Возвращение Запорожской АЭС под контроль Украины: Кремлю поставили ультиматум

Украина рассматривает такой жест как важный шаг к восстановлению ядерной безопасности и настаивает на дальнейшем усилении давления на Россию.

https://glavred.info/world/vozvrashchenie-zaporozhskoy-aes-pod-kontrol-ukrainy-kremlyu-postavili-ultimatum-10699394.html Ссылка скопирована

Россию призвали деоккупировать ЗАЭС / Коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот

Коротко о главном:

Генконференция МАГАТЭ призвала Россию деоккупировать ЗАЭС

62 страны поддержали резолюцию по ядерной безопасности в Украине

Генеральная конференция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) одобрила резолюцию, в которой требует от России вернуть Запорожскую атомную электростанцию под украинский контроль. О принятом решении сообщило Министерство энергетики Украины.

Документ под названием "Ядерная безопасность, физическая ядерная безопасность и гарантии в Украине" поддержали 62 государства-члена. В нем содержится призыв к Москве немедленно вывести войска и другой неуполномоченный персонал с территории ЗАЭС, провести ее демилитаризацию и вернуть полный контроль Киеву.

видео дня

Резолюцию подготовила Украина совместно с международными партнерами. Она стала очередным сигналом мирового сообщества о том, что действия России создают реальную угрозу ядерной безопасности не только Украины, но и всей Европы.

Отдельным пунктом подчеркивается необходимость, чтобы все ядерные объекты в Украине оставались под суверенным контролем уполномоченных украинских структур. Также документ подтверждает мандат и непрерывную деятельность миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС, несмотря на попытки РФ препятствовать ее работе.

ЗАЭС / Инфографика: Главред

В Министерстве энергетики отметили: присутствие экспертов МАГАТЭ дает возможность фиксировать каждую угрозу или атаку и выносить их на международный уровень.

В резолюции упоминаются также российские обстрелы Чернобыльской зоны и повреждения защитной инфраструктуры, что может иметь опасные последствия для мировой ядерной безопасности.

В украинском правительстве считают этот документ важным шагом к восстановлению ядерной безопасности и настаивают на усилении давления на Россию для выполнения решений МАГАТЭ и возвращения ЗАЭС под полный контроль Украины.

"Мы благодарны каждой стране, которая поддержала этот важный документ. 62 голоса 'за' - это четкая позиция цивилизованного мира: ядерный терроризм неприемлем, а оккупированная Россией Запорожская АЭС должна быть немедленно возвращена под контроль Украины", - заявила министр энергетики Украины Светлана Гринчук.

Она подчеркнула, что Украина и в дальнейшем будет сотрудничать с МАГАТЭ и международными партнерами для обеспечения выполнения принятых решений.

Последние новости о ЗАЭС

Главред писал, что недавно МАГАТЭ заявило об угрозе для АЭС Украины. В последнее время уровень опасности вырос вокруг нескольких украинских атомных электростанций. Это вызывает беспокойство в МАГАТЭ, поскольку любой инцидент может иметь очень серьезные последствия.

Российские оккупационные войска недавно обстреляли линии электропередач, жизненно важные для Запорожской АЭС. Эти линии обеспечивают станцию необходимой электроэнергией для поддержания уровня радиационной безопасности.

По данным нового отчета Гринпис, Россия также строит собственные линии электропередач на оккупированной территории юго-востока Украины. Цель этих действий - подключить захваченную Запорожскую АЭС к российской энергетической системе.

Больше важных новостей:

Об источнике: Министерство энергетики Украины Министерство энергетики Украины - министерство, образованное в 2019 году путем реорганизации Министерства охраны окружающей природной среды Украины и присоединения к нему Министерства энергетики и угольной промышленности Украины. Правительство Шмыгаля заново создало министерство экологии 27 мая 2020 г. 19 июня 2020 г. на должность министра экологии парламентом был назначен Роман Абрамовский, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред