Почему нельзя говорить "самий розумний": учитель призвала избегать ошибки

Вы узнаете:
- Почему нельзя говорить "самий розумний"
- Какой ошибки стоит избегать
Не редки случаи, когда кто-то в разговоре употребляет слово "самий" с прилагательными - "самий розумний", "самий високий", "самий веселий", "самий близький". Но на самом деле так говорить неправильно.
Однако, где именно здесь спряталась ошибка и как ее избегать, рассказала учитель украинского языка и блогер из Днепра Светлана Чернышева в своем YouTube-канале "Учителька української".
"Никто не может быть "самим сильним", "самим щасливим", "самим розумним". Почему же? А потому что слова "самий" в украинском языке нет. Вместо него используем префикс "най". И становимся "найсильнішими", "найщасливішими", "найрозумнішими", - пояснила учителька.
Смотрите видео о том, почему нельзя говорить "самий розумний":
Ранее Главред рассказывал о том, как сказать "эхо" на украинском - многие будут удивлены. В украинском языке неправильно говорить слово "эхо" - его нужно заменить на правильный вариант.
Также ранее мы рассказывали, почему нельзя говорить "страховка" и "парковка" и какими словами их нужно заменить. На самом деле не стоит использовать такие слова - их нужно заменить на правильные варианты.
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О персоне: Светлана Чернышева
Светлана Чернышева – учительница украинского языка из Днепра. Она преподает уже более 30 лет. Стала известна после того, как начала публиковать обучающие видео по украинскому языку в TikTok, а затем на YouTube.
По состоянию на начало 2025 года у нее было 102 тысяч подписчиков на странице "Учителька української" в TikTok, а также 41 тысяча подписчиков на странице с таким же названием в YouTube.
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