Sony подвела персональные итоги 2020-го для каждого владельца PlayStation

Подведите итоги 2020 года с PlayStation / The Last of Us: Part II

Команда блога PlayStation запустила специальный сайт, на котором показывается ваша персональная игровая статистика за прошлый год: сколько играли, во что, какие призы заработали, популярные у вас жанры и проекты и многое другое.

Взглянуть на свои достижения в 2020-ом можно на странице акции. Чтобы получить доступ к статистике, пользователь должен был провести в играх на PS4 с 1 января по 31 декабря хотя бы 10 часов и дать разрешение на сбор "дополнительных данных".

Если же вы начинали играть на PS4, а закончили 2020 год на новехонькой PS5, то в статистике будут отображаться некоторые дополнительные данные о вашем игровом опыте на PS5. Также Wrap-Up покажет общую статистику игроков со всего мира – например, сколько врагов пало замертво от страха в "Призраке Цусимы", общее количество часов, проведенных игроками в "Одни из нас: Часть II", и общее количество хоумранов, совершенных в MLB: The Show 20.

За подведение итогов компания поощряет игроков бесплатной динамической темой для PlayStation 4. Все пользователи получат личную статистику с итогами года на адрес своего почтового ящика в течение 24 часов. Акция будет доступна до 2 марта 2021 года.

Персональные итоги 2020-го / PlayStation Blog

Ранее агрегатор обзоров Metacritic опубликовал список самых высокооцененных тайтлов 2020-го года для всех актуальных платформ по версии профильной прессы.

Согласно оценкам критиков, звание лучшего проекта уходящего года досталось Persona 5 Royal – расширенной версии оригинальной игры 2016 года. Она получила 95/100 от СМИ после 71 рецензии. Пользователи поставили оценку 8,3 балла из 10, проголосовало 2698 человек.

В целом, если не брать во внимания расширенные версии и продолжения популярных франчайзов, лучшей оригинальной игрой года с чистой совестью можно назвать "рогалик" в сеттинге Древней Греции Hades. После публикации 45 рецензий средний балл игры равняется 93/100.