Речь не только о Запорожской станции: МАГАТЭ заявило об угрозе для АЭС Украины

В последнее время уровень опасности вырос сразу вокруг нескольких атомных станций.

В МАГАТЭ рассказали об обстрелах рядом с Запорожской АЭС и военной активности возле других станций / Коллаж: Главред, фото: Википедия, flickr

Что сообщили в МАГАТЭ:

Военная активность вокруг украинских АЭС возросла

Запорожская АЭС страдает от обстрелов

Риск ядерной катастрофы растет из-за обстрелов станции в Энергодаре

Команда МАГАТЭ работает на нескольких атомных станциях Украины. В последние недели вокруг этих объектов повысился уровень угрозы. Об этом говорится в новом отчете агентства.

Возле Чернобыльской, Ровенской, Южно-Украинской и Хмельницкой атомных станций, по словам представителей МАГАТЭ, отмечают рост военной активности. В то же время самой уязвимой украинской АЭС все еще остается Запорожская.

Что происходит на Запорожской АЭС

Команда МАГАТЭ недавно зафиксировала возле ЗАЭС обстрелы и задымление. Несколько артиллерийских снарядов разорвались за пределами Запорожской АЭС, примерно в 400 метрах от площадки хранения дизельного топлива.

"Военные действия все еще угрожают Запорожской АЭС. То, что раньше казалось немыслимым, - обстрелы рядом с крупными атомными объектами - стало обычным явлением во время этой войны. Я вновь призываю к максимальной военной сдержанности возле АЭС", - заявил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси.

Он добавил, что каждый новый обстрел возле станции увеличивает риск ядерной катастрофы, последствия которой могут коснуться не только Украины, но и европейских стран.

ЗАЭС / Инфографика: Главред

Опасность на ядерных объектах Украины более чем реальна

Главред писал, что аналитика The New York Times свидетельствует о том, что под ударами страны-агрессора России оказывается не только Запорожская АЭС, но и другие ядерные объекты Украины. Если россияне смогут их поразить, вред для Украины будет огромный.

Ситуация на ЗАЭС - последние новости

Напомним, Главред писал, что российские оккупационные войска недавно обстреляли линии электропередач, которые соединяют Запорожскую АЭС с энергетической системой Украины. Линия позволяет поддерживать потребности для обеспечения уровня радиационной безопасности.

Накануне сообщалось, что согласно новому отчету организации Гринпис, россияне строят линии электропередач на оккупированном юго-востоке Украины. Они хотят подключать к своей энергосистеме захваченную Запорожскую АЭС.

Ранее стало известно, что с начала оккупации ЗАЭС россияне оказывали давление на атомщиков, которые отказались переходить на их сторону и подписывать "контракты" с российской госкорпорацией "Росатом".

Об источнике: МАГАТЭ Международное агентство по атомной энергии - международная организация, которая стремится содействовать мирному использованию ядерной энергии и препятствовать ее использованию в любых военных целях, включая ядерное оружие, сообщает Википедия.

