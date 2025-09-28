Россия выпустила по Украине более 600 ракет и дронов - названа главная цель атаки

В результате удара врага зафиксировано попадание по 16 объектам на территории Украины, атака россиян до сих пор продолжается, указывают Воздушные силы.

Удар по Украине 28 сентября - названа главная цель атаки / Коллаж Главред, фото: УНИАН, ГСЧС Одесской области, ua.depositphotos.com

Россияне запустили по Украине 643 воздушные цели

Основная цель российской атаки - Киев

Силами ПВО уничтожено или подавлено 611 воздушных целей

В ночь на 28 сентября российские оккупационные войска нанесли массированный комбинированный удар по территории Украины. Целью вражеской атаки стал Киев. Об этом говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что российские войска нанесли комбинированный удар по территории Украины, использовав ударные беспилотники, а также ракеты воздушного и морского базирования. В общем радиотехнические войска Воздушных Сил зафиксировали и сопровождали 643 цели. Среди них:

593 дроны-камикадзе Shahed, "Гербера" и другие беспилотники, запущенные с территории РФ и оккупированного Крыма;

два реактивных дрона "Бандероль" из Курской области;

две аэробаллистические ракеты "Кинжал", выпущенные из воздушного пространства Липецкой области;

38 крылатых ракет Х-101, запущенных из Саратовской области;

восемь крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного моря.

"Основное направление удара - столица Украины, город Киев. Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины", - сообщают Воздушные силы.

По состоянию на 10:30 силы противовоздушной обороны уничтожили или подавили 611 воздушных целей. Среди них:

566 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотников других типов;

2 реактивных БпЛА типа "Бандероль";

35 крылатых ракет Х-101;

8 крылатых ракет "Калибр".

В то же время зафиксировано попадание пяти ракет и 31 ударного беспилотника по 16 объектам, а обломки сбитых целей упали еще на 25 различных локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!", - предупреждают военные.

/ Инфографика: Воздушные силы ВСУ

Какова цель российских атак - мнение эксперта

Как писал Главред, Россия продолжает применять тактику массированных ракетно-дроновых ударов, направленных прежде всего против мирного населения и энергетической инфраструктуры Украины. Об этом в эфире Украинского Радио рассказал военный эксперт, полковник запаса ВМС ВСУ Владислав Селезнев.

По его словам, в течение ночи вся территория Украины на картах мониторинговых систем была обозначена "красной" из-за движения вражеских ракет и дронов. Это свидетельствует, что армия Путина продолжает политику ракетного террора, стремясь нанести максимальный ущерб энергосистеме страны.

"Ведь мы продолжаем готовиться к отопительному сезону. А разрушение нашей энергетики - это холодные квартиры без света, без устойчивой связи, без тепла и это безусловно серьезный вызов", - отметил Селезнев.

/ Инфографика: Главред

Удар по Украине 28 сентября - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, последняя масштабная атака России против Украины длилась более 12 часов и была сознательным террором, направленным против мирных городов. Об этом написал президент Владимир Зеленский, уточнив, что агрессор запустил почти 500 ударных дронов и более 40 ракет, среди которых были и "Кинжалы".

В ночь на 28 сентября Россия снова обстреляла Киев. В Соломенском, Святошинском, Голосеевском, Дарницком и Днепровском районах пострадали жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры, сообщили в ГСЧС.

По словам начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко, взрывы в столице раздавались всю ночь и утром. В результате массированного удара погибли два человека, еще десять получили ранения.

Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

