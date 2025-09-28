Укр
Разбитые улицы и ракета на дороге: появились жуткие кадры атаки РФ по Киеву

Марина Фурман
28 сентября 2025, 08:03
Киев продолжает отбиваться от российских дронов.
Киев под атакой вражеских дронов / Коллаж: Главред, фото: ОВА, скриншот из видео

  • В Киеве раздаются взрывы
  • Над столицей продолжают фиксировать вражеские дроны

Российские оккупанты продолжают атаковать дронами Украину. На Киев летит по меньшей мере 15 БПЛА. Об этом сообщают мониторинговые каналы и Воздушные силы ВСУ.

"Основная часть ударных БпЛА на Киевщине и на Черниговщине. Враг продолжает атаковать беспилотниками столицу и другие общины Киевской области", - говорится в сообщении.

Telegram-канал "Николаевский Ванёк" пишет, что над Киевом и окрестностях зафиксировано около 15 российских дронов.

Последствия атаки на Киев

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате массированной атаки на столицу пострадали 6 человек.

"Пятерых из них медики госпитализировали, одной женщине оказали помощь на месте", - говорится в сообщении.

Он добавил, что в Соломенском районе пожар в нежилой застройке. В Дарницком обломки упали на территорию детсада.

Кличко позже отметил, что в Святошинском районе обломки упали на жилой дом. Сейчас экстренные службы направляются на место.

Мэр Киева уточнил, что в Соломенском районе столицы горит больница. Там могут быть пострадавшие.

Тем временем в Telegram-каналах начали появляться видео с последствиями вражеского удара по Киеву.

На кадрах можно заметить разбитые улицы и пожары, которые спасатели все еще пытаются локализовать.

Разбитые улицы и ракета на дороге: появились жуткие кадры атаки РФ по Киеву

В Сети появились кадры пожара в жилом доме под Киевом, вспыхнувшего после удара дрона "Шахед". Жители Киева также зафиксировали ракету, которая лежит прямо на дороге.

Разбитые улицы и ракета на дороге: появились жуткие кадры атаки РФ по Киеву

Напомним, Главред писал, что РФ планирует серии ракетно-дроновых ударов по Украине. Россияне накопили большое количество ракет и ударных дронов.

Позже появилась информация, что российские оккупанты подняли в воздух борта стратегической авиации, которыми враг обстреливает Украину во время массированных атак. Угроза ударов высока.

Первые взрывы прогремели в Киеве, на столицу летел "табун" дронов.

Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины

Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

