Стало известно, кем заменят Анджелину Джоли в новой "Ларе Крофт"

Виталий Кирсанов
4 сентября 2025, 17:33
Фильм "Лара Крофт: Расхитительница гробниц" заработал в прокате более 274 миллионов долларов.
Названо имя новой Лары Крофт
Названо имя новой Лары Крофт

Кратко:

  • В 2001 году роль Лары Крофт исполняла Анджелина Джоли
  • Съемки начнутся в январе 2026 года

Популярная британская актриса Софи Тернер, известная по роли Сансы Старк в "Игре престолов", сыграет главную роль в сериале о приключениях Лары Крофт. Об этом пишет Variety.

Студия Amazon подтвердила слухи о том, что Тернер воплотит знаменитого персонажа серии компьютерных игр Tomb Raider в телеадаптации. Съемки начнутся в январе 2026 года, в качестве шоураннеров выступят Фиби Уоллер-Бридж ("Дрянь", "Убивая Еву") и Чад Ходж ("Хорошее поведение").

видео дня

В 2001 году роль Лары Крофт исполнила Анджелина Джоли. Фильм "Лара Крофт: Расхитительница гробниц" заработал в прокате более 274 миллионов долларов, став одной из самых кассовых экранизаций компьютерных игр. Спустя два года вышел сиквел - "Лара Крофт: Расхитительница гробниц 2 - Колыбель жизни", после чего Джоли решила не возвращаться к роли. В 2018 году был снят перезапуск франшизы - "Tomb Raider: Лара Крофт" с Алисией Викандер.

Кто такая Софи Тернер

Британская актриса Софи Тернер родилась 21 февраля 1996 года. Ее дебют в кино состоялся в 2013 году в фильме "Другая я". В 2015 году сыграла в комедийном боевике "Особо опасна". Наибольшую популярность и признание критиков ей принесла дебютная роль старшей дочери лорда Винтерфелла Эддарда Старка Сансы Старк в телесериале в жанре фэнтези "Игра престолов" (2011-2019) от HBO. За свою игру она получила пять номинаций на "премию Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в драматическом сериале", а также была номинирована на премию "Молодой актёр" в категории "Лучшая молодая актриса в телевизионном сериале".


