В магазине игр для PlayStation началась новая распродажа

На этот раз выгодно можно купить переиздания и ремейки культовых игр.
В сервисе цифровой дистрибуции компании Sony PlayStation Store стартовала новая распродажа, которая продлится до 11-го февраля. В рамках распродажи можно выгодно купить переиздания и ремейки культовых игр.
Так, в частности, сборник Metro Redux, включающий улучшенные версии украинских шутеров Metro 2033 и Metro: Last Light, отдают за 189 грн вместо 949. Коллекцию первых трех частей приключений Натана Дрейка можно взять за 324 грн, столько же просят за ремейк Ratchet & Clank 2002 года.
Из интересных предложений также можно отметить:
- God of War III. Обновленная версия (-50%) — 324 грн
- Набор Resident Evil "3 в 1" (-60%) — 679 грн
- Crash Team Racing Nitro-Fueled (-60%) — 459 грн
- Devil May Cry HD Collection (-50%) — 474 грн
- Spyro Reignited Trilogy (-60%) — 459 грн
- За Гранью: Две души (-67%) — 313 грн
- Tomb Raider: Definitive Edition(-85%) — 97 грн
- Call of Duty: Modern Warfare. Обновленная версия (-50%) — 674 грн
- Коллекция Jak and Daxter (-63%) — 517 грн
- Borderlands Legendary Collection (-60%) — 559 грн
- Grand Theft Auto: The Trilogy (-50%) — 554 грн
- Assassin's Creed Изгой. Обновленная версия (-60%) — 239 грн
- MediEvil (-50%) — 399 грн
- Burnout Paradise Remastered (-60%) — 259 грн
- Far Cry 3 Classic Edition (-70%) — 179 грн
- "Путешествие": Коллекционное издание (-70%) — 245 грн
- Batman: Return to Arkham (-60%) — 599 грн
- WipEout Omega Collection (-63%) — 388 грн
- Shadow of the Colossus (-68%) — 383 грн
- Сорванец: Развернутая история (-70%) — 194 грн
Ранее мы сообщали, что сторонняя компания Decor Evolve начала продавать у себя на сайте кастомные лицевые панели для революционного контроллера DualSense от PlayStation 5.
За панель любого цвета просят всего лишь $9.99 (примерно 275 грн)., а за покупку двух и больше обещают скидку. Покупатели смогут самостоятельно установить деталь – панели легко снимаются и не требуют дополнительных инструментов.