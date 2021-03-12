Square Enix устроит шоу с анонсами – там покажут новую Life is Strange

Square Enix игры студии / eTeknix

Издательство Square Enix объявило о скором проведении дебютного выпуска с нехитрым названием Square Enix Presents – информационной онлайн-передачи о грядущих играх компании.

Презентация начнётся 18 марта в 19:00 по Киеву, однако в течение года Square Enix планирует ещё несколько шоу в таком формате. Среди анонсов уже заявлена новая часть в популярной серии Life is Strange.

Сама Square Enix пока подтвердила лишь то, что в следующей Life is Strange будет новый протагонист с новым набором суперспособностей. Совсем недавно в Сети всплывали инсайды о том, что в разработке находятся сразу две новые игры по Life is Strange. Одна – о совершенно новом герое, девушке, способной видеть "оттенки" персонажей и читать мысли (рабочее название – True Colors); вторая – продолжение истории Макс и Хлои.

Впрочем, о последней известно и то, что ее могли отменить – инсайдер отмечает, что последний раз слышал о ней довольно давно и разработка находилась на начальной стадии.

Вдобавок на шоу ожидаются новости про:

Outriders — вероятно, свежий трейлер;

25-летие Tomb Raider — переиздание новой трилогии;

Мобильную Just Cause;

Мстителей;

Новые проекты монреальского подразделения Square Enix — это авторы Deus Ex GO, Hitman GO и Lara Croft GO;

Balan Wonderworld — вероятно, свежий трейлер;

Первый взгляд на новинки студии Taito.

А меж тем в сервисе цифровой дистрибуции компании Sony PS Store проходит крупная распродажа, в рамках которой можно выгодно купить многие известные хиты, включая полное издание Life is Strange 2.