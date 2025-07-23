Неприятный запах с дивана исчезнет за минуты: одно средство творит чудеса

После этого метода вы забудете об освежителях воздуха.

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Как убрать неприятный запах / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как очистить диван или ковер

Какое средство хорошо убирает неприятный запах

Ткань, из которой изготовлены диваны и ковры, поглощает все запахи, из-за чего в доме может неприятно пахнуть. Освежители воздуха лишь временно маскируют запах. Поэтому, чтобы полностью от него избавиться, нужно использовать одно домашнее средство.

Главред решил разобраться, какие средства хорошо убирают запах из ткани.

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Чем можно очистить диван от запаха

Эксперт Эрин из Clean and Scentsible рассказала, что избавиться от любых неприятных запахов на диване или ковре очень легко, поскольку все, что вам нужно, это немного пищевой соды и ваше любимое эфирное масло, пишет express.co.uk.

По ее словам, пищевая сода прекрасно поглощает запахи, а эфирное масло оставит приятный аромат.

"Пищевая сода - это натуральный дезодорант, поскольку она хорошо поглощает влагу, поэтому избавит вас от любых неприятных запахов, а не просто маскирует их, как освежитель воздуха. Она также известна тем, что расщепляет любые жиры, влагу или грязь, прилипшие к ткани, что облегчает ее очистку", - говорится в сообщении.

Как избавиться от запахов с дивана и ковра

Чтобы убрать неприятный запах с дивана или ковра вам нужно приготовить простое домашнее средство. Для него вам понадобится:

120 г пищевой соды;

10-25 капель эфирного масла (по желанию);

теплая вода;

герметичный контейнер (для хранения).

Для начала добавьте пищевую соду и немного теплой воды в контейнер, затем добавьте несколько капель эфирного масла (если вы его используете). Перемешайте до образования густой пасты.

Посыпьте готовым средством ковер или диван и оставьте на 15-30 минут. Это нужно для того, чтобы пищевая сода впитала любые запахи или грязь, попавшую в ткань.

По истечении времени воспользуйтесь пылесосом-щеткой и пропылесосьте всю поверхность.

Как улучшить запах в доме / Инфорграфика: Главред

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Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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