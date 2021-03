Square Enix бесплатно раздаёт две отличные игры про Лару Крофт

Square Enix бесплатно раздает две части Lara Croft / Twitter

Издательство Square Enix в преддверии сегодняшнего весеннего показа игр решило навсегда и бесплатно раздать две части кооперативной Лары Крофт для персональных компьютеров.

Акция завершится вместе с окончанием шоу, что начнётся сегодня, 18 марта, в 19:00 по Киеву. Там расскажут о новой Life is Strange, Outriders, Marvel's Avengers, Tomb Raider, Just Cause Mobile, Balan Wonderworld и свежих проектах монреальского подразделения Square Enix.

Вот что надо сделать для получения:

Перейти по ссылке к записи издателя;

Подписаться на аккаунт Square Enix;

Написать любой реплай к записи с хештегом "#SquareEnixPresents".

После этого в личные сообщения придут ключи на обе игры – речь о двухмерных адвенчурах с аркадными элементами Lara Croft and the Guardian of Light (2010) и Lara Croft and the Temple of Osiris (2014). Это на удивление толковые кооперативные игры, где надо координировать свои действия с напарниками, чтобы успешно выполнить миссии.

Для всех, кто предпочитает трехмерную расхитительницу гробниц, в недрах студии-разработчика Crystal Dynamics уже ведется активная работа над новой частью в серии Tomb Raider, пусть анонс состоится и нескоро.

По словам разработчиков, они собираются взяться за непростую задачу и объединить сразу два временных промежутка: недавней трилогии и классических игр о расхитительнице гробниц, созданных коллективом Core Design. Задача будет непростой, но выйти из этого может что-то по-настоящему интересное.