В Epic Games Store в течение недели можно бесплатно забрать две игры

В EGS началась бесплатная раздача Rage 2 / Bethesda

Сервис Epic Games Store продолжает еженедельную раздачу бесплатных игр. В этот раз гвоздём программы стал отличный шутер Rage 2 от id Software и Bethesda, в которой игроков ждет выжженная катастрофой пустошь, полная мутантов и враждебно настроенных людей.

Также вместе с Rage 2 пользователи EGS могут забрать гоночную аркаду Absolute Drift– довольно старый проект, который вышел ещё 5 лет назад в Steam, но с "очень положительными" отзывами.

Обе игры будут бесплатными в течение недели, до 25 февраля 18:00 по Киеву. В следующий четверг на раздачу встанет Sunless Sea – приключенческая хоррор-стратегия, в которой игрок путешествует по лишенному света миру на своем корабле, стараясь не нарваться на хищных монстров и не погубить свою команду и себя.

Кроме того, не забывайте про распродажу, в рамках которой можно выгодно купить многие известные хиты, к примеру, Cyberpunk 2077, Assassin's Creed Valhalla и GTA V. Акция также продлится до 25 февраля.

Трейлер бесплатной Rage 2

Напомним, что в настоящий момент в другом онлайн-магазине, PlayStation Store также проходит крупная распродажа игр, в рамках которой можно выгодно купить основные хиты и эксклюзивы PS4 по привлекательным ценам. Кроме того, дополнительную скидку дают подписчикам сервиса PlayStation Plus.

Акция продлится до четвёртого марта 02:00 по Киеву.