В магазине игр для PlayStation началась новая распродажа

В PS Store началась распродажа ремастеров и ретроигр / Sony

В сервисе цифровой дистрибуции компании Sony PlayStation Store стартовала новая распродажа, которая продлится до 11-го февраля. В рамках распродажи можно выгодно купить переиздания и ремейки культовых игр.

Так, в частности, сборник Metro Redux, включающий улучшенные версии украинских шутеров Metro 2033 и Metro: Last Light, отдают за 189 грн вместо 949. Коллекцию первых трех частей приключений Натана Дрейка можно взять за 324 грн, столько же просят за ремейк Ratchet & Clank 2002 года.

Из интересных предложений также можно отметить:

Кадр из Crash Team Racing Nitro-Fueled / Beenox

Кадр из Tomb Raider: Definitive Edition / Crystal Dynamics

Кадр из Far Cry 3 / Ubisoft

Кадр из Shadow of the Colossus / Team Ico

Ранее мы сообщали, что сторонняя компания Decor Evolve начала продавать у себя на сайте кастомные лицевые панели для революционного контроллера DualSense от PlayStation 5.

За панель любого цвета просят всего лишь $9.99 (примерно 275 грн)., а за покупку двух и больше обещают скидку. Покупатели смогут самостоятельно установить деталь – панели легко снимаются и не требуют дополнительных инструментов.