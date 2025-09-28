Россия выпустила по Украине более 600 ракет и дронов - названа главная цель атаки

О чем говорится в материале:
- Россияне запустили по Украине 643 воздушные цели
- Основная цель российской атаки - Киев
- Силами ПВО уничтожено или подавлено 611 воздушных целей
В ночь на 28 сентября российские оккупационные войска нанесли массированный комбинированный удар по территории Украины. Целью вражеской атаки стал Киев. Об этом говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.
Отмечается, что российские войска нанесли комбинированный удар по территории Украины, использовав ударные беспилотники, а также ракеты воздушного и морского базирования. В общем радиотехнические войска Воздушных Сил зафиксировали и сопровождали 643 цели. Среди них:
- 593 дроны-камикадзе Shahed, "Гербера" и другие беспилотники, запущенные с территории РФ и оккупированного Крыма;
- два реактивных дрона "Бандероль" из Курской области;
- две аэробаллистические ракеты "Кинжал", выпущенные из воздушного пространства Липецкой области;
- 38 крылатых ракет Х-101, запущенных из Саратовской области;
- восемь крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного моря.
"Основное направление удара - столица Украины, город Киев. Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины", - сообщают Воздушные силы.
По состоянию на 10:30 силы противовоздушной обороны уничтожили или подавили 611 воздушных целей. Среди них:
- 566 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотников других типов;
- 2 реактивных БпЛА типа "Бандероль";
- 35 крылатых ракет Х-101;
- 8 крылатых ракет "Калибр".
В то же время зафиксировано попадание пяти ракет и 31 ударного беспилотника по 16 объектам, а обломки сбитых целей упали еще на 25 различных локациях.
"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!", - предупреждают военные.
Какова цель российских атак - мнение эксперта
Как писал Главред, Россия продолжает применять тактику массированных ракетно-дроновых ударов, направленных прежде всего против мирного населения и энергетической инфраструктуры Украины. Об этом в эфире Украинского Радио рассказал военный эксперт, полковник запаса ВМС ВСУ Владислав Селезнев.
По его словам, в течение ночи вся территория Украины на картах мониторинговых систем была обозначена "красной" из-за движения вражеских ракет и дронов. Это свидетельствует, что армия Путина продолжает политику ракетного террора, стремясь нанести максимальный ущерб энергосистеме страны.
"Ведь мы продолжаем готовиться к отопительному сезону. А разрушение нашей энергетики - это холодные квартиры без света, без устойчивой связи, без тепла и это безусловно серьезный вызов", - отметил Селезнев.
Удар по Украине 28 сентября - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, последняя масштабная атака России против Украины длилась более 12 часов и была сознательным террором, направленным против мирных городов. Об этом написал президент Владимир Зеленский, уточнив, что агрессор запустил почти 500 ударных дронов и более 40 ракет, среди которых были и "Кинжалы".
В ночь на 28 сентября Россия снова обстреляла Киев. В Соломенском, Святошинском, Голосеевском, Дарницком и Днепровском районах пострадали жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры, сообщили в ГСЧС.
По словам начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко, взрывы в столице раздавались всю ночь и утром. В результате массированного удара погибли два человека, еще десять получили ранения.
Другие новости:
- Россия готовится украсть ЗАЭС: в МИД предупредили о серьезных рисках
- В октябре цены на евро и доллар перепишут: сколько будет стоить валюта
- Украину накроет похолодание: в каких регионах ожидается +1 °C и снег
Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины
Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред