Блинная распродажа: в Steam стартовала акция в честь Масленицы

В рамках распродажи геймеры могут купить игры со скидками до 90%, а также посмотреть прямые трансляции геймплея грядущих новинок.
Издательство Meta Publishing совместно с компанией Valve организовало в онлайн-магазине Steam фестиваль Pancake Week, посвящённый играм из Восточной Европы. Акция приурочена к празднованию Масленицы и продлится до 15 числа.
На фестивале представлено более 200 игр, среди которых вы найдёте как бессмертную классику и игры из детства, так и малоизвестные, но по своему интересные проекты. Скидки на игры достигают 90%.
В рамках мероприятие игроков также ждут трансляции от разработчиков, на которых они будут делиться подробностями своих грядущих новинок. Помимо прочего, на странице фестиваля можно обнаружить рецепт приготовления блинчиков.
Распродажа в честь Масленицы в Steam:
- King's Bounty: The Legend — 32 грн (вместо 129 грн)
- Смерть Шпионам — 25 грн (вместо 129 грн)
- Pathfinder: Kingmaker - Enhanced Plus Edition — 167 грн (вместо 279 грн)
- Трилогия Петька и Василий Иванович — 48 грн (вместо 277 грн)
- Бука. Набор приключений — 107 грн (вместо 746 грн)
- Мародер — 16 грн (вместо 169 грн)
- Санитары подземелий — 15 грн (вместо 79 грн)
- Санитары подземелий 2 — 19 грн (вместо 99 грн)
- Collapse (Коллапс) — 27 грн (вместо 279 грн)
- Niffelheim — 39 грн (вместо 199 грн)
А меж тем в сервисе PS Store проходит бесплатная раздача знаменитого эксклюзива PlayStation 4 Ratchet & Clank. Забрать игру можно в специальном разделе в магазине PS Store до утра 1 апреля, после чего должна последовать неизвестная игра.
Также не забывайте заглянуть в Epic Games Store, где на этой неделе раздают неплохую Wargame: Red Dragon 2014 года выпуска. Это стратегия в реальном времени о противостоянии капиталистического Запада и коммунистического Союза.