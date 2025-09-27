Укр
Дроны СБУ поразили нефтеперекачивающую станцию в Чувашии – СМИ

Виталий Кирсанов
27 сентября 2025, 21:14
В ночь на 27 сентября дальнобойные дроны Центра специальных операций "А" СБУ отработали по станции "Тиньговатово".
Дроны СБУ поразили нефтеперекачивающую станцию в Чувашии
Дроны СБУ поразили нефтеперекачивающую станцию в Чувашии / коллаж: Главред, фото: НПС "Тиньговатово", иллюстративное фото из сети Интернет

Кратко:

  • Поражение станции подтвердил глава Чувашской Республики
  • Работа станции была временно приостановлена

Беспилотники остановили работу нефтеперекачивающей станции в Чувашской Республике России. Об этом сообщили источники УНИАН в Службе безопасности Украины.

Отмечается, в ночь на 27 сентября дальнобойные дроны Центра специальных операций "А" СБУ отработали по станции "Тиньговатово". Эта НПС находится в тысяче километров от Украины в населенном пункте Конар, Чувашская Республика, Россия.

Поражение подтвердил глава Чувашской Республики Олег Николаев, который также сообщил, что работа станции была временно приостановлена до выяснения степени повреждений объекта.

Кроме того, из собственных источников СБУ получила подтверждение информации о попадании в насосную станцию №1 с последующим горением. Так, транспортировка нефти через эту НПС пока приостановлена.

"СБУ продолжает "вводить санкции" против нефтяного сектора РФ, который приносит стране-агрессору сверхприбыли, идущие на войну против Украины. Работа над уменьшением количества нефтедолларов в бюджете РФ будет продолжаться и в дальнейшем", - подчеркнул источник в СБУ.

Об источнике: СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) — правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчинена Президенту Украины, сообщает "Википедия".

СБУ НПЗ Удары вглубь РФ
