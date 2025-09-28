Россия готовится украсть ЗАЭС: в МИД предупредили о серьезных рисках

Действия РФ могут привести к необратимому краху мирного ядерного порядка.

Россия готовится украсть ЗАЭС / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, УНИАН

Ключевые тезисы:

ЗАЭС несколько дней находилась без электроэнергии

Россия готовится к попытке украсть станцию

Это может представлять огромный риск

Из-за действий страны-агрессора России временно оккупированная Запорожская атомная электростанция по состоянию на 27 сентября уже четыре дня находилась без электроэнергии. Москва готовится украсть станцию. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

По его словам, это уже десятое отключение электроэнергии на станции, вызванное действиями России.

"Россия проложила 200 километров линий электропередач, готовясь к попытке украсть станцию, подключить ее к энергосети и запустить снова. Самое страшное то, что российские руководители, которые работают над этим планом, так стремятся угодить своим боссам в Москве, что игнорируют любые вопросы ядерной безопасности. Мы уже видели такое поведение в 1986 году", - подчеркнул он.

Сибига отметил, что безответственные действия России привели к слишком большому количеству рисков. В частности, среди них удары вблизи ядерных объектов - в том числе недавний взрыв беспилотника неподалеку от Южно-Украинской АЭС. В список министр отнес и удар российского дрона по саркофагу энергоблока Чернобыльской АЭС.

"Однако попытка России снова подключить ЗАЭС может быть худшей из всех и представлять наибольший риск. Москва активно пытается привлечь МАГАТЭ к этой авантюре и оправдать свою кражу ЗАЭС. Такой сценарий ведет к необратимому краху мирного ядерного порядка, созданного МАГАТЭ. Мы требуем, чтобы агентство заняло принципиальную позицию. Запорожская атомная электростанция должна быть возвращена Украине, ее законному владельцу", - подытожил глава МИД.

Запорожская АЭС / Инфографика: Главред

Угроза для АЭС Украины

Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси говорил, что команда МАГАТЭ работает на нескольких атомных станциях Украины. В последние недели вокруг этих объектов повысился уровень угрозы.

По его словам, военные действия все еще угрожают Запорожской АЭС.

"То, что раньше казалось немыслимым, - обстрелы рядом с крупными атомными объектами - стало обычным явлением во время этой войны", - подчеркнул он.

АЭС - последние новости

Как сообщал Главред, 25 сентября российский беспилотник взорвался неподалеку Южно-Украинской атомной электростанции после сбития. Это произошло примерно в 800 метрах от периметра атомной станции.

19 сентября стало известно, что генеральная конференция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) одобрила резолюцию, в которой требует от России вернуть Запорожскую атомную электростанцию под украинский контроль.

О персоне: Андрей Сибига Андрей Сибига - министр иностранных дел, украинский дипломат, родился 1 января 1975 года в городе Зборов, Тернопольской области. С 2016 по 2021 год Андрей Сибига был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, где играл ключевую роль в укреплении украинско-турецких отношений. В 2021 году он был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины, а с апреля 2024 года - первым заместителем министра иностранных дел Украины, говорится в материале Главреда.

