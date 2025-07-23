Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникКультураЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Почему нельзя говорить "самий розумний": учитель призвала избегать ошибки

Алёна Воронина
23 июля 2025, 04:23
6
На самом деле неправильно использовать такое словосочетание - стоит его заменить правильным вариантом.
Студенты, Светлана Чернышева
Почему нельзя говорить "самий розумний"/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, скрин из видео

Вы узнаете:

  • Почему нельзя говорить "самий розумний"
  • Какой ошибки стоит избегать

Не редки случаи, когда кто-то в разговоре употребляет слово "самий" с прилагательными - "самий розумний", "самий високий", "самий веселий", "самий близький". Но на самом деле так говорить неправильно.

Однако, где именно здесь спряталась ошибка и как ее избегать, рассказала учитель украинского языка и блогер из Днепра Светлана Чернышева в своем YouTube-канале "Учителька української".

видео дня

"Никто не может быть "самим сильним", "самим щасливим", "самим розумним". Почему же? А потому что слова "самий" в украинском языке нет. Вместо него используем префикс "най". И становимся "найсильнішими", "найщасливішими", "найрозумнішими", - пояснила учителька.

Смотрите видео о том, почему нельзя говорить "самий розумний":

Ранее Главред рассказывал о том, как сказать "эхо" на украинском - многие будут удивлены. В украинском языке неправильно говорить слово "эхо" - его нужно заменить на правильный вариант.

Также ранее мы рассказывали, почему нельзя говорить "страховка" и "парковка" и какими словами их нужно заменить. На самом деле не стоит использовать такие слова - их нужно заменить на правильные варианты.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Светлана Чернышева

Светлана Чернышева – учительница украинского языка из Днепра. Она преподает уже более 30 лет. Стала известна после того, как начала публиковать обучающие видео по украинскому языку в TikTok, а затем на YouTube.

По состоянию на начало 2025 года у нее было 102 тысяч подписчиков на странице "Учителька української" в TikTok, а также 41 тысяча подписчиков на странице с таким же названием в YouTube.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

украинский язык Светлана Чернышева
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Пламенная магнитная буря накрыла Украину: известна дата самого жесткого удара

Пламенная магнитная буря накрыла Украину: известна дата самого жесткого удара

03:06Синоптик
Зеленский подписал закон о работе НАБУ и САП и рассказал первые подробности

Зеленский подписал закон о работе НАБУ и САП и рассказал первые подробности

02:18Политика
Почему РФ так упорно штурмует Покровск: эксперт раскрыл планы врага и чем это грозит

Почему РФ так упорно штурмует Покровск: эксперт раскрыл планы врага и чем это грозит

02:10Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 22 июля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 22 июля: что происходит на фронте (обновляется)

РФ собрала возле крупного города 100 тысяч военных: куда хочет проникнуть враг

РФ собрала возле крупного города 100 тысяч военных: куда хочет проникнуть враг

У Путина придумали абсурдную причину, почему встреча с Зеленским невозможна

У Путина придумали абсурдную причину, почему встреча с Зеленским невозможна

Россияне прорвались в Покровск: бойцы ВСУ сделали важное заявление

Россияне прорвались в Покровск: бойцы ВСУ сделали важное заявление

Гороскоп Таро на завтра 23 июля: Овнам - строгая экономия, Львам - честность

Гороскоп Таро на завтра 23 июля: Овнам - строгая экономия, Львам - честность

Последние новости

05:50

Необычный ребус: найдите 3 отличия на картинке с девушкой-кофеманкой за 19 с

05:21

Вытягивает всю пыль и грязь: лайфхак для идеально чистого пола

04:45

Самые успешные женщины по знакам зодиака: кому везет от рождения

04:23

Почему нельзя говорить "самий розумний": учитель призвала избегать ошибкиВидео

04:00

Настоящая "карта души": что о вас могут рассказать морщины на лбу

Перемирие установится к зиме, Украина может реализовать самый страшный кошмар Путина – ПономаревПеремирие установится к зиме, Украина может реализовать самый страшный кошмар Путина – Пономарев
03:27

