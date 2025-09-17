"Становится тревожно": россияне по всей стране жалуются на бешеные цены на бензин

Россияне делают вид, будто не знают, что стало причиной проблем с бензином.

Россияне в шоке от повышения цен на бензин / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с видео

Главное:

Цены на АЗС России стремительно растут

Россияне жалуются на дефицит топлива

Проблема с бензином затронула и оккупированный Крым

Украина в последнее время активизировала удары по НПЗ страны-агрессора России. Это начали чувствовать жители РФ. Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко опубликовал видео с жалобами россиян на очень высокие цены на бензин.

Не могут скрыть проблемы с ценами на бензин даже на местном телевидении. Там говорят, что "призрак бензинового кризиса ходит по России", потому что стоимость топлива стремительно растет последние дни.

Что говорят сами россияне

Работники АЗС жалуются, что бензин им не привозят, поставок нет, а остатки топлива отдают только по талонам. При этом на вопрос, в связи с чем возникла такая проблема, они лишь пожимают плечами.

У россиян, которые приезжают заправиться, вместо этого, просто округляются глаза от цен. При этом такая ситуация не в одном регионе, а по всей стране и даже на временно оккупированных территориях Украины. Россияне утверждают, что "становится тревожно".

Как изменились цены на бензин в России

По состоянию на 16 сентября цены на 95 бензин колеблются в пределах 66-95 рублей. При этом самая высокая стоимость топлива именно в Крыму. Такая же ситуация и с 92 бензином, который теперь продают по 62-74 рубля.

К чему, кроме проблем с бензином, приводят удары по НПЗ

Главред писал, что аналитики американского Института изучения войны сообщали о том, что топливный дефицит повысит расходы бизнеса и населения и ускорит инфляцию в РФ.

"Удары по объектам в глубоком тылу остаются одной из самых болезненных тем для российского общества и одновременно подрывают доверие к способности властей защитить критически важную инфраструктуру", - отметили они.

НПЗ в России / Инфографика: Главред

Бензиновый кризис в России - последние новости

Напомним, Главред писал, что после нового удара украинских дронов по нефтеперерабатывающему заводу в Волгограде стоимость топлива на российских биржах снова выросла, установив очередные рекорды.

Ранее политический и экономический эксперт Тарас Загородний рассказал, что бензин по талонам уже отпускают во временно оккупированном Крыму, да еще и не всем. Аналогичная ситуация возникла в Приморье.

Накануне стало известно, что ситуацию в России осложняет то, что ранее российские власти уже ввели запрет на экспорт бензина, чтобы стабилизировать внутренний рынок.

О персоне: Петр Андрющенко Петр Андрющенко - советник мэра Мариуполя Вадима Бойченко. После полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года стал фактическим "голосом" Мариуполя. На своем Telegram-канале "Андрющенко Time" рассказывает правду об ужасах оккупации, депортации людей российскими оккупантами и о "фильтрационных" лагерях на Донбассе.

