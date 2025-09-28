В Молдове завершились выборы: пророссийские силы уже собирают людей на протест

Более 1,5 млн молдаван проголосовали на парламентских выборах.

В Молдове прошли парламентские выборы / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/maia.sandu, uk.wikipedia.org

Кратко:

На выборы в Молдове явились более 50% зарегистрированных избирателей

Лидирует проевропейская партия PAS

Экс-президент Додон позвал сторонников на "мирный протест"

В воскресенье, 28 сентября, в Молдове состоялись парламентские выборы. Более половины зарегистрированных избирателей приняли участие в голосовании. Об этом пишет Newsmaker.

По данным издания, по состоянию на 19:40 по местному времени проголосовали более 1,5 млн граждан. Из них 1,28 млн граждан отдали свои голоса на избирательных участках внутри страны, а более 245 тысяч - за рубежом.

ЦИК Молдовы по состоянию на 23:50 обработала уже более 85% протоколов. По данным на сайте ЦИК, лидирует проевропейская партия "Действие и солидарность" (PAS) с результатом 44.99%. На втором месте - пророссийский Патриотический блок, который получил 27.65% голосов.

Другие политические силы набирают значительно меньше голосов. BE "ALTERNATIVA", PPDA и PARTIDUL NOSTRU - около 6-8% каждая. Другие партии - 1% или меньше.

Первые результаты выборов в Молдове / Фото: скриншот

Один из лидеров Патриотического блока, экс-президент Молдовы Игорь Додон, известный своей поддержкой Кремля, уже заявил прессе о победе своей политической силы на парламентских выборах. Он объявил, что в понедельник, 29 сентября, в 12:00 состоится "мирный протест" и призвал своих сторонников быть готовыми "защищать победу".

"Мы должны быть готовыми завтра защищать нашу победу. То, что оппозиция победит на этих выборах уже очевидно", - сказал бывший президент Молдовы.

Кроме этого, в Молдове задержали трех человек за подготовку беспорядков. Правоохранители разоблачили трех сотрудников силовых структур Приднестровья, которые планировали "создать панику среди людей" с помощью пиротехники.

Смотрите видео задержания мужчин:

В Молдове задержали трех злоумышленников / Фото: скриншот

Следующей целью РФ может стать Молдова

Как ранее сообщал Главред, во время саммита "Украина - Юго-Восточная Европа" в Одессе президент Молдовы Майя Санду подчеркнула критическую важность продолжения сильной международной поддержки Украины. Она подчеркнула, что именно Украина является ключевым элементом в обеспечении безопасности не только в регионе, но и во всей Европе.

По ее словам, Россия продолжает агрессию не только военными методами, но и гибридными средствами. Санду подчеркнула, что остановить РФ нужно именно в Украине, иначе следующей целью агрессора может стать Молдова и Россия на ней не остановится.

Напомним, в ноябре 2024 года во втором туре президентских выборов в Молдове победу одержала действующий президент Майя Санду. Она опередила пророссийского оппонента Александра Стояногло на 10%.

Накануне второго тура выборов Молдову охватила волна анонимных угроз. Граждане массово получали на свои телефоны сообщения со словами о возможном убийстве. Цель этих сообщений - запугать избирателей перед решающим голосованием.

Как сообщал Главред, в Молдове во время трансляции с эфира сняли советский фильм "Иван Васильевич меняет профессию" из-за якобы "милитаристского содержания". Актриса Наталья Селезнева и помощник Путина Мединский прокомментировали запрет и назвали его несерьезным.

