В магазине PlayStation стартовала распродажа "приквелов и сиквелов"

В PS Store началась новая распродажа / Sony

В сервисе цифровой дистрибуции компании Sony PS Store стартовала новая тематическая распродажа – она посвящена "приквелам и сиквелам". Акция продлится до 25-го марта 02:00 по Киеву.

Так, в частности, одну из самых недооцененных широкими народными игр последней пятилетки Mirror's Edge Catalyst отдают за 129 грн вместо 649. Шутер во вселенной Звездных Воин Battlefront II можно взять за 319 грн, столько же просят за последнюю на сегодня часть Battlefield с подзаголовком V.

Некоторые интересные предложения в PS Store:

Кадр из Marvel’s Spider-Man / Insomniac Games

Кадр из Mafia II / 2K Czech

Кадр из Far Cry 3 / Ubisoft

Кадр из BioShock / Irrational Games

Также не забывайте заглянуть в Epic Games Store, где на этой неделе раздают неплохую Wargame: Red Dragon 2014 года выпуска. Это стратегия в реальном времени о противостоянии капиталистического Запада и коммунистического Союза.