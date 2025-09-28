Разбитые улицы и ракета на дороге: появились жуткие кадры атаки РФ по Киеву

Вкратце:
- В Киеве раздаются взрывы
- Над столицей продолжают фиксировать вражеские дроны
Российские оккупанты продолжают атаковать дронами Украину. На Киев летит по меньшей мере 15 БПЛА. Об этом сообщают мониторинговые каналы и Воздушные силы ВСУ.
"Основная часть ударных БпЛА на Киевщине и на Черниговщине. Враг продолжает атаковать беспилотниками столицу и другие общины Киевской области", - говорится в сообщении.
Telegram-канал "Николаевский Ванёк" пишет, что над Киевом и окрестностях зафиксировано около 15 российских дронов.
Последствия атаки на Киев
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате массированной атаки на столицу пострадали 6 человек.
"Пятерых из них медики госпитализировали, одной женщине оказали помощь на месте", - говорится в сообщении.
Он добавил, что в Соломенском районе пожар в нежилой застройке. В Дарницком обломки упали на территорию детсада.
Кличко позже отметил, что в Святошинском районе обломки упали на жилой дом. Сейчас экстренные службы направляются на место.
Мэр Киева уточнил, что в Соломенском районе столицы горит больница. Там могут быть пострадавшие.
Тем временем в Telegram-каналах начали появляться видео с последствиями вражеского удара по Киеву.
На кадрах можно заметить разбитые улицы и пожары, которые спасатели все еще пытаются локализовать.
В Сети появились кадры пожара в жилом доме под Киевом, вспыхнувшего после удара дрона "Шахед". Жители Киева также зафиксировали ракету, которая лежит прямо на дороге.
Ракетный удар по Украине - новости по теме
Напомним, Главред писал, что РФ планирует серии ракетно-дроновых ударов по Украине. Россияне накопили большое количество ракет и ударных дронов.
Позже появилась информация, что российские оккупанты подняли в воздух борта стратегической авиации, которыми враг обстреливает Украину во время массированных атак. Угроза ударов высока.
Первые взрывы прогремели в Киеве, на столицу летел "табун" дронов.
