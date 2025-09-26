"Зайдут крылатые ракеты": Свитан рассказал, как Путин использует "беззубость" НАТО

В ответ на провокации РФ ничего не было сделано со стороны европейских стран.

https://glavred.info/war/zaydut-krylatye-rakety-svitan-rasskazal-kak-putin-ispolzuet-bezzubost-nato-10701632.html Ссылка скопирована

Свитан рассказал, как Путин использует "беззубость" НАТО / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как страны НАТО должны были отреагировать на провокации РФ

Как это использует Путин

В ответ на провокации России НАТО как минимум должно было быть разворачивание определенных сил вдоль линии границы и на основных направлениях возможных дальнейших провокаций РФ.

Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан.

видео дня

Он напомнил, что это сделали только поляки с некоторым усилением: помогли немного французы и немцы, но все это несерьезно.

"Также в ответ страны НАТО должны были прекратить все контакты с Россией, начиная с дипломатических (даже Польша до сих пор не разорвала дипломатические контакты с Россией) и заканчивая экономическими. То есть нужен был полный разрыв отношений со страной-агрессором. А после провокации "вторжение" Россия уже может считаться страной-агрессором по отношению к странам НАТО, потому что агрессия против одной страны Альянса означает агрессию против всего НАТО", - заявил эксперт.

Однако этого не было сделано, напоминает Свитан.

"Мы должны были увидеть целый комплекс действий – дипломатических и военных. Как я уже отметил, натовцы должны были нанести удары по производствам этих беспилотников. Если вскоре в воздушное пространство стран НАТО зайдут российские крылатые ракеты, нужно будет бить по пусковым установкам, складам, где эти ракеты хранятся, и производствам. В основном все самое интересное – в Москве и Подмосковье. Не говоря уж об ударах по центрам принятия решений", - считает Свитан.

Эксперт уверен, что если ничего не будет делаться, Путин постоянно будет эскалировать и увеличивать давление на страны НАТО, ища красную линию, которую ему нельзя переходить.

Смотрите видео полного интервью Романа Свитана Главреду:

Российские дроны в Польше - что известно

Как сообщал Главред, во время воздушного налета на Украину в ночь на 10 сентября Россия атаковала Польшу. Из-за нарушения воздушного пространства ряд воеводств Польши объявили об ускоренном вызове резервистов в Силы территориальной обороны.

Оперативное командование вооруженных сил Польши сообщало, что польская авиация отражала нападение российских дронов типа Шахед вместе с Королевскими военно-воздушными силами Нидерландов, а также авиацией НАТО.

Кроме того, в результате атаки российских дронов на Польшу поврежден жилой дом в Люблинском воеводстве. Пострадавших нет. Представители округа находятся на месте происшествия для оценки ущерба.

Вам может быть интересно:

О персоне: Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред