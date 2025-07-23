Сын Королевой пытается сбежать от своей жены: путинистка отреагировала

Сын Путинистки Королевой отвертелся от неудобного вопроса, который ему задала его жена.

https://glavred.info/starnews/syn-korolevoy-pytaetsya-sbezhat-ot-svoey-zheny-putinistka-otreagirovala-10683734.html Ссылка скопирована

Мелисса Глушко, Архип Глушко, Наташа Королева, Сергей Глушко / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Мелисса Глушко

Кратко:

Что вытворил сын путинистки

Как Наташа Королева отреагировала на его взбрык

Российская певица Наташа Королева, которая родом из Киева, но живет и работает в стране-оккупанте РФ и молчит о войне в Украине, затащила своего сына Архипа и невестку Мелиссу в храм.

Как пишут российские пропагандисты, там, жена стриптизера-путиниста сняла видео, как ее невестка спрашивает у ее сына о том, не хочет ли тот обвенчаться, с целью окончательно скрепить их брачный союз.

видео дня

Наташа Королева путешествует с сыном / фото: t.me, Наташа Королева

Однако сын Королевой не стал отвечать на вопрос и попросту ушел от ответа. Вместо этого, он вызверился на мать: "Не снимай, тут нельзя снимать".

Сама предательница попыталась отвлечь сына и невестку от конфликта, и обратила внимание на "красоту" террористического государства.

Между тем, вопрос так и остался висеть в воздухе.

Родители Архипа не сразу приняли Мелиссу в семью / фото: instagram.com, Мелисса Фокс

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Отметим, как сообщал Главред, певица Наташа Королева задолжала около 2 тысяч долларов за коммунальные услуги. В частности, на предательницу оформлены три квартиры в доме – объекте культурного наследия на Новом Арбате площадью 51,4; 68,3 и 98,3 квадратных метров. Но, как оказалось, певица не оплачивает коммунальные услуги уже несколько месяцев.

А также Наташа Королева пожаловалась на занятость мужа – российского бывшего стриптизера, а теперь актера и художника Тарзана. Предательница отметила, что каждый год 8 марта она проводит без мужа, поскольку он занят работой.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Наташа Королева Наташа Королева - эстрадная певица, родилась и выросла в Киеве. Свою карьеру начала благодаря российскому композитору Игорю Николаеву. 12 октября 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Наташе Королевой въезд в страну на 5 лет. С 23 января 2022 года Королевой запрещен въезд в Литву сроком на 5 лет из-за концертов в оккупированном Россией Крыму.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред