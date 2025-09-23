"Да плевать я хотела": в Молдове запретили советскую комедию, в РФ отреагировали

Фильм "Иван Васильевич меняет профессию" запретили в Молдове.

В Молдове запретили советскую комедию / коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот

Причиной запрета на показ картины якобы стало "милитаристское содержание"

Наталья Селезнева прокомментировала сообщения о запрете картины

Советский фильм "Иван Васильевич меняет профессию" был снят с эфира в Молдове прямо во время трансляции. Об этом сообщает Telegram-канал "SМ".

По информации источника, причиной запрета на показ картины якобы стало "милитаристское содержание". В чем именно местные вещатели усмотрели нарушения, не уточняется.

"Уважаемые абоненты! Трансляция остановлена на время показа программы с содержанием, запрещенным Кодексом об аудиовизуальных медиауслугах", - сказано в оповещении, появившемся в эфире.

Российская актриса, которая снималась в этом фильме, Наталья Селезнева прокомментировала сообщения о запрете картины.

"Да плевать я хотела на эту Молдову. Это все неинтересно и несерьезно", - заявила Селезнева.

Кроме того, в своем Telegram-канале помощник кремлевского диктатора Владимир Мединский заявил, что старается не замечать всякого рода глупости. Но запрет Кишиневом фильма Леонида Гайдая из-за "милитаристского контекста и политического содержания" является "особым случаем". По словам путиниста Мединского, подобного рода решениями "молдаванские власти" реально себя обессмертят".

