Sony начала бесплатную раздачу знаменитого эксклюзива PlayStation 4

Sony начала раздачу Ratchet & Clank / PS Store

Компания Sony запустила многомесячную акцию "Играйте дома" (Play at Home), в рамках которой до конца июня 2021 раздадут несколько основных хитов и эксклюзивов семейства PlayStation.

Первой стала Ratchet & Clank – популярный приключенческий боевик 2016 года для PS4 от студии Insomniac Games, который рассказывает историю происхождения любимых героев PlayStation и сочетает в себе захватывающие сражения и юмор.

Забрать игру можно в специальном разделе в магазине PS Store до утра 1 апреля, после чего должна последовать неизвестная игра. В прошлом году в рамках этой инициативы раздали трилогию Uncharted, рассказывающей о приключениях вора Нейтана Дрейка, и волшебную Journey.

Но играми дело не ограничится — 25 марта Sony в рамках акции предоставит специальные предложения на подписку аниме-сервисов Funimation и Wakanim: помимо стандартной бесплатной 14-дневной пробной подписки, новые пользователи получат 90 дней доступа к сервису бесплатно.

Трейлер Ratchet & Clank

Тем временем в сервисе цифровой дистрибуции компании Sony PlayStation Store проходит новая тематическая распродажа, в рамках которой можно выгодно купить инди-игры со скидками до 90%. Акция продлится до 11-го марта 02:00 по Киеву.

Так, в частности, приключенческий проект Sherlock Holmes: Crimes & Punishments от украинской студии Frogwares отдают за 349 грн вместо 1399. Атмосферный sci-fi хоррор SOMA можно взять за 92 грн, столько же просят за инди-ужастик Outlast, который многие называют одним из самых страшных проявлений индустрии в принципе.