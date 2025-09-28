Россияне нанесли 8 ударов по Запорожью: среди раненых - дети

Главное:
- Россияне нанесли удары по Запорожью
- Известно о пострадавших
В ночь на 28 сентября российские захватчики атаковали Запорожье. Россияне нанесли не менее 8 ударов с часу ночи до 05:30. В результате вражеского удара пострадали люди, среди которых трое детей. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
По его словам, основной целью врага была критическая инфраструктура города.
"За эту ночь в результате вражеской атаки получили повреждения дома и объекты инфраструктуры в Днепровском и Шевченковском районах Запорожья. Всего 9 домов частного сектора и 14 многоэтажек. Повреждены и нежилые помещения", - написал Федоров.
Он добавил, что в результате утренней атаки РФ на Запорожье пострадал 21 человек, двое в тяжелом состоянии.
Среди пострадавших трое детей.
"Медики оказывают всем необходимую помощь", - говорится в сообщении.
В ГСЧС сообщили, что взрыв разрушил частный жилой дом и повредил соседние дома. Также повреждено здание автозаправки и частично разрушено административное здание.
Кадры ликвидации последствий вражеской атаки на Запорожье:
Массированный удар по Украине - что известно
Напомним, Главред писал, российские оккупанты подняли в воздух борта стратегической авиации, которыми враг обстреливает Украину во время массированных атак. Угроза ударов высокая.
Первые взрывы прогремели в Киеве. Враг атаковал город дронами и ракетами. В результате вражеского удара пострадали люди.
Россия этой ночью массированно атаковала также Киевскую область, в частности, город Белая Церковь. В городе возник пожар на кровле девятиэтажного жилого дома. Повреждены 6 автомобилей.
О персоне: Иван Федоров
Иван Сергеевич Федоров (род. 29 августа 1988, Мелитополь, Запорожская область, УССР) - украинский политик, общественный деятель, председатель Запорожской областной военной администрации с 2 февраля 2024 года
С 2020 - Мелитопольский городской голова.
В 2022 году, во время полномасштабного вторжения войск России город Мелитополь был оккупирован. После захвата Мелитополя российскими войсками отказался сотрудничать с оккупантами, после чего был похищен российскими военными. На следующий день две тысячи жителей города вышли на протест с требованием его освобождения. После шести дней плена Федоров был обменен на пленных солдат РФ.
В феврале 2024 г. указом президента Украины назначен председателем Запорожской ОГА.