Добавляли секретный ингредиент: как наши предки солили огурцы 1000 лет назад

03:06

Пламенная магнитная буря накрыла Украину: известна дата самого жесткого удара

02:22

"Это происходит": Энистон сделала признание на фоне слухов о романе с гипнотизером

02:20

Каждый день — новый город: Пономарев раскрыл стратегию ударов РФ по УкраинеФотоВидео

Реклама
02:18

Зеленский подписал закон о работе НАБУ и САП и рассказал первые подробностиВидео

02:10

Почему РФ так упорно штурмует Покровск: эксперт раскрыл планы врага и чем это грозит

02:07

Все проще, чем кажется: 4 признака того, что мужчина вас любит

01:30

Гиря мастера боится: Максим Галкин признался, как наращивает мышцы

00:46

В Украине существенно увеличилась цена на популярный вид мяса: какая она сейчас

00:31

Массированная атака "шахедов" на Сумы: в городе прогремел ряд взрывов

00:16

Превыше всего: 4 знака зодиака, для которых семья — на первом месте

22 июля, вторник
23:41

Ореховый Спас в 2025 году будем отмечать по новому: точная дата

23:39

Техника отказала, самолет полетел вниз: на Волыни упал французский истребитель Mirage-2000

23:19

Не имеет паспорта Украины: Олег Винник сделал громкое признание

23:10

Почему РФ вдруг изменила тактику на фронте: в ВСУ назвали причины и риски

Реклама
22:48

Старый путинист Расторгуев появился на публике за долгие годыВидео

22:25

Массовые протесты из-за закона о НАБУ и САП: почему люди недовольны и что требуютВидео

22:23

Звезда "Поймать Кайдаша" оказался под капельницами

22:20

"Меня пригласили": Трамп ответил, встретится ли с Путиным в Китае

22:13

Можно ли ламинировать документы в Украине: юрист удивила ответомВидео

22:06

Блестящая мойка без усилий: домохозяйка раскрыла простое средство за копейки

21:38

Что добавить в воду, чтобы пыль не садилась на мебель

21:31

"Повяли помидоры": психолог назвал 2 главные причины, почему любовь угасает

21:22

Сердце из чистого золота: какие 4 знака зодиака являются самыми добрыми

21:19

Украина может воплотить в жизнь самый страшный кошмар Путина: чего боится глава КремляВидео

21:14

В возрасте 76 лет умер Оззи ОсборнВидео

20:58

Нравятся ли собакам объятия: кинолог дала неожиданный для хозяев ответ

20:49

Почему ультиматум Трампа изменил отношение Европы к Украине: эксперт раскрыл причину

20:16

Россия использует новую хитрость, чтобы запугать Украину: что придумал Кремль

20:09

Влажным или сухим: ветеринарка объяснила, каким кормом лучше кормить кота

20:04

От слов к делу: Германия уже может передать два Patriot Украине, но есть условие

19:57

Почти подросток: в сети появилось новое фото старшего сына Кейт и Уильяма

19:48

Киев накрыл мощный ливень: улицы превратились в реки, повалило кран и деревьяВидео

19:28

Как на самом деле был построен Стоунхендж: археологи раскрыли извечную тайну

19:16

За кулисами легенды: что скрывает история Олексы ДовбушаВидео

Реклама
19:10

Трампу не оставят выхода: почему Путин сам провоцирует США помогать Украинемнение

19:05

"Если зовет баба Аня с собой": священник сказал, что делать, когда снится покойникВидео

18:57

Мощный шторм накроет страну: где будут лить грозовые дожди, град и шквалы

18:47

Любимая классика дорожает: цены на базовые продукты украинцев рванули вверх

18:43

ТОП-4 даты рождения, притягивающие удачу: нумерологи раскрыли формулу везения

18:17

НАБУ сотрудничает с фсб, а антикоррупционеры молчат – политический эксперт

18:07

РФ пытается оставить украинцев без тепла: атакованы важные объекты

17:38

У Путина придумали абсурдную причину, почему встреча с Зеленским невозможна

17:33

Цены на бензин в Украине не перестают удивлять: где заправиться дешевле всего

17:28

Как сохранить любовь на годы: психолог назвал три простые ежедневные привычки

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихПотапВиталий КозловскийСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт Миддлтон
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять