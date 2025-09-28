Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Россия готовится украсть ЗАЭС: в МИД предупредили о серьезных рисках

Мария Николишин
28 сентября 2025, 08:59
2555
Действия РФ могут привести к необратимому краху мирного ядерного порядка.
Россия готовится украсть ЗАЭС: в МИД предупредили о серьезных рисках
Россия готовится украсть ЗАЭС / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, УНИАН

Ключевые тезисы:

  • ЗАЭС несколько дней находилась без электроэнергии
  • Россия готовится к попытке украсть станцию
  • Это может представлять огромный риск

Из-за действий страны-агрессора России временно оккупированная Запорожская атомная электростанция по состоянию на 27 сентября уже четыре дня находилась без электроэнергии. Москва готовится украсть станцию. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

По его словам, это уже десятое отключение электроэнергии на станции, вызванное действиями России.

видео дня

"Россия проложила 200 километров линий электропередач, готовясь к попытке украсть станцию, подключить ее к энергосети и запустить снова. Самое страшное то, что российские руководители, которые работают над этим планом, так стремятся угодить своим боссам в Москве, что игнорируют любые вопросы ядерной безопасности. Мы уже видели такое поведение в 1986 году", - подчеркнул он.

Сибига отметил, что безответственные действия России привели к слишком большому количеству рисков. В частности, среди них удары вблизи ядерных объектов - в том числе недавний взрыв беспилотника неподалеку от Южно-Украинской АЭС. В список министр отнес и удар российского дрона по саркофагу энергоблока Чернобыльской АЭС.

"Однако попытка России снова подключить ЗАЭС может быть худшей из всех и представлять наибольший риск. Москва активно пытается привлечь МАГАТЭ к этой авантюре и оправдать свою кражу ЗАЭС. Такой сценарий ведет к необратимому краху мирного ядерного порядка, созданного МАГАТЭ. Мы требуем, чтобы агентство заняло принципиальную позицию. Запорожская атомная электростанция должна быть возвращена Украине, ее законному владельцу", - подытожил глава МИД.

Россия готовится украсть ЗАЭС: в МИД предупредили о серьезных рисках
Запорожская АЭС / Инфографика: Главред

Угроза для АЭС Украины

Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси говорил, что команда МАГАТЭ работает на нескольких атомных станциях Украины. В последние недели вокруг этих объектов повысился уровень угрозы.

По его словам, военные действия все еще угрожают Запорожской АЭС.

"То, что раньше казалось немыслимым, - обстрелы рядом с крупными атомными объектами - стало обычным явлением во время этой войны", - подчеркнул он.

АЭС - последние новости

Как сообщал Главред, 25 сентября российский беспилотник взорвался неподалеку Южно-Украинской атомной электростанции после сбития. Это произошло примерно в 800 метрах от периметра атомной станции.

19 сентября стало известно, что генеральная конференция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) одобрила резолюцию, в которой требует от России вернуть Запорожскую атомную электростанцию под украинский контроль.

Читайте также:

О персоне: Андрей Сибига

Андрей Сибига - министр иностранных дел, украинский дипломат, родился 1 января 1975 года в городе Зборов, Тернопольской области.

С 2016 по 2021 год Андрей Сибига был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, где играл ключевую роль в укреплении украинско-турецких отношений.

В 2021 году он был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины, а с апреля 2024 года - первым заместителем министра иностранных дел Украины, говорится в материале Главреда.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Запорожская АЭС новости Украины Андрей Сибига
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ ударила по зданию Института кардиологии в Киеве - там погибли люди

РФ ударила по зданию Института кардиологии в Киеве - там погибли люди

09:21Украина
Россия готовится украсть ЗАЭС: в МИД предупредили о серьезных рисках

Россия готовится украсть ЗАЭС: в МИД предупредили о серьезных рисках

08:59Украина
Удар РФ по Киеву: армия Путина убила 12-летнюю девочку

Удар РФ по Киеву: армия Путина убила 12-летнюю девочку

08:54Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Раскрыт главный секрет герба России - о чем молчат российские историки

Раскрыт главный секрет герба России - о чем молчат российские историки

Горшки забиты золотом: в Лавре нашли необычайный клад, кому он принадлежал

Горшки забиты золотом: в Лавре нашли необычайный клад, кому он принадлежал

Карта Deep State онлайн за 28 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 28 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп Таро на октябрь 2025: Козерогам - перемены, Водолеям - хорошие новости, Рыбам - деньги

Гороскоп Таро на октябрь 2025: Козерогам - перемены, Водолеям - хорошие новости, Рыбам - деньги

РФ массированно атакует Украину ракетами и дронами: в Киеве и Запорожье горят дома

РФ массированно атакует Украину ракетами и дронами: в Киеве и Запорожье горят дома

Последние новости

10:04

Гороскоп Таро на неделю с 29 сентября по 5 октября: Стрельцам - риск, Ракам - ответ

09:57

Более тысячи лет под водой: на дне Днепра нашли кошелек, что в нем былоВидео

09:29

Тактика "тысячи порезов": оккупанты переносят атаки на новые направлениямнение

09:26

Гороскоп на завтра 29 сентября: Ракам - новости, Скорпионам - интересная встреча

09:21

РФ ударила по зданию Института кардиологии в Киеве - там погибли людиФото

Украину накроет потепление и новый сюрприз: синоптик рассказал подробный прогноз и датыУкраину накроет потепление и новый сюрприз: синоптик рассказал подробный прогноз и даты
08:59

Россия готовится украсть ЗАЭС: в МИД предупредили о серьезных рисках

08:54

Удар РФ по Киеву: армия Путина убила 12-летнюю девочку

08:34

Гороскоп на неделю с 29 сентября по 5 октября: Рыбам - вызов, Девам - завал

08:33

Россияне нанесли 8 ударов по Запорожью: среди раненых - детиФото

Реклама
08:13

Карта Deep State онлайн за 28 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

08:03

Разбитые улицы и ракета на дороге: появились жуткие кадры атаки РФ по КиевуФото

07:10

Чем отличаются два дедушки, которые режут ткань: только самые внимательные ответят

06:49

РФ массированно атакует Украину ракетами и дронами: в Киеве и Запорожье горят домаФото

05:39

Звёзды на стороне Овнов, октябрь откроет новые двери: гороскоп на месяц

05:07

Рыбаки со стажем будут завидовать: лайфхак, как поймать гору карасей

04:35

Какую ошибку мы делаем при употреблении слова "закрутки": не все догадываютсяВидео

03:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке мамы и малыша за 17 секунд

02:25

Способны покорять бизнес, науку и искусство: ТОП-5 самых умных знаков зодиака

01:36

В Киеве гремят взрывы, летит куча Шахедов: столица под вражеской атакой

00:40

Самолеты РФ уже в воздухе, угроза ударов высока: когда ракеты подлетят к Украине

Реклама
27 сентября, суббота
23:57

Орбан внезапно набросился на Зеленского с обвинениями в "преследовании"

23:41

Дякую: Галкин отреагировал на слова подписчицы и показал шикарный новый образ

22:57

"Прижал меня к креслу": актер Логай после потери пальца попал в страшное ДТП

22:55

Дочь Лорак опозорилась поздравлением певицы с днем рождения

22:21

Почему Украина выигрывает войну: Financial Times назвал несколько аргументов

22:01

Бордо и айвори: Елена Зеленская и Мелания Трамп показались в роскошных костюмах

21:17

В ближайшее время будет обстрел, РФ накопила более 1000 дронов и ракет: какие регионы под угрозой

21:14

Дроны СБУ поразили нефтеперекачивающую станцию в Чувашии – СМИ

20:11

"Огромное давление": родственники Брюса Уиллиса начали делить наследство актера

19:38

Будут лить сильные дожди и влупит +2: названы регионы, которые накроет похолодание

19:18

Какую уборку нельзя делать дома 28 сентября: важный церковный праздник 28 сентября

19:10

Как война выходит в новые доменымнение

19:09

Зеленский предупредил Венгрию после провокации с дроном, а Сибига ждет от нее объяснений

18:45

Москва будет в сплошной темноте: Зеленский мощно пригрозил РоссииВидео

18:28

Самая быстрая закуска, которую разметают моментально со стола - рецепт

18:23

Цены стремительно растут перед зимой: в Украине дорожает востребованный продукт

18:08

Patriot от Израиля находится в Украине, еще две системы на подходе – Зеленский

18:05

Обман на века: почему в СССР "выдумали" дату крещения Руси и когда оно былоВидео

17:22

Целая гора хрустящего и вкусного печенья за 20 минут: рецепт бюджетных сладостей

17:20

В Украине начали запрещать езду на электросамокатах: назван первый город

Реклама
17:11

53 минуты, поцелуи и Меган: как прошла встреча принца Гарри и короля Чарльза

17:09

Мощность резко выросла: Украину атаковала "красная" магнитная буря

16:31

В каком возрасте кот официально считается пенсионером: ветеринар назвал точную цифру

16:26

Мировой лидер резко изменил взгляд Трампа на войну в Украине: СМИ назвали имя

16:23

Салат, который покорил всех: новый рецепт нашумевшего блюда за 15 минут

16:16

К Днепропетровщине россияне стянули еще больше войск: раскрыты намерения врага

15:23

Ракеты Х-101 снаряжены: Россия может атаковать Украину пятью бомбардировщиками

15:20

Успех и в любви, и в финансах: конец года принесет счастье ТОП-2 знакам зодиака

15:17

Почему 28 сентября нельзя убираться в доме: какой церковный праздник

15:15

Гороскоп Таро на октябрь 2025: Козерогам - перемены, Водолеям - хорошие новости, Рыбам - деньги

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять