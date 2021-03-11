В магазине PlayStation стартовала распродажа "приквелов и сиквелов"

В рамках распродажи можно купить многие известные хиты, включая Marvel’s Spider-Man, Horizon Zero Dawn, Mafia II и не только.
В сервисе цифровой дистрибуции компании Sony PS Store стартовала новая тематическая распродажа – она посвящена "приквелам и сиквелам". Акция продлится до 25-го марта 02:00 по Киеву.
Так, в частности, одну из самых недооцененных широкими народными игр последней пятилетки Mirror's Edge Catalyst отдают за 129 грн вместо 649. Шутер во вселенной Звездных Воин Battlefront II можно взять за 319 грн, столько же просят за последнюю на сегодня часть Battlefield с подзаголовком V.
Некоторые интересные предложения в PS Store:
- Marvel’s Spider-Man — 324 грн (вместо 649)
- Assassin's Creed III Remastered — 288 грн (вместо 824)
- Assassin's Creed Изгой. Обновленная версия — 179 грн (вместо 599)
- Assassin's Creed Истоки — 417 грн (вместо 1899)
- Just Cause 4. Полное издание — 499грн (вместо 1999)
- Spyro Reignited Trilogy — 459 грн (вместо 1149)
- Mafia II: Definitive Edition — 474 грн (вместо 049)
- Mafia III: Definitive Edition — 474 грн (вместо 949)
- Injustice 2. Легендарное издание — 503 грн (вместо 1649)
- Набор Dead Rising "3 в 1" — 509 грн (вместо 1699)
- Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds — 293 грн (вместо 489)
- Far Cry 3 Classic Edition — 197 грн (вместо 599)
- Life is Strange 2. Полное издание — 478 грн (вместо 1195)
- Borderlands: Game of the Year Edition — 329 грн (вместо 999)
- Borderlands Legendary Collection — 599 грн (вместо 1499)
- Tekken 7 — 439 грн (вместо 2199)
- Devil May Cry HD Collection — 474 грн (вместо 949)
- BioShock Remastered — 411 грн (вместо 549)
- BioShock 2 Remastered — 411 грн (вместо 549)
- Shenmue III — 449 грн (вместо 1799)
Также не забывайте заглянуть в Epic Games Store, где на этой неделе раздают неплохую Wargame: Red Dragon 2014 года выпуска. Это стратегия в реальном времени о противостоянии капиталистического Запада и коммунистического Союза.
Автор: Денис Пономаренко