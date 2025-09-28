Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

В Молдове завершились выборы: пророссийские силы уже собирают людей на протест

Руслана Заклинская
28 сентября 2025, 23:28
273
Более 1,5 млн молдаван проголосовали на парламентских выборах.
В Молдове завершились выборы: пророссийские силы уже собирают людей на протест
В Молдове прошли парламентские выборы / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/maia.sandu, uk.wikipedia.org

Кратко:

  • На выборы в Молдове явились более 50% зарегистрированных избирателей
  • Лидирует проевропейская партия PAS
  • Экс-президент Додон позвал сторонников на "мирный протест"

В воскресенье, 28 сентября, в Молдове состоялись парламентские выборы. Более половины зарегистрированных избирателей приняли участие в голосовании. Об этом пишет Newsmaker.

По данным издания, по состоянию на 19:40 по местному времени проголосовали более 1,5 млн граждан. Из них 1,28 млн граждан отдали свои голоса на избирательных участках внутри страны, а более 245 тысяч - за рубежом.

видео дня

ЦИК Молдовы по состоянию на 23:50 обработала уже более 85% протоколов. По данным на сайте ЦИК, лидирует проевропейская партия "Действие и солидарность" (PAS) с результатом 44.99%. На втором месте - пророссийский Патриотический блок, который получил 27.65% голосов.

Другие политические силы набирают значительно меньше голосов. BE "ALTERNATIVA", PPDA и PARTIDUL NOSTRU - около 6-8% каждая. Другие партии - 1% или меньше.

В Молдове завершились выборы: пророссийские силы уже собирают людей на протест
Первые результаты выборов в Молдове / Фото: скриншот

Один из лидеров Патриотического блока, экс-президент Молдовы Игорь Додон, известный своей поддержкой Кремля, уже заявил прессе о победе своей политической силы на парламентских выборах. Он объявил, что в понедельник, 29 сентября, в 12:00 состоится "мирный протест" и призвал своих сторонников быть готовыми "защищать победу".

"Мы должны быть готовыми завтра защищать нашу победу. То, что оппозиция победит на этих выборах уже очевидно", - сказал бывший президент Молдовы.

Кроме этого, в Молдове задержали трех человек за подготовку беспорядков. Правоохранители разоблачили трех сотрудников силовых структур Приднестровья, которые планировали "создать панику среди людей" с помощью пиротехники.

Смотрите видео задержания мужчин:

В Молдове завершились выборы: пророссийские силы уже собирают людей на протест
В Молдове задержали трех злоумышленников / Фото: скриншот

Следующей целью РФ может стать Молдова

Как ранее сообщал Главред, во время саммита "Украина - Юго-Восточная Европа" в Одессе президент Молдовы Майя Санду подчеркнула критическую важность продолжения сильной международной поддержки Украины. Она подчеркнула, что именно Украина является ключевым элементом в обеспечении безопасности не только в регионе, но и во всей Европе.

По ее словам, Россия продолжает агрессию не только военными методами, но и гибридными средствами. Санду подчеркнула, что остановить РФ нужно именно в Украине, иначе следующей целью агрессора может стать Молдова и Россия на ней не остановится.

Выборы в Молдове - новости по теме

Напомним, в ноябре 2024 года во втором туре президентских выборов в Молдове победу одержала действующий президент Майя Санду. Она опередила пророссийского оппонента Александра Стояногло на 10%.

Накануне второго тура выборов Молдову охватила волна анонимных угроз. Граждане массово получали на свои телефоны сообщения со словами о возможном убийстве. Цель этих сообщений - запугать избирателей перед решающим голосованием.

Как сообщал Главред, в Молдове во время трансляции с эфира сняли советский фильм "Иван Васильевич меняет профессию" из-за якобы "милитаристского содержания". Актриса Наталья Селезнева и помощник Путина Мединский прокомментировали запрет и назвали его несерьезным.

Читайте также:

Об источнике: NewsMaker

NewsMaker - это молдавское онлайн-издание, которое освещает важнейшие события Молдовы и мира. Платформа предлагает оперативные новости, аналитические материалы, интервью с политиками и экспертами, а также обзоры экономики, общественной жизни и международных отношений.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Молдова парламентские выборы новости Молдовы
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Молдове завершились выборы: пророссийские силы уже собирают людей на протест

В Молдове завершились выборы: пророссийские силы уже собирают людей на протест

23:28Мир
Не выдержало сердце: во время атаки РФ в укрытии умерла киевлянка Илона Ревут

Не выдержало сердце: во время атаки РФ в укрытии умерла киевлянка Илона Ревут

22:45Украина
"Есть данные разведки": громкое заявление Зеленского о запусках дронов РФ в ЕС

"Есть данные разведки": громкое заявление Зеленского о запусках дронов РФ в ЕС

20:58Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Более тысячи лет под водой: на дне Днепра нашли кошелек, что в нем было

Более тысячи лет под водой: на дне Днепра нашли кошелек, что в нем было

Карта Deep State онлайн за 28 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 28 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

РФ массированно атакует Украину ракетами и дронами: в Киеве и Запорожье горят дома

РФ массированно атакует Украину ракетами и дронами: в Киеве и Запорожье горят дома

Китайский гороскоп на завтра 29 сентября: Крысам - несправедливость, Тиграм - страх

