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Все владельцы PlayStation 4 и 5 бесплатно получат Ratchet & Clank

24 февраля 2021, 12:58
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Sony устроили раздачу в рамках инициативы Play At Home, в рамках которой в прошлом году раздали трилогию Uncharted и Journey.

Sony раздаст ребут Ratchet & Clank / PS4 & PS5

Компания Sony возобновила раздачу игр по программе "Играйте дома". В марте этого года пользователи PlayStation смогут бесплатно забрать высокооцененный платформер Ratchet & Clank 2016 года выпуска.

Программа "Играйте дома" была запущена в апреле 2020 года из-за нагрянувшей пандемии коронавируса. Тогда компания бесплатно раздала в PS Store всем желающим трилогию Uncharted, рассказывающей о приключениях вора Нейтана Дрейка, и волшебную Journey.

Что касается Ratchet & Clank, её можно будет забрать в библиотеку PS Store с 2 марта до 1 апреля 2021 года. Как только вы загрузите игру, она останется вашей навсегда. Этот популярный приключенческий боевик 2016 года для PS4 от студии Insomniac Games рассказывает историю происхождения любимых героев PlayStation и сочетает в себе захватывающие сражения и юмор.

Кроме того, в марте Sony в рамках акции предоставит специальные предложения на подписку аниме-сервисов Funimation и Wakanim: помимо стандартной бесплатной 14-дневной пробной подписки, новые пользователи получат 90 дней доступа к сервису бесплатно. Если вы не отмените подписку до конца бесплатного пробного периода, то по окончанию пробной подписки эта подписка автоматически обновится в качестве полноценной платной подписки с регулярной ежемесячной платой.

Также Sony акцентировала внимание на том, что это только первые сюрпризы, которые принесет пользователям инициатива "Играйте дома". В ближайшие недели компания поделится более подробной информацией о бесплатных играх и предложениях по развлечениям для игрового сообщества PlayStation.

Трейлер Ratchet & Clank

Ранее Sony подвела персональные итоги 2020-го для каждого владельца PlayStation. Там можно узнать свои самые популярные игры, общее время в них, сколько времени провели в сингле и мультиплеере и многое другое.

За подведение итогов компания поощряет игроков бесплатной динамической темой для PlayStation 4. Все пользователи получат личную статистику с итогами года на адрес своего почтового ящика в течение 24 часов. Акция будет доступна до 2 марта 2021 года.

Sony PlayStation 4 PlayStation 5 Ratchet & Clank
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