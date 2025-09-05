Укр
Дуэйн Джонсон шокировал фанатов похудением на 30 кг: как сейчас выглядит актер

Виталий Кирсанов
5 сентября 2025, 20:55
Джонсон не только потерял десятки килограммов, но и согласился на еще один радикальный шаг - для роли он примерил парик и протезы.
Дуэйн Джонсон шокировал фанатов похудением на 30 кг
Дуэйн Джонсон до похудения / коллаж: Главред, фото: instagram.com/therock

Кратко:

  • Джонсон проделал невероятную работу ради роли
  • Украинский боксер Александр Усик сыграл в фильме с Джонсоном

Голливудский актер Дуэйн "Скала" Джонсон удивил всех своим перевоплощением в новом фильме "Крушащая машина" (The Smashing Machine). Ради роли звезде пришлось похудеть почти на 30 кг.

Джонсон проделал невероятную работу, чтобы трансформироваться в бывшего известного бойца Марка Керра и не только в плане актерских способностей, но и физической формы. Как отметила диетолог и автор бестселлеров Тоби Амидор в комментарии RadarOnline.com, такие изменения требуют основательных знаний и тщательного подхода как к питанию, так и к тренировкам.

"Чтобы подготовиться к роли Марка Керра в фильме "Крушащая машина", нужно много советов и знаний о том, как набрать мышцы таким здоровым способом. Часто, как в случае с бодибилдерами, углеводы исключают из рациона или минимизируют их потребление, чтобы выглядеть еще более мускулистыми", - рассказала эксперт.

Специалист подтвердила, что такого результата, как у "Скалы", вполне возможно достичь здоровым способом, если в течение длительного времени придерживаться определенных диет и расписания тренировок:

"Если делать это в течение длительного времени, например, года или даже 8-9 месяцев, можно перейти к виду, который сейчас имеет Джонсон. Все, что можно сделать, это надеяться, что он сделал это правильно, для своего здоровья", - говорит эксперт.

Дуэйн Джонсон после похудения
Дуэйн Джонсон после похудения / Фото: instagram.com/therock

Бывший рестлер неоднократно заявлял о своем желании максимально трансформироваться для роли. Однако, каким именно способом Дуэйн похудел за достаточно короткий период, пока неизвестно.

К тому же, "Скала" не только потерял десятки килограммов, но и согласился на еще один радикальный шаг - для роли он примерил парик и протезы, чтобы максимально приблизиться к своему герою.

Украинский боксер Александр Усик тоже появился в ленте. Спортсмен сыграл легендарного ММА-бойца из Харькова Игоря Вовчанчина, с которым главный герой дважды встречался на ринге и оба раза потерпел поражение. Сцены с участием Усика снимали сразу после его первого боя против Тайсона Фьюри.

Стоит отметить, что лента "Крушащая машина" уже начала приносить первые успехи. Во время премьеры на Венецианском кинофестивале команда фильма сорвала 15-минутные овации, а самому Джонсону уже даже пророчат номинацию на "Оскар".

Дуэйн Джонсон после похудения
Дуэйн Джонсон после похудения / Фото: instagram.com/therock

Голливуд - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что популярная британская актриса Софи Тернер, известная по роли Сансы Старк в "Игре престолов", сыграет главную роль в сериале о приключениях Лары Крофт.

Также британо-австралийская актриса, дама Мириам Маргулис, которая сыграла профессора Стебль в фильмах о Гарри Поттере, поделилась своим планом на случай, если она утратит контроль над своим ментальным и физическим здоровьем.

Читайте также:

Кто такой Дуэйн Джонсон

Дуэйн Джонсон - американский киноактёр, предприниматель, музыкант, певец, рестлер.

Его считают одним из величайших рестлеров всех времён, до начала актёрской карьеры он восемь лет выступал в WWE. Фильмы с его участием собрали более 14,9 миллиардов долларов по всему миру, что делает его одним из самых кассовых и высокооплачиваемых актёров в мире .

Первой киноролью Джонсона стала роль в фильме "Мумия возвращается" (2001). В следующем году он исполнил свою первую главную роль в фэнтезийном боевике "Царь скорпионов".

В следующие годы сыграл большое количество ролей в боевиках, среди которых - "Быстрее пули" (2010 год) и "Стукач" (2013 год), но мировую славу Джонсону принесло участие в пятой и последующих сериях криминального боевика "Форсаж". Сценарист Крис Морган специально под Джонсона переписал роль агента Люка Хоббса.

Помимо исполнения амплуа героя боевиков, Джонсон проявился как комедийный актёр, снявшись в фильмах "План игры" (2007 год), "Зубная фея" (2010 год) и "Кровью и потом: анаболики" (2013 год).

По итогам 2018 года издание Forbes обнародовало информацию о том, что Джонсон стал самым высокооплачиваемым актёром в мире.

