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РФ платит наличными: киллерам пилота Кузьминова оплатили гонорар в Вене — WSJ

Алексей Тесля
28 июня 2024, 22:13
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Российские шпионы в Вене могут быть причастны к отслеживанию поставок западного оружия в Украину.
Ми-8 ВКС РФ, Максим Кузьминов
Пилота Максима Кузьминова убили в Испании / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Столица Австрии Вена стала базой для российских тайных операций, в том числе финансирования и логистической поддержки убийств, диверсий и вербовки по всей Европе, а также промышленного шпионажа и операций влияния.

Как пишет The Wall Street Journal, российские шпионы в Вене могут быть причастны к отслеживанию поставок западного оружия в Украину из Польши и операции по убийству российского военного пилота Максима Кузьминова, который после перехода на сторону Украины жил в Испании.

Отмечается, что по словам сотрудников западных служб безопасности, киллеры, которые пять раз выстрелили в пилота, а затем переехали его машиной, получили оплату наличными, предоставленными российскими госслужащими в Вене.

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При этом дипломаты на территории Австрии переправляют деньги по Европе, часто используя дипломатическую почту, которую полиция не может проверить. Отмечается, что российские шпионы в Австрии могли даже атаковать сотрудников посольства США в Вене — в 2021 году 20 человек испытали симптомы загадочного "гаванского синдрома".

Не исключается, что шпионы РФ также могли внедриться в австрийскую разведку — ранее в 2024 году высокопоставленного сотрудника разведки страны Эгисто Отта арестовали в том числе по обвинению в шпионаже в пользу России.

По некоторым данным, с подачи нового главы австрийской разведки Омара Хайяви-Пирхнера, за последние два года было выслано 11 российских шпионов, выдававших себя за дипломатов. Он также потребовал высылки более 10 других российских дипломатов, но правительство пока не отреагировало.

Кто такой Максим Кузьминов?

Максим Кузьминов - российский летчик, участвовавший в украинской спецоперации "Синица". В августе 2023 года перегнал из России в Украину вертолет Ми-8. Другие два члена экипажа отказались сдаваться в плен и были ликвидированы украинской стороной при посадке транспорта.

Кузьминов убит российскими спецслужбами в Испании в феврале 2024 года.

Убийство пилота Максима Кузьминова - последние новости по теме

В августе 2023 года российский летчик Максим Кузьминов перегнал вертолет Ми-8 на территорию Украины, другие члены экипажа при сопротивлении были ликвидированы украинской стороной.

Сам Кузьминов утверждал, что сотрудничать с украинскими спецслужбами его вынудила российско-украинская война, которую он, как утверждал, не поддерживал.

Взамен Ми-8 летчику выдали новые документы и денежное вознаграждение в размере 500 тысяч долларов.

Кузьминова убили в Испании в феврале 2024 года. По данным СМИ, россиянина застрелили, а затем переехали собственным авто в Испании.

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Австрия война России и Украины русские шпионы
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