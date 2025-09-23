"Да плевать я хотела": в Молдове запретили советскую комедию, в РФ отреагировали

Кратко:
- Причиной запрета на показ картины якобы стало "милитаристское содержание"
- Наталья Селезнева прокомментировала сообщения о запрете картины
Советский фильм "Иван Васильевич меняет профессию" был снят с эфира в Молдове прямо во время трансляции. Об этом сообщает Telegram-канал "SМ".
По информации источника, причиной запрета на показ картины якобы стало "милитаристское содержание". В чем именно местные вещатели усмотрели нарушения, не уточняется.
"Уважаемые абоненты! Трансляция остановлена на время показа программы с содержанием, запрещенным Кодексом об аудиовизуальных медиауслугах", - сказано в оповещении, появившемся в эфире.
Российская актриса, которая снималась в этом фильме, Наталья Селезнева прокомментировала сообщения о запрете картины.
"Да плевать я хотела на эту Молдову. Это все неинтересно и несерьезно", - заявила Селезнева.
Кроме того, в своем Telegram-канале помощник кремлевского диктатора Владимир Мединский заявил, что старается не замечать всякого рода глупости. Но запрет Кишиневом фильма Леонида Гайдая из-за "милитаристского контекста и политического содержания" является "особым случаем". По словам путиниста Мединского, подобного рода решениями "молдаванские власти" реально себя обессмертят".
Новости кино:
Недавно на Netflix вышел второй сезон "Уэнсдей", который уже стал одной из главных премьер года и собрал миллионы просмотров в первые дни. Шоуранеры не остановились только на этом и объявили, что любимый сериал получит продолжение в виде третьего сезона. Но настоящим сюрпризом для фанатов стал анонс нового спин-оффа сериала "Уэнсдей", посвященного одному из самых харизматичных персонажей - Фестеру Аддамсу.
Голливудский актер Дуэйн "Скала" Джонсон удивил всех своим перевоплощением в новом фильме "Крушащая машина" (The Smashing Machine). Ради роли звезде пришлось похудеть почти на 30 кг.
