивали российские дроны с помощью ракет типа AIM-9 Sidewinder, а каждый запуск обходится более чем в 400 000 евро. Журналисты подчеркнули, что на сбитие трех российских беспилотников понадобилось бы не менее трех ракет, из чего выходит, что НАТО пришлось потратить не менее 1,2 миллиона евро на защиту воздушного пространства Польши.

В издании добавили, что стоимость одного российского ударного дрона составляет всего несколько тысяч евро. Высокопоставленный офицер НАТО заявил в разговоре с журналистами, что использование F-35 против беспилотников является нецелесообразным.

По данным издания, Альянс теперь рассматривает различные возможности противодействия российским провокациям. В частности, в штабах НАТО был увеличен штат сотрудников, а повышенная боевая готовность действует днем и ночью.

Также Альянс планирует перебросить дополнительные средства противовоздушной обороны на восточный фланг. Рассматривается и вариант начать миссию сдерживания в ответ на нарушение воздушного пространства одной из стран-членов НАТО. В ней могут быть задействованы военные корабли, подводные лодки, разведывательные самолеты и дроны.

Кроме того, в издании считают, что странам НАТО стоило бы поучиться противодействию дронам у Украины. Например, украинцы используют датчики шума, которые могут обнаруживать вражеские беспилотники, а мобильные огневые группы позволяют сбивать БПЛА гораздо дешевле.

Налет дронов РФ на Польшу - последние новости

Ранее СМИ писали, что российская атака дронов на Польшу является одновременно испытанием и предупреждением, поэтому реакция Европы и НАТО может иметь решающее значение для безопасности на этом континенте.

Главред писал, что после атаки на Польшу "Мадьяр" предупредил поляков, что без наказания Россия продолжит свои атаки. Он отметил, что украинские специалисты передадут полякам свой опыт борьбы с "Шахедами".

Накануне аналитики американского Института изучения войны заявили, что атака на Польшу стала частью широкой компании Россиипротив европейских стран.

Об источнике: Bild

Bild - самая популярная ежедневная газета в Германии, а также долгое время была самой популярной газетой в Европе. Ее платный тираж составляет 986 027 экземпляров, что на 77,6% меньше, чем в 1998 г. Национальный таблоид издается берлинским издательством Axel-Springer-Verlag с июня 1952 года, сообщает Википедия.

Коммерческий успех газеты вызвал появление медиа-бренда Bild, под которым Axel-Springer-Verlag издает несколько печатных ответвлений и новостной портал Bild.de. В 2023 году медиакомпания была вынуждена прекратить свою деятельность в сфере производства телевизионных программ с телеканалом Bild, который просуществовал всего два года. Долгосрочные планы издателя включают прекращение выпуска печатной газеты и переход на полностью цифровое предложение.

В апреле 2022 года 603 284 читателя воспользовались платной цифровой услугой Bild plus. По количеству подписчиков он является крупнейшим в Европе и десятым в мире. По данным опроса Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), в марте 2019 года Bild.de является самым посещаемым новостным сайтом в Германии, который посетило около 25 миллионов человек.

