'Сильный был воин': Зеленский о гибели командира бригады 'Лють' Казбана

Зеленский отметил, что Казбан был предан Украине и защите нашего государства.

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Гибель Максима Казбана / коллаж: Главред, фото: Офис президента, Объединенная штурмовая бригада Национальной полиции Украины "Лють"

Коротко:

Зеленский отреагировал на гибель Максима Казбана

Министр внутренних дел доложил об обстоятельствах его гибели

Казбан воевал ради Украины еще с 2014 года в составе ДШВ

Во вторник, 22 июля, в Донецкой области в ДТП погиб командир Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины "Лють" полковник Максим Казбан. Сегодня министр внутренних дел Украины доложил об обстоятельствах его гибели. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Тяжелая потеря. Сильный был воин, преданный Украине и защите нашего государства", - написал он. видео дня

Президент подчеркнул, что Казбан воевал ради Украины еще с 2014-го в составе ДШВ, подразделения спецназначения Службы безопасности Украины. В 24-м году возглавил "Лють".

"Неоднократно было за что благодарить бригаду под руководством полковника Казбана. Вечная память!", - добавил Зеленский.

Стоит добавить, что вчера, 22 июля, председатель Национальной полиции Украины Иван Выговский сообщил о потере, заявив, что в ДТП в Донецкой области погиб командир Объединенная штурмовая бригада Национальной полиции Украины "Лють" Максим Казбан.

"Невосполнимая потеря в нашей полицейской семье. Человек чести и слова. Мужества и силы духа. Тот, за кем шли сотни в самые тяжелые времена. Настоящий воин и патриот своей страны. Неописуемая боль и печаль. Соболезнования родным, близким Максима и всем полицейским, кому посчастливилось его знать. Покойся с миром, Максим. Честь. Навсегда в строю", - написал он.

Напомним, как сообщал Главред, в испанской Вильяхойосе в жилом комплексе Cala Alta при невыясненных обстоятельствах умер украинец Игорь Грушевский - бывший чиновник Департамента борьбы с организованной преступностью МВД Украины.

Также известно, что во время отражения российской атаки погиб украинский пилот F-16 Максим Устименко.

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О персоне: Максим Казбан Максим Казбан - полковник Национальной полиции Украины, участник российско-украинской войны. Рыцарь ордена Богдана Хмельницкого III степени. Командир Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины "Ярость" (2024-2025).С 2014 года участвовал в АТО на востоке Украины, воевал в составе 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Погиб 22 июля 2025 года в ДТП на территории Донецкой области, пишет Википедия.

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