Китайский гороскоп на завтра 29 сентября: Крысам - несправедливость, Тиграм - страх

Чем отличаются два дедушки, которые режут ткань: только самые внимательные ответят

Чем отличаются два дедушки, которые режут ткань: только самые внимательные ответят

Последние новости

00:15

ВСУ "засветили" планы Кремля: какую информационную "бомбу" заложила РФ под Ямполем

28 сентября, воскресенье
23:28

В Молдове завершились выборы: пророссийские силы уже собирают людей на протестВидео

23:15

Украина открыла новый фронт: что стоит за ударами по "сердцу" экономики Путина

22:45

Не выдержало сердце: во время атаки РФ в укрытии умерла киевлянка Илона РевутФото

22:27

Скрытая ловушка на грядке: садовод рассказала, где не стоит сажать лукВидео

Украину накроет потепление и новый сюрприз: синоптик рассказал подробный прогноз и датыУкраину накроет потепление и новый сюрприз: синоптик рассказал подробный прогноз и даты
22:19

Украинским пенсионерам грозит лишение надбавок: кому светит "обрезание"

22:03

"Хлопок" в кошельке: из чего на самом деле делают украинские деньги?

21:38

США убирают "зонтик", но Европа не готова к войне с РФ – мрачный прогнозВидео

21:37

"Все посыпалось": эксперт рассказал, что скрывает Кремль за бравадой

Реклама
21:30

За судьбу Тайваня можно не беспокоиться: им займутся русскиемнение

21:21

Закон против логики: абсурдные законы, которые превращают туристов в преступников.

21:12

Ребров получил дедлайн от Панатинаикоса - о чем идет речь

20:58

"Есть данные разведки": громкое заявление Зеленского о запусках дронов РФ в ЕС

20:11

Мы оказались в парадоксальной ситуации на четвертый год войнымнение

20:10

Салат всего из 3 ингредиентов: рецепт, который покорил миллионы хозяекВидео

20:03

Исчез свет: после серии взрывов произошел "блэкаут" в одном из крупных городов РФ

20:02

Гайдамаки и опрышки были в роду - какие фамилии выдают повстанческое происхождение

19:45

Немецкий барон 250 лет сравнил россиян и украинцев - что он особо отметилВидео

19:31

РФ нацелилась на захват новых территорий Украины: тревожный прогноз СвитанаВидео

19:28

Как гарантированно завоевать доверие кота - раскрыто пять простых методовВидео

Реклама
19:18

Откуда пошли греко-католики: Берестейская Уния - спасение или предательство

18:44

"Свечи, цветы и игрушки": киевляне почтили память погибшей от удара РФ 12-летней СашиВидео

18:41

"Путин хочет все, но не может": генсек НАТО рассказал, как закончится войнаВидео

18:24

О пыли можно забыть на целый месяц: чудо-средство удивит небывалой чистотойВидео

17:59

"Ситуация уже другая": Вэнс объяснил изменение риторики Трампа и обратился к Кремлю

17:51

Больше, чем кажется: где на самом деле проходят исторические границы Украины

17:46

5 признаков того, что вы все еще нравитесь своему бывшему

17:41

"Пусть попробуют": Лукашенко пригрозил НАТО "войной на все деньги" из-за РФ

17:25

Копеечная закуска, которую сметают со стола за минуту: рецепт удивит

17:24

Украина должна "отдать территории": жесткий ответ МИД на заявление Будапешта

16:54

"Каролина - старая": запроданку Ани Лорак резко опустили звезды РФ

16:43

Украинцев наказывают за "неправильные" паспорта: какой штраф придется заплатить

16:42

Синоптик рассказал, когда в Украине резко потеплеет - прогноз на октябрь

16:41

Головная боль или космический шторм: как минимизировать влияние магнитных бурь

16:26

Оценивание в школах 2026: названы предметы и тестовые заданияВидео

16:18

Октябрь 2025 станет судьбоносным: гороскоп для каждогоФото

16:09

За Facebook и Instagram теперь придется платить - кого коснется нововведения

15:55

"Сигнал от президента": нардеп назвал условие проведения выборов в Украине

15:46

Взвыла у гроба: Симоньян впала в истерику на похоронах мужаВидео

15:24

"Как можно торговаться с Богом": пастор требовал от прихожанина отдать свою землю

Реклама
15:14

"Серьезное расстройство": в Украине указали на интересный нюанс в выступлении Лаврова в ООН

15:06

Руками лучше не трогать: в Карпатах живет опасное и ядовитое животноеВидео

14:40

Знают единицы: из чего на самом деле делают зефир и почему он такой воздушныйВидео

14:39

Как выглядит Брижит Бардо сейчас: легенде французского кино исполнился 91 год

14:35

Где три отличия между девушками с розовыми волосами: только люди с "орлиным зрением" увидят

14:10

ГУР провели дерзкую операцию против врага в Мелитополе: появились эпические кадры

13:51

Логистика РФ нарушена: партизаны устроить громкую диверсию, детали

13:40

"Попала на фото": в Воздушных силах назвали особенность удара РФ по КиевуФото

13:23

Селена Гомес отгуляла громкую свадьбу - первые фотоВидео

13:23

Не сравнится с магазинным: домашний томатный сок на зиму за 1 минуту

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять