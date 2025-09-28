В Киеве гремят взрывы, летит куча Шахедов: столица под вражеской атакой

Российские оккупанты атаковали Украину ударными беспилотниками типа "Шахед". Часть из них уже долетела до Киева. Об этом заявил глава городской военной администрации Тимур Ткаченко.
"Тривога в столице из-за вражеских БпЛА. Может быть громко. Пройдите в ближайшее укрытие и оставайтесь там до отбоя тревоги!" - написал он.
В Воздушных силах ВСУ также подтвердили, что в сторону Киева летели "Шахеды" со стороны Броваров.
Вскоре дали отбой тревоги, однако угроза ударов остается. Россияне осуществили пуски новых "Шахедов" и они активно начали залетать через Сумскую и Черниговскую области. Эти дроны могут полететь на Киев.
По данным мониторинговых каналов, по состоянию на 1:40, в воздухе над Украиной уже около 85 ударных дронов.
Удары РФ по Украине ракетами и дронами - последние новости
Как ранее сообщал Главред, дрон РФ взорвался возле одной из украинских АЭС - МАГАТЭ сделало срочное заявление. На месте падения беспилотника образовалась большая воронка.
Днем 26 сентября сообщалось, что РФ атакует Черниговскую область - есть попадания и перебои света, первые подробности. Людей призвали находиться в безопасных местах.
Напомним, РФ определила цели ударов - названы города и вероятные сроки новых обстрелов. У противника в наличии постоянно находится около 300-400 ударных беспилотников, предупредил Олег Жданов.
