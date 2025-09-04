Стало известно, кем заменят Анджелину Джоли в новой "Ларе Крофт"

Фильм "Лара Крофт: Расхитительница гробниц" заработал в прокате более 274 миллионов долларов.

https://glavred.info/movies/stalo-izvestno-kem-zamenyat-andzhelinu-dzholi-v-novoy-lare-kroft-10695308.html Ссылка скопирована

Названо имя новой Лары Крофт / коллаж: Главред, фото: instagram.com/sophiet

Кратко:

В 2001 году роль Лары Крофт исполняла Анджелина Джоли

Съемки начнутся в январе 2026 года

Популярная британская актриса Софи Тернер, известная по роли Сансы Старк в "Игре престолов", сыграет главную роль в сериале о приключениях Лары Крофт. Об этом пишет Variety.

Студия Amazon подтвердила слухи о том, что Тернер воплотит знаменитого персонажа серии компьютерных игр Tomb Raider в телеадаптации. Съемки начнутся в январе 2026 года, в качестве шоураннеров выступят Фиби Уоллер-Бридж ("Дрянь", "Убивая Еву") и Чад Ходж ("Хорошее поведение").

видео дня

В 2001 году роль Лары Крофт исполнила Анджелина Джоли. Фильм "Лара Крофт: Расхитительница гробниц" заработал в прокате более 274 миллионов долларов, став одной из самых кассовых экранизаций компьютерных игр. Спустя два года вышел сиквел - "Лара Крофт: Расхитительница гробниц 2 - Колыбель жизни", после чего Джоли решила не возвращаться к роли. В 2018 году был снят перезапуск франшизы - "Tomb Raider: Лара Крофт" с Алисией Викандер.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Голливуд - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что южнокорейский репер и исполнитель хита Gangnam Style Psy попал под следствие. Звезду подозревают в махинациях с психоактивными препаратами.

Также британо-австралийская актриса, дама Мириам Маргулис, которая сыграла профессора Стебль в фильмах о Гарри Поттере, поделилась своим планом на случай, если она утратит контроль над своим ментальным и физическим здоровьем.

Читайте также:

Кто такая Софи Тернер Британская актриса Софи Тернер родилась 21 февраля 1996 года. Ее дебют в кино состоялся в 2013 году в фильме "Другая я". В 2015 году сыграла в комедийном боевике "Особо опасна". Наибольшую популярность и признание критиков ей принесла дебютная роль старшей дочери лорда Винтерфелла Эддарда Старка Сансы Старк в телесериале в жанре фэнтези "Игра престолов" (2011-2019) от HBO. За свою игру она получила пять номинаций на "премию Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в драматическом сериале", а также была номинирована на премию "Молодой актёр" в категории "Лучшая молодая актриса в телевизионном сериале".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред