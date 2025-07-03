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Скачок евро под 50 грн: эксперт сказал, стоит ли быстро скупать валюту

Алёна Воронина
3 июля 2025, 13:11
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Мамедов объяснил, что может происходить с курсом евро дальше и к каким решениям лучше сейчас не прибегать украинцам.
Скачок евро под 50 грн: эксперт сказал, стоит ли быстро скупать валюту
Эксперт сказал, стоит ли быстро скупать евро/ коллаж: Главред, фото: pexels

Вы узнаете:

  • Что происходит с курсом евро и почему он взлетел до почти 50 грн за евро
  • Что может быть дальше с курсом евро
  • Стоит ли сейчас скупать валюту

Очень быстрый рост курса евро в Украине (на пике до 49,41 грн по официальному курсу и до 49,75 грн в обменниках) связан с глобальными котировками этой валюты в паре с долларом.

В течение июля ситуация может меняться. Однако украинцам сейчас не стоит скупать евровалюту на фоне таких скачков цен на нее, надеясь, что евро может еще подорожать. Об этом сказал вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления Глобус банка Сергей Мамедов, пишет OBOZ.UA.

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По его словам, все возможные изменения будут носить ситуативный характер, ведь "фундаментальных причин для существенных колебаний нет".

Мамедов отметил, что курс евро в Украине во многом определяется не внутренними факторами, а глобальными процессами. Поэтому эта валюта может заметно вырасти в цене в случае возникновения каких-либо мировых потрясений.

"В отличие от доллара, более чувствительного к действиям Нацбанка, евровалюта ориентируется на мировые тенденции. Дальнейшее обострение геополитической ситуации может поддержать ее укрепление до 1,2 за доллар", - пояснил банкир.

В то же время, по его словам, если Евросоюз и Соединенные Штаты Америки достигнут торговых компромиссов, то евро может и подешеветь. Мамедов считает, что, в частности, не исключается "возвращение к уровню 1,05-1,1".

В связи с этим в Украине в течение июля евро будет удерживаться в диапазоне 46,5-50 грн.

Утром в четверг, 3 июля, банки установили курс на эту валюту на уровне в среднем 48,8-49,57 грн, а обменники - 49,3/49,7 грн (покупка/продажа). Не исключается снижение стоимости в покупке при росте в продаже.

Стоит ли украинцам спешить скупать евро

По словам Мамедова, украинцам не стоит скупать евро, надеясь на то, что эта валюта может еще подорожать. Банкир выразил убеждение, что радикальных изменений на валютном рынке не будет: доллар не обвалится слишком критично, а значит и евро не взлетит "до небес".

"Основные резервные валюты продолжают выполнять роль стабилизаторов мировой экономики, не показывая признаков глубокой девальвации. Именно поэтому я бы не советовал гражданам необдуманные эмоциональные шаги, как, например, скупка евро или перевод состояния из доллара в евро", - сказал Мамедов.

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Как менялся курс доллара США в Украине/ Инфографика: Главред

Курс валют в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что уже почти 50 гривен за евро - в обменниках фиксируют рекордный взлет валюты. Европейская валюта выходит на новые максимальные показатели.

Также ранее сообщалось, что доллар теряет позиции - стало известно, чего дальше ждать украинцам и что будет с курсом валют в июле. Курс доллара в Украине в начале июля будет оставаться стабильным, возможны лишь незначительные валютные колебания в пределах 20-30 копеек, отмечает эксперт.

Напомним, Главред ранее рассказывал, что подделывать доллары стали чаще - как отличить фальшивку. Американская валюта лидирует по частоте подделок среди иностранных валют.

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Об источнике: Сергей Мамедов

Сергей Мамедов – это вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления Глобус банка.

В 2015 году он основал общественную организацию "Центр экономических исследований и прогнозирования "Финансовый пульс"", которая занимается анализом финансовых рынков. С марта по июнь 2015 года он являлся ее председателем.

Наблюдательный совет банка "Глобус" 27 октября 2016 принял решение назначить с 1 ноября председателем правления банка Сергея Мамедова. Нацбанк согласовал это решение 13 декабря.

С февраля 2021 является заместителем председателя совета директоров Конфедерации строителей Украины, возглавляет комитет Конфедерации строителей Украины по финансовой, банковской и инвестиционной деятельности.

В декабре 2021 года назначен на должность вице-президента Ассоциации украинских банков. Входит в совет Ассоциации "УкрСВИФТ", пишет finclub.net.

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