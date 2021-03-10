Блинная распродажа: в Steam стартовала акция в честь Масленицы

Распродажа в Steam / Valve

Издательство Meta Publishing совместно с компанией Valve организовало в онлайн-магазине Steam фестиваль Pancake Week, посвящённый играм из Восточной Европы. Акция приурочена к празднованию Масленицы и продлится до 15 числа.

На фестивале представлено более 200 игр, среди которых вы найдёте как бессмертную классику и игры из детства, так и малоизвестные, но по своему интересные проекты. Скидки на игры достигают 90%.

В рамках мероприятие игроков также ждут трансляции от разработчиков, на которых они будут делиться подробностями своих грядущих новинок. Помимо прочего, на странице фестиваля можно обнаружить рецепт приготовления блинчиков.

Распродажа в честь Масленицы в Steam:

А меж тем в сервисе PS Store проходит бесплатная раздача знаменитого эксклюзива PlayStation 4 Ratchet & Clank. Забрать игру можно в специальном разделе в магазине PS Store до утра 1 апреля, после чего должна последовать неизвестная игра.

Также не забывайте заглянуть в Epic Games Store, где на этой неделе раздают неплохую Wargame: Red Dragon 2014 года выпуска. Это стратегия в реальном времени о противостоянии капиталистического Запада и коммунистического Союза.