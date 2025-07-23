Сын Королевой пытается сбежать от своей жены: путинистка отреагировала

Кратко:
- Что вытворил сын путинистки
- Как Наташа Королева отреагировала на его взбрык
Российская певица Наташа Королева, которая родом из Киева, но живет и работает в стране-оккупанте РФ и молчит о войне в Украине, затащила своего сына Архипа и невестку Мелиссу в храм.
Как пишут российские пропагандисты, там, жена стриптизера-путиниста сняла видео, как ее невестка спрашивает у ее сына о том, не хочет ли тот обвенчаться, с целью окончательно скрепить их брачный союз.
Однако сын Королевой не стал отвечать на вопрос и попросту ушел от ответа. Вместо этого, он вызверился на мать: "Не снимай, тут нельзя снимать".
Сама предательница попыталась отвлечь сына и невестку от конфликта, и обратила внимание на "красоту" террористического государства.
Между тем, вопрос так и остался висеть в воздухе.
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Отметим, как сообщал Главред, певица Наташа Королева задолжала около 2 тысяч долларов за коммунальные услуги. В частности, на предательницу оформлены три квартиры в доме – объекте культурного наследия на Новом Арбате площадью 51,4; 68,3 и 98,3 квадратных метров. Но, как оказалось, певица не оплачивает коммунальные услуги уже несколько месяцев.
А также Наташа Королева пожаловалась на занятость мужа – российского бывшего стриптизера, а теперь актера и художника Тарзана. Предательница отметила, что каждый год 8 марта она проводит без мужа, поскольку он занят работой.
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О персоне: Наташа Королева
Наташа Королева - эстрадная певица, родилась и выросла в Киеве. Свою карьеру начала благодаря российскому композитору Игорю Николаеву.
12 октября 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Наташе Королевой въезд в страну на 5 лет. С 23 января 2022 года Королевой запрещен въезд в Литву сроком на 5 лет из-за концертов в оккупированном Россией Крыму.
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