Не только ЗАЭС: Путин планирует взорвать еще одну атомную станцию – эксперт

Есть информация о том, что россияне также минируют еще одну АЭС, сообщил Алексей Гетьман.

https://glavred.info/world/ne-tolko-zaes-putin-planiruet-vzorvat-eshche-odnu-atomnuyu-stanciyu-ekspert-10483114.html Ссылка скопирована

Владимир Путин может взорвать Курскую АЭС / сайт Кремля, pixabay.com

Российский диктатор Владимир Путин может отдать приказ о подрыве Курской АЭС, чтобы обвинить в этом Украину, заявил военный аналитик Алексей Гетьман.

"Есть информация о том, что россияне также минируют эту АЭС. Вполне вероятно, что Кремль может взорвать и Курскую АЭС, а потом обвинить в этом Украину. Все варианты рассматривают, как таковые. Россияне могут устроить теракт на ЗАЭС, затем взорвать Курскую АЭС и обвинять Украину в том, что мы ответили таким образом на подрыв ЗАЭС. То есть готовятся провокации, которые всегда были в стиле россиян", – подчеркнул он в эфире Эспрессо.

Вместе с тем эксперт говорит, что те разрушения ЗАЭС, которые россияне планируют совершить, не обязательно будут с утечкой радиоактивных элементов.

видео дня

"Они могут прибегнуть к разрушению турбин, которые преобразуют тепловую энергию в электричество. И потом это все нужно будет восстанавливать Украине. Также рассматривается вариант передачи ЗАЭС под контроль МАГАТЭ, соответственно и Украине, а затем дистанционно взорвать АЭС. Такой сценарий вполне вероятен. Ведь тогда они будут обвинять Украину в подрыве также", – добавил Гетьман.

Риск теракта на Запорожской АЭС

Российские оккупанты боятся последствий, которые может за собой повлечь теракт на захваченной Запорожской АЭС и опасаются юридических санкций против Росатома, заявил ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Вместе с тем он считает, что вероятность подрыва РФ Запорожской АЭС составляет 50/50.

Страна-агрессор РФ с технической стороны приготовила все необходимое для организации техногенной катастрофы на Запорожской АЭС. По словам руководителя ГУР Кирилла Буданова, россияне полностью готовы к подрыву Запорожской АЭС.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что сам факт теракта российских оккупационных войск на Запорожской атомной электростанции цивилизованные страны мира воспримут как применение ядерного оружия против гражданского населения.

Другие новости: