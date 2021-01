Популярную серию игр про Лару Крофт ждут большие перемены

Обозначено будущее Tomb Raider / Crystal Dynamics

В официальном Твиттере Tomb Raider опубликовали видео, которое посвящено 25-летию франшизы. День рождения разработчики планируют праздновать весь год, преподнося игрокам различный контент и сюрпризы.

Вдобавок директор серии игр Уилл Керслейк объявил, что работа над новой частью приключения Лары Крофт уже началась, пусть анонс состоится и нескоро.

По словам разработчиков, они собираются взяться за непростую задачу и объединить сразу два временных промежутка: недавней трилогии и классических игр о расхитительнице гробниц, созданных коллективом Core Design. Задача будет непростой, но выйти из этого может что-то по-настоящему интересное.

Также в этом году должен выйти сборник Tomb Raider Ultimate Experience, который подготовит новых фанатов серии и поможет освежить память старым в преддверии выхода новой части приключений культовой расхитительницы гробниц. Предположительно, в него войдет полная антология Tomb Raider эпохи первой PlayStation, Tomb Raider: Legend, Tomb Raider Anniversary, Tomb Raider Underworld и кооперативная Lara Croft and the Guardian of Light.

Напомним, что последняя часть в серии – Shadow of the Tomb Raider – вышла 15 марта 2018 года. Игра получила в основном положительные отзывы прессы, а ее рейтинг на Metacritic составляет 77-82 балла в зависимости от платформы

Игру можно купить как на консолях Xbox и Playstation, так и на ПК. Для всех желающих ознакомиться с игрой доступны следующие предложения:

Shadow Of The Tomb Raider - трейлер

Ранее стало известно, что за новую часть во вселенной "Звёздных войн" будет отвечать издательский дом Ubisoft. Непосредственно разработкой новой игры займется студия Massive Entertainment, известная игрокам по дилогии The Division. Сейчас производство находится на раннем этапе – студия занята набором новых сотрудников.

Что это будет за жанр, какой период во вселенной "Звёздных войн" затронет игра и когда она выйдет, пока не сообщается. Тайтл в свою очередь будет разрабатываться на революционном движке Snowdrop, на котором работают обе части The Division. Насколько оптимизированным в итоге выйдет проект, остается только гадать.

Что примечательно, это первая за восемь лет игра по "Звёздным войнам", разработкой которой занимается не Electronic Arts. В 2012 году EA заключила эксклюзивную сделку с Lucasfilm – контракт подписывали на 10 лет и он должен был закончиться в 2023 году, но, судя по всему, ситуация изменились. Как уточнили в Disney, EA продолжит делать игры по "Звёздным войнам", но игровое подразделение отныне может сотрудничать с другими разработчиками для создания игр по культовой вселенной.