Лукашенко обратился к Зеленскому с 'хорошим предложением' после встречи с Путиным

После пятичасовой встречи с Путиным самопровозглашенный президент Беларуси призвал президента Украины Владимира Зеленского "успокоиться".

Лукашенко обратился к Зеленскому / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru

Что сказал Лукашенко:

На столе есть "очень хорошее" предложение по урегулированию войны

Если Зеленский не согласится на него, то якобы "потеряет страну"

Руководители "трех славянских государств" должны сесть за стол переговоров

Существует "очень хорошее" предложение по миру в Украине. Если украинцы его не примут, то "потеряют страну". Об этом заявил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко после встречи с лидером РФ Владимиром Путиным.

По данным росСМИ переговоры Путина с Лукашенко продолжались 5 часов 22 минут. После встречи Лукашенко дал интервью пропагандисту Павлу Зарубину, в котором высказал собственную оценку относительно войны в Украине.

Лукашенко утверждает, что "на столе есть очень хорошее предложение" для Украины соглашение по урегулированию войны. По его словам, его представили президенту США Дональду Трампу на Аляске. И теперь лидер Беларуси утверждает, что "хотел бы поговорить с Зеленским".

Видео заявления Лукашенко о переговорах:

Лукашенко заговорил о мирных переговорах / Фото: скриншот

Также Лукашенко заявил, что президент Украины должен "успокоиться" из-за заявлений об ударе по Кремлю. Белорусский лидер традиционно пригрозил Зеленскому тем, что он якобы "потеряет всю Украину, если не остановится".

Кроме этого, Лукашенко похвалил армию оккупантов. Он утверждает, что россияне якобы "уже взяли под контроль крупные населенные пункты на всех фронтах СВО, и остановить их дальше будет очень сложно".

Поэтому, по мнению белорусского диктатора, "руководителям трех славянских государств стоит сесть за стол переговоров", чтобы договориться о завершении войны.

Могут ли Путина отстранить - мнение эксперта

Политический аналитик Ольга Курносова заявила в комментарии Главреду, что российского диктатора Владимира Путина могут устранить в РФ путем дворцового переворота. По ее словам, большинство российской элиты стремится либо повернуть ситуацию вспять, либо хотя бы смягчить взаимоотношения с Европой и США.

"Как мы помним из марша Пригожина, режим совсем не такой устойчивый, как может показаться на первый взгляд. Если у победившего клана появится желание и возможности, то сменить Путина путем дворцового переворота всегда возможно. Что должно произойти, чтобы такое желание победило? Прежде всего, клан должен понимать, что никто не будет сопротивляться, если они поставят своего человека. Или, в условиях усиления одного из кланов, все остальные смогут договориться о преемнике и новых правилах игры", - сказала Курносова.

Встреча Зеленского с Путиным - последние новости

Напомним, 12 сентября в Кремле объявили о "паузе" в переговорах с Украиной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что не стоит ожидать "молниеносного результата" от переговоров.

Как сообщал Главред, в интервью Fox News 23 сентября президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что главе Кремля Владимиру Путину предлагали множество вариантов места встречи. Однако российский диктатор отверг их все, настаивая на Москве.

В ответ пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Зеленский может приехать в Москву для переговоров с Путиным. В то же время он утверждает, что на данном этапе "встреча без подготовки не принесет результата".

О персоне: Александр Лукашенко Александр Лукашенко - белорусский политик и государственный деятель. На посту президента Беларуси более 30 лет - с 20 июля 1994 года. С 2020 года Украина, США, Канада, ЕС и ряд других государств не признают его президентом Беларуси. Это произошло после того, как президентские выборы в Беларуси 2020 года были раскритикованы из-за масштабных фальсификаций и вызвали масштабные протестные акции в стране. В 2022 году Лукашенко поддержал полномасштабное военное вторжение России в Украину. Он предоставил оккупантам территорию Беларуси для осуществления военной интервенции на украинскую территорию и осуществления ракетных обстрелов, пишет Википедия.

