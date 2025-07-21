Таинственная смерть в Испании: погиб бывший чиновник МВД Украины

Вечером 29 июня 61-летнего Игоря Грушевского нашли мертвым в том же ЖК, где был убит российский летчик Максим Кузьминов.

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В Испании нашли мертвым в бассейне экс-чиновника МВД Украины в месте, где убили летчика РФ / Коллаж: Главред, фото: ГУР Украины, УНИАН

Вы узнаете:

Кто такой Игорь Грушевский

При каких обстоятельствах он погиб

Почему проводят параллели между смертью Грушевского и Кузьмина

В испанской Вильяхойосе в жилом комплексе Cala Alta при невыясненных обстоятельствах умер украинец Игорь Грушевский – бывший чиновник Департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Украины. В этом же ЖК в феврале 2024 года был убит российский летчик Максим Кузьминов - тогда российские агенты убили его в подземном паркинге комплекса.

Как пишет El Español со ссылкой на собственные источники, вечером 29 июня 61-летний Грушевский плавал в бассейне жилого комплекса, где недавно приобрел квартиру. Его нашли лицом вниз в воде, без признаков жизни.

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Первую помощь пытались оказать соседи, затем – медики, но спасти его не удалось.

Смерть вызвала подозрения среди жителей. Хотя на теле не было явных следов насилия, из одного уха шла кровь.

Жители предполагают, что причиной могла стать внезапная остановка сердца или инсульт, однако не исключают и возможность убийства.

Грушевский, который не имел тесного контакта с соседями, оставался для них малоизвестным человеком. Только после инцидента стало известно, что он был связан с борьбой с организованной преступностью в Украине.

Сходство места и обстоятельств смертей Максима Кузьминова и Игоря Грушевского вызывает подозрения в возможной причастности российских спецслужб и к этому делу.

Пока официальных выводов следствия о причинах смерти Грушевского нет.

Дело Кузьминова, тем временем, до сих пор находится под грифом судебной тайны.

Что известно об Игоре Грушевском

Имя Игоря Грушевского удалось найти только в архивных украинских реестрах юридических лиц 1990-х годов, где он фигурировал как руководитель УБОП в Черкасской и Кировоградской областях. Само подразделение было ликвидировано в 2015 году в рамках реформы полиции.

Некоторые жители предполагают, что Грушевский мог быть уже на пенсии и поселился в Испании.

Убийство пилота Максима Кузьминова

Как писал Главред, в августе 2023 года российский летчик Максим Кузьминов перегнал вертолет Ми-8 на территорию Украины, другие члены экипажа при сопротивлении были ликвидированы украинской стороной.

Спецоперация "Синица" состоялась 9 августа 2023 года. Летчику обещали новые документы и денежное вознаграждение в размере 500 тысяч долларов.

Кузьминов утверждал, что сотрудничать с украинскими спецслужбами его вынудила российско-украинская война, которую он, как утверждал, не поддерживал.

Кузьминова убили в Испании в феврале 2024 года. По данным СМИ, россиянина застрелили, а затем переехали собственным авто в Испании.

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