РФ атакует Черниговщину: есть попадания и перебои света, первые подробности

Коротко:
- Россия атаковала энергетические объекты Черниговской области
- Известно о попадании в несколько объектов
- В городе фиксируются перебои с электроснабжением
Страна-агрессор Россия в пятницу, 26 сентября, атаковала энергетические объекты Чернигова и области. Об этом сообщил председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус.
Отмечается, что уже известно о попадании в несколько объектов. В частности, перебои с электроснабжением фиксируются в Чернигове и Черниговском районе.
"Находитесь в безопасных местах. Работает ПВО", - говорится в сообщении.
Стоит заметить, что сегодня в течение дня Воздушные силы предупреждали об угрозе дронов как для Чернигова, так и для населенных пунктов области.
Задержка поездов в Чернигове
В Укрзализныце сообщили, что в связи с отсутствием напряжения в сети есть задержка ряда пригородных поездов Черниговщины.
Некоторые поезда задерживаются более чем на 40 минут:
- поезд №6308 Чернигов - Нежин остановился по станции Муравьевка;
- поезд №6305 Нежин - Чернигов остановился по станции Вересоч.
"Работаем над возможностью продолжения движения. В случае изменений - будем информировать", - заявили в компании.
Наращивание ударов по Украине
Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что при соответствующей подготовке в течение суток россияне могут запустить 1000 дронов по Украине.
Однако, он отметил, что ежедневные атаки такого масштаба невозможны, потому что РФ придется значительно увеличить производство дронов Shahed-136.
Удары по Украине - последние новости
Как сообщал Главред, в ночь на 24 сентября российская оккупационная армия ударила по Украине с воздуха. В Харьковской и Запорожской областях вспыхнули пожары. В результате вражеской атаки на Запорожье два человека погибли, пятнадцать - ранены.
Вечером во вторник, 23 сентября, Харьков также подвергся атаке вражеских беспилотников. Обстрел повлек последствия для городской инфраструктуры и населения.
22 сентября российская армия направила на Запорожье по меньшей мере пять авиабомб. Оккупанты попали в объект гражданской инфраструктуры. Уничтожен и поврежден автомобиль.
О персоне: Вячеслав Чаус
Вячеслав Анатольевич Чаус (24 августа 1977, Чернигов, Украинская ССР, СССР) - украинский общественно-политический деятель. Председатель Черниговской ОГА с 4 августа 2021 года.
