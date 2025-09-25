Национальная платежная система РФ 'упала': хакеры ГУР провели масштабную атаку

Кибератака также оставила без интернета и интерактивного телевидения сотни тысяч россиян.

Хакерская атака на РФ / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное:

Киберспециалисты ГУР совершили атаку DDOS на платежную систему РФ

После этого россияне не смогли провести мгновенные переводы и онлайн-платежи

Экономический ущерб составляет до 30 млн долларов США

Киберспециалисты Главного управления разведки парализовали национальную банковскую систему быстрых платежей в России. Об этом сообщили проинформированные источники в разведке, передает Oboz.ua.

Известно, что целью специалистов стала платежная система СБП, которую россияне активно используют для перевода средств на российские "благотворительные и волонтерские организации", которые поддерживают войну против Украины.

"В результате атаки DDOS на платежную систему и провайдера "ТрансТелеКом" многие жители страны-агрессора не смогли провести мгновенные переводы и осуществить онлайн-платежи", - говорится в сообщении.

Кроме того, кибератака оставила без интернета и интерактивного телевидения сотни тысяч абонентов локальных провайдеров во многих регионах России.

Отмечается, что ориентировочные экономические убытки по результатам проведенной атаки DDOS на платежную систему СБП составляют до 30 млн долларов США.

Ситуация в российской экономике

Председатель Комитета экономистов Андрей Новак сказал, что российская экономика и без дополнительного санкционного давления американцев и европейцев "дышит на ладан".

По его словам, россиян ждут талоны почти на все. Не только топливо по талонам, а большинство нужных для жизни товаров также по талонам.

"Кроме того, россиян ждет полная или частичная конфискация их вкладов в российских банках. Потому что это один из инструментов, который позволит российским властям покрыть дефицит бюджета", - считает он.

Какое влияние имеют санкции на Россию / Инфографика: Главред

Кибератаки ГУР - что известно

Как сообщал Главред, 24 сентября стало известно, что украинская разведка получила полный доступ к компьютерам и серверам самопровозглашенных властей временно оккупированного Крыма. Получено более 100 терабайт разведывательных данных.

Также украинские разведчики получили секретные данные о новейшем стратегическом атомном подводном крейсере РФ "Князь Пожарский". В частности, в распоряжении военной разведки Украины оказались поименные списки личного состава экипажа подводной лодки, включая данные о должностях, квалификации и уровне физической подготовки.

Об источнике: ГУР Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.